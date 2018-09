Tony Bennett y Diana Krall rinden homenaje a los hermanos Gershwin

Los intérpretes Tony Bennett y Diana Krall rinden homenaje a los hermanos George e Ira Gershwin con su nuevo álbum colaborativo “Love is here to stay”.

Con una amistad que ha durado más de dos décadas, Bennett y Krall viajaron en el año 2000 y grabaron duetos para dos discos de George: “Duets” y “Play with my Friends”; sin embargo con “Love is here to stay” los músicos norteamericanos grabaron su primer proyecto de álbum completo juntos.

Algunos temas incluidos es esta placa son “My one and only”, “Somebody loves me”, “They can’t take that away from me”, “Do it again”, “Love is here to stay”, entre otros.

Danny Bennett, presidente de Verve Label Group, destacó que “cuando Tony Bennett y Diana Krall cantan la música de los Gershwin, es realmente la combinación artística consumida entre cantantes y compositores.

“Es una de esas grabaciones que cuando la escuchas, inmediatamente te das cuenta de que tenía que suceder, era sólo cuestión de llevar a estos dos artistas extraordinarios a un estudio y poner el cancionero Gershwin en frente de ellos”.

Bennett, quien acaba de cumplir 92 años, es el único artista que debutó en el #1 del Billboard Top 200, mientras que Krall es la única intérprete de jazz en tener ocho álbumes debut en el # 1 en la lista de álbumes de jazz de Billboard, se informó mediante un comunicado.