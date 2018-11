Mariachi Herencia de México: Una gran familia musical

Zullydiana Gómez y Marco Alessandro Villela conversaron con El Tiempo antes de su presentación en Las Vegas con el Mariachi Herencia de México. Viernes 16 de noviembre de 2018 en Performing Arts Center de UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Recientemente el Mariachi Herencia de México estuvo de visita en Las Vegas para ofrecer un atractivo concierto en el teatro Performing Arts Center de UNLV. El año pasado ya habían estado en la ‘Ciudad de las Luces’ como parte de su nominación al Latin Grammy pero esta fue la primera vez que el grupo originario de Chicago -integrado por jóvenes menores de edad- presentó su música ante el público local.

Una de las integrantes del mariachi es Zullydiana Gómez, quien a sus 17 años de edad ya ha tenido la experiencia de trascender en la música tocando el violín. “Es un honor poder crecer como grupo musical y personalmente al tocar nuestros instrumentos. Es un orgullo tocar frente a las personas y compartirles lo que es la música del mariachi”.

Gómez confesó a El Tiempo su gusto por tocar sones y reconoció que ‘El son de la negra’ es uno de sus temas favoritos. También aseguró que en cada presentación ella y sus compañeras buscan transmitir las emociones de cada canción con el público, y en Las Vegas no fue la excepción.

“Espero que les haya gustado el show que les presentamos, somos niños y el futuro de las tradiciones de México está en nuestras manos, queremos transmitirles eso a las personas para que les guste nuestro trabajo y nunca se vaya a morir la tradición del mariachi”, dijo la joven violinista.

Sin embargo, Zullydiana también tiene en mente prepararse académicamente para en el futuro convertirse en enfermera, profesión que el agrada, aunque comentó que nunca dejará de tocar el violín y de escuchar al género del mariachi.

“Hay muchas oportunidades por nuestra edad, por ser niños y tocar la música del mariachi nos abren muchas puertas, mucha gente se emociona cuando nos ven y nos felicitan. Mariachi Herencia de México es especial porque tenemos los dos géneros, hombres y mujeres”, agregó Gómez.

La trompeta y una de las voces de este mariachi están bien representadas con Marco Alessandro Villela, de 15 años de edad, quien desde niño ha seguido este género musical. “Hace tres años que entré al Mariachi Herencia de México fue que encontré el gusto al género, porque antes lo que me gustaba eran otros tipos de música como el jazz o el pop y canciones de los 90’s”.

Villela compartió que sus padres son un apoyo fundamental para que él siga esforzándose dentro del ámbito musical, sobretodo porque le han expresado que están orgullosos de su progreso como músico y como humano.

“Es un orgullo y un éxito que nos hayan pasado todas estas cosas a nosotros, estar viajando por varias ciudades para presentar la música del mariachi”, mencionó Marco.

Para este mariachi juvenil el poder presentarse en la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas, fue un logro importante. “Me emocioné. La primera vez que vine a Las Vegas fue el año pasado, es una ciudad bonita y muy brillante, hay mucho entretenimiento. Para mí como fanático de juegos de cartas es algo que me emociona, cuando me dijeron que íbamos a tener un concierto aquí me dio mucho gusto”, sentenció Villela.