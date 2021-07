Una “parranda vallenata” en Las Vegas

“Que felicidad tan inmensa verlos, luego de meses de incertidumbre a causa de la pandemia –que aún no termina-, pero démonos una pausa, no bajemos la guardia y permítanme cantarles de corazón a corazón”, expresó el cantante de origen colombiano, Jorge Celedón, al iniciar su memorable concierto en el House of Blues, dentro del Mandalay Bay hotel &casino, el jueves 15 de julio de 2021.

Jorge Celedón deleitó a sus seguidores y amantes del vallenato en esta ciudad; junto a su acordeonista, el resto de sus músicos y sus energéticas bailarinas, salió al escenario vistiendo todo de negro y una chamarra roja, confirmó que es el ídolo mundial del vallenato. El jueves 15 de julio de 2021. [Foto Karina Múñiz / El Tiempo – Contribuidora]

De esta manera dio la bienvenida a los “sombreros vueltiao” y la bandera colombiana; ya que la comunidad se hizo presente.

Celedón interpretó canciones que alegran el corazón como: “Cuatro rosas”, “Sigo cantando al amor”, “Ay hombre”, “Sin perdón”, “Me gustas mucho”, “Esta vida”, entre otras. Con cada una de sus canciones, acompañadas por sus músicos y el magnífico acordeonista, el público vibró y bailó toda la noche con los mejores éxitos del cantante.

Aunque celedón es conocido por su vallenato, interpretó desde sus temas románticos hasta los más alegres que puso a gozar a todos.

Después de que se bajó el telón y finalizó el concierto, Jorge respondió unas preguntas a El Tiempo.

¿Cómo le pareció Las Vegas como su primera parada en su gira de los Estados Unidos? “Fue un honor poder haber tocado en Las Vegas ya que la respuesta del público y el lleno total no lo esperaba. Estoy muy agradecido con el público de Las Vegas por su solidaridad”, indicó el también considerado como el mejor exponente del vallenato a nivel mundial, agregando que “es un honor y un gran trabajo que debo de continuar para no dejar morir al género y seguir poniendo en alto el hermoso folclor de la música de vallenato”.

De igual manera dijo que “después de la pandemia ya estábamos listos para salir y regresar con el público en presentaciones en vivo, y es por eso por lo que por Estados Unidos comenzó con estas primeras cinco giras. Me siento muy orgulloso que nuestra música no solo sea querida y aceptada por los colombianos, sino que mexicanos, venezolanos, argentinos y de otras partes de Latinoamérica me apoyan”, recalcó.

“Quiero saludar a los lectores de El Tiempo, a la comunidad hispana, a los latinos que no se han vacunado, les suplico que lo hagan, solo así podremos volver a la normalidad y disfrutar de la música salvando vidas”, concluyó.