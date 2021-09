Tremenda fiesta en Zappos Theater

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo, del 30 de junio de 2017, Pitbull se presenta en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. La organización Clean Water Here anunció el lunes 19 de marzo de 2018 que la estrella del pop internacional será nombrada Embajadora de Clean Water Here el 22 de marzo, cuando visite la ONU en la ciudad de Nueva York. [Foto de Charles Sykes / Invision / AP]

El sábado 18 de septiembre de 2021, Pitbull no solo recibió al público latino, sino que se notó la diversidad que asistió al concierto del artista cubano-americano.

Hubo muchas jovencitas latinas, adultos latinos, anglos y afroamericanos, entre otros, para poder presenciar la música del cantante.

El concierto, aunque comenzó un poco retrasado, fue ambientado por una DJ latina -en vivo- que tocó éxitos bailables antes de que saliera el artista.

Luego de aproximadamente 15 minutos después la mezcladora se retiró, se apagaron las luces y salió la cantante telonera de la noche, la rapera australiana Iggy Azalea. “Esto es un sueño hecho realidad; no solo poder salir a trabajar en los escenarios después de la pandemia, sino también poder acompañar en esta gira por Estados Unidos a Pitbull”, comentó Azalea, quien interpretó varios de sus temas más populares por aproximadamente 20 minutos y se retiró del escenario.

Se apagaron las luces y salieron las sexys bailarinas de Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull, quien puso a muchos a bailar con la canción “Don’t stop the party” y luego se dirigió al público presente diciendo que esa noche había doble festejo. El primero por la celebración de las independencias de los latinos y la segunda porque le acababan de avisar de la construcción de dos escuelas SLAM en Las Vegas. Actualmente patrocina una escuela para niños de escasos recursos en Henderson. Y ahora tendrá tres para poder ayudar a más niños.

Con los temas “Fire ball”, “Hotel room”, “I know you want me”, “Time of our lives”, “Rain over me”, entre muchas otras, el público no cesó de bailar y aplaudir al artista.

De esta manera, Mr. Worlwide se dejó consentir por casi 10 mil personas; indudablemente llegó y prendió a la gente en Las Vegas; en una noche explosiva con música, baile y muchísima diversión.