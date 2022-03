Una Serenata de Amor en LV

“A todos los lectores de El Tiempo, que siempre me acogen con beneplácito, quiero agradecer el cariño, el amor a nuestra música; les recomiendo que se cuiden mucho porque la pandemia todavía no se ha ido; pero sobre todo, encomiéndate a Dios, porque con las crisis que vivimos, de su mano nos irá mucho mejor”, manifestó el cantante venezolano Néstor Daniel, quien al frente de Los Terrícolas, estelarizó un evento denominado “La serenata del amor”, el viernes 25 de febrero de 2022 en el casino Silver Nugget de North Las Vegas.

"Como pioneros de la música romántica somos defensores de este estilo y hay algo a nuestro favor: mientras exista un hombre y una mujer, siempre habrá amor. Esa es la esencia", dijo Néstor Daniel –en la foto a la izquierda- poco antes de su presentación en Las Vegas. El viernes 25 de febrero de 2022 en La Vecindad Pico de Gallo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Nestor Daniel concedió una entrevista a medios de comunicación locales en un restaurante local. En la foto, a la izquierda Vanessa Barreat, el cantante de Los Terrícolas, Lenny Beatriz Hoyer, corista del grupo y Raúl Martínez. El viernes 25 de febrero de 2022 en La Vecindad Pico de Gallo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Lenny Beatriz Hoyer, corista del grupo Los Terrícolas se mostró complacida de estar de regreso en “Sin City”. El viernes 25 de febrero de 2022 en La Vecindad Pico de Gallo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Néstor Daniel escribió un emotivo mensaje de amor en una de las paredes del popular restaurante, especializado en comida “chilanga”. En la foto, a la izquierda Vanessa Barreat, quien junto a Raúl Martínez son los operadores del lugar. El viernes 25 de febrero de 2022 en La Vecindad Pico de Gallo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

La ambientación del restaurante evoca el aspecto cultural de la típica vecindad que aún existe en la Ciudad de México. El viernes 25 de febrero de 2022 en La Vecindad Pico de Gallo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El elenco de la serenata se complementa con otra leyenda de la música romántica, Los Iracundos, quienes alternaron con el artista de origen sinaloense, a quien muchos conocen como “Compa” Melesio y el imitador de los famosos, Herbert Navarro. Justamente este último rindió un homenaje a los grandes de la balada romántica que se fueron recientemente, como Vicente Fernández y Diego Verdaguer, así como Juan Gabriel y José José, entre otros.

Néstor Daniel concedió una entrevista a El Tiempo, en la que compartió el impacto que la pandemia dejó en el gremio artístico. “Las secuelas de esto han afectado a toda la humanidad, fue algo sorpresivo y apenas estamos tratando de regresar a los escenarios, de seguir difundiendo el mensaje del amor (el mensaje de Dios), nosotros ya estamos vacunados, pero no podemos dejar de recordar que, además de Diego Verdaguer, el mundo del espectáculo enlutece tras la trágica noticia de la muerte de José Manuel Zamacona, el cantante de los Yonic’s que perdió la batalla por los estragos que dejó el coronavirus en su cuerpo, pese haberse vacunado contra el nuevo tipo de neumonía”, dijo.

El silencio genera miedo. “El confinamiento que tuvimos nos mantuvo ansiosos, pero con el apoyo de la gente, el público que nos bendice con sus aplausos y la fe podremos regresar, no solo nosotros, sino todos los artistas. Por el bien de todos hay que seguir cuidándonos”, explicó, agregando que “‘Luto en el Alma’ es uno de los temas más conocidos de nosotros, atribuyó la vigencia musical a que transmite un mensaje romántico, ‘Te juro que te amo’, ‘Hoy te confieso’, y otros éxitos de Los Terrícolas, emiten un mensaje de pureza, son reales, quizá ese sea uno de los secretos para que nuestra música siga vigente”.

Sobre las modas y la calidad de algunos reguetoneros no quiso abundar. Sin embargo, expresó que “si Bad Bunny interpretara alguno de nuestros éxitos yo me sentiría halagado, y no solo él, cualquier artista que interprete nuestra música para nosotros es un honor. Es un placer reconocer a los artistas, no importa si son modas o producto de olas pasajeras”, precisó el artista que lleva 51 años de trayectoria sobre los escenarios en todo el mundo.

Sobre uno de los problemas que aquejan a muchas agrupaciones de antaño, que son víctimas del fraude. “Nosotros somos los originales, si alguien se presenta en nuestro nombre por un lado me hace un favor, porque al no poder estar en todas partes al mismo tiempo, me hacen un favor en la difusión de nuestra música”, destacó.

Guardando las comparaciones y los géneros; Freddy Mercuri, Steve Perry o Mick Jagger son para Queen, Journey y The Rolling Stones, lo que Néstor Daniel es para Los Terrícolas. “El cantante es parte del éxito de la agrupación, ninguno de los vocalistas hubiera existido sin sus compañeros del grupo. Es una unidad en la que cada uno lleva una responsabilidad y una parte importante”, concluyó.