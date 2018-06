Una cumbia que sobrevive y evoluciona, el legado de Los Ángeles Azules

México, 5 Jun 2018 (Notimex- Francisco García).- En conferencia de prensa los Ángeles Azules presentaron su nuevo disco: “Esto sí es cumbia”, hoy en la Ciudad de México.

“De Iztapalapa para el mundo” es el grito de guerra de Los Ángeles Azules, grupo que por más de 40 años ha sido el icono de la cumbia en México y que a pesar del paso del tiempo, se resiste a morir y ha evolucionado para mantenerse en el gusto del público.

En entrevista con Notimex, el tecladista José Alfredo Mejía, el vocalista Erick de la Peña, así como el compositor y arreglista Jorge Mejía hablaron de la historia de la banda, su amor por los escenarios, el legado musical de que representan y la presentación oficial de su nuevo disco, el 8 de junio, donde cantan a dueto con grandes artistas pop y dan una nueva versión en cumbia a canciones emblemáticas.

“Es un orgullo para nosotros estar presentando nuestro nuevo disco ‘Esto sí es Cumbia’, que sale el 8 de junio. Al mismo tiempo los invitamos a nuestro concierto, ese mismo día en el Palacio de los Deportes, donde estaremos acompañados de una Orquesta Sinfónica y muchos artistas más”, expresó Jorge Mejía.

La fórmula que usaron para intervenir y transformar los temas que presentan fue muy sencilla, agregó el compositor. “Tomamos el tiempo metrónomo y el tiempo de cumbia y a partir de la letra hicimos todos los arreglos musicales, le metimos todo el sabor a las canciones de Pepe Aguilar, de Natalia y Yuri y las adaptamos al tiempo de baile para que la gente este bailando y cantando todo el tiempo”, precisó.

Su meta es ofrecer música que guste a las personas, pues la cumbia se toca en tono sencillos y en el nuevo material son tonos pop, los cuales fueron adaptados al sonido único y original de la agrupación.

En este disco los seguidores de los artistas pop invitados se suman y disfrutan de sus canciones favoritas al ritmo de cumbia.

La música de Los Ángeles Azules ha traspasado fronteras y la prueba más reciente es su participación en el mítico Festival Coachella 2018, que se realiza cada año en el desierto de Indio, en California, Estados Unidos.

Los días 13 y 20 de abril fueron históricos para la banda, al convertirse en el primer grupo de cumbia en tocar en el mismo escenario que han pisado Guns N’ Roses, Radiohead, LCD Soundsystem, Kendrick Lamar, Jack White, AC/DC, Muse y Arcade Fire, entre muchas otros artistas de talla internacional.

Sin duda su paso por el festival fue motivo de un reconocimiento a la enorme trayectoria de los oriundos de Iztapalapa. “Fue un reto sin duda, la respuesta fue muy buena; es un festival de música original y eso concuerda con lo que hacemos, estamos felices de haber representado a México”, comentó De la Peña.

El vocalista subrayó que no hay señales de que la agrupación tenga planes de parar, mucho menos por el increíble éxito del que gozan actualmente.

Con un gran repertorio llenó de temas que se han vuelto un icono, entre ellos “17 años”, “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” y “Nunca es suficiente”, sus integrantes aseguraron que un nuevo disco con canciones inéditas será pronto una realidad.

Aunque actualmente están enfocados en la gira y promoción de su nuevo disco, adelantaron que ya trabajan en la creación y producción de los nuevos temas, que planean grabar este año y publicar en 2019.

No cabe duda que la fama tiene altas y bajas, como en una rueda de la fortuna. Con más de 40 años de trayectoria, su carrera musical ha pasado por muchos obstáculos para llegar a la cima.

No ha sido fácil, pero sus integrantes atribuyen su fama actual al poder y la inmediatez que ofrecen las redes sociales, con las que han expandido y difundido su música a las nuevas generaciones.

“Hemos tenido el problema (del nombre) pues el grupo es tan famoso que hay unos Ángeles Azules en el norte de Argentina, hay varios en Bolivia y en Perú, o los Ángeles Truchos, pero por medio de Internet se dan cuenta de quienes son los originales”, recalcó el compositor.

El sonido original de los músicos, la gran logística que manejan y los escenarios en los que se presentan nunca serán los mismos que el “sonido trucho”, como le llaman ellos a los grupos “piratas” o que asumen una identidad que no les corresponde.

Contar con un sonido reconocido mundialmente no los ha excluido de ser llamados a unirse a los géneros que están marcando tendencia en estos días, como el reggaetón y el urbano.

Bajo el consejo de otras personas, su arreglista ha sido invitado a componer reggaetón, pero aunque para él está música es de su agrado, en estos momentos lo más importantes para el grupo es tocar cumbia.

Su apretada agenda no les permite pensar en incursionar a corto plazo en la música de otros ritmos, pero no descartan de posibilidad de fusionarlos con su cumbia en un futuro no muy lejano.

Para el tecladista Alfredo Mejía queda claro que el éxito alcanzado es gracias a sus fanáticos; por eso Los Ángeles Azules se definen como “un grupo para el pueblo”, que van donde los lleven no importa si es en la sierra o la comunidad más lejana, ellos nunca dicen no porque esa es la gente que siempre los ha seguido.

Con una vida en los escenarios, Colombia es el país donde nació la cumbia y donde anhelan tocar y ser reconocidos; su deseo es que a los colombianos les guste su música y quieran llevarlos para allá.

En Costa Rica, Guatemala y todo Centroamérica el amor por su música es palpable, en Estados Unidos todos los connacionales se reúnen para ver sus presentaciones y en España, su disco sinfónico “Como te voy a olvidar” es un éxito total.

Con ese marco es que su próxima presentación del 8 de junio en la Ciudad de México es motivo de alegría para Los Ángeles Azules, pues tocar en el lugar que los vio nacer es una oportunidad que pocas veces han tenido.

Más de 60 músicos en escena y el lanzamiento oficial del disco “Esto sí es cumbia”, son los elementos perfectos para formar parte de este gran legado.