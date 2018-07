‘Una pausa en verde’

Las Vegas tiene una gran variedad de entretenimiento, el cual no solo se puede disfrutar en las zonas turísticas. En la ‘Ciudad de las Luces’ hay una gran variedad de bandas locales que cada semana buscan exponer su talento ante la comunidad, y el objetivo es simplemente disfrutar de la música.

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Stop on Green [Cortesía]

Las Vegas tiene una gran variedad de entretenimiento, el cual no solo se puede disfrutar en las zonas turísticas. En la ‘Ciudad de las Luces’ hay una gran variedad de bandas locales que cada semana buscan exponer su talento ante la comunidad, y el objetivo es simplemente disfrutar de la música.

Estudiando en la preparatoria Rancho fue como se conocieron Ángel Nuñez, Malachi Schlink, Andy Ambriz, Raúl Zárate y Carlos Aguirre. Entre sus pláticas de amigos y jugando fútbol soccer estos jóvenes comenzaron a compartir su gusto por tocar determinado instrumento musical, de esta manera surgió la banda Stop on Green.

“Yo dije ‘toco la guitarra’, otro dijo ‘yo toco el piano’, entonces fue como nos juntamos. Con el pasar de los años tomamos el estilo latino que estamos tocando ahora… Toda nuestra música es original, se puede encontrar en Spotify (gratis)”, dijo Ángel Nuñez, guitarrista y vocalista.

Stop on Green se caracteriza por tocar reggae, ska y cumbia; la mayoría de sus canciones son en español e incluso de autoría propia. Este grupo de amigos comenzó a tocar desde hace cinco años en fiestas locales, sin embargo, su talento los ha conducido a presentarse en importantes escenarios como House of Blues, Hard Rock, Bunkhouse, Artisan, The Garth, entre otros sitios.

“Veo la música como mi pasatiempo, le he dicho a mis compañeros que este grupo no es para hacer dinero. Solo estamos tratando de tocar buena música, pasar buenos tiempos, viajar como banda y hacer felices a las personas. Es lo único que quiero”, comentó Nuñez.

Esta banda también ya se ha presentado en lugares de California y Arizona. “Tocar en México es un sueño o en todas partes de Estados Unidos, seguir haciendo música. Toda nuestra música es gratis y siempre va a ser gratis”, aseveró Nuñez.

Sobre los temas originales que interpreta Stop on Green, el tecladista Malachi Schlink consideró que, “siempre es difícil describir un estilo propio, yo digo que ‘alternativo’ es una buena palabra porque nuestras canciones no son confinando a un género específico. Pero nuestros ritmos son mayormente ska y reggae. Estos son muy divertidos de tocar y escucharlos porque no te puedes resistir a moverte cuando lo estás sintiendo”.

Las bandas que han sido una inspiración para Stop on Green son The Growlers, Rebelution, Sublime, Dirty Heads; sin embargo, los integrantes confiesan que siempre están escuchando distintos grupos –incluso locales-, ya que lo ven como una oportunidad de seguir aprendiendo en su carrera musical.

La música de esta banda local puede escucharse gratuitamente en la plataforma digital Spotify, no obstante también se recomienda presenciar su espectáculo en vivo.

“Mi canción favorita es ‘Chinches’. Es divertido a ver las reacciones de la audiencia cuando empezamos lentamente y se vuelve más rápido el ritmo. La letra esa buena también. Ángel tiene un buen talento para escribir melodías interesantes y esta canción lo demuestra. Las nuevas canciones que estamos haciendo van a ser divertidas”, aseveró Schlink.

Siga a Stop on Green en: www.facebook.com/stopongreen, además de Instagram y la ya mencionada plataforma Spotify.