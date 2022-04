“Unidos por la música”, el lema de los Latin American Music Awards 2022

Artistas como Black Eyed Peas, Emilia, CNCO, Adriel Favela, Chesca, Gerardo Ortíz, Sofía Reyes, Esteman, Prince Royce, Tiago PZK, Lit Killah, Goyo, Christian Nodal, Ozuna, Boza, Calibre 50, Farruko, NK y Chiquis actúan en el escenario durante los Latin American Music Awards 2022 en el Michelob ULTRA Arena, en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas, Nevada, el 21 de abril de 2022. [Foto David Becker / Telemundo]

Celebrar la paz y condenar la guerra, fue el mensaje principal de la edición 2022 de los Latin American Music Awars, el evento más importante del último año realizado en Las Vegas para premiar a los artistas más destacados de la música latinoamericana.

La ceremonia se llevó a cabo el jueves 21 de abril en Michelob Ultra Arena, dentro del Mandalay Bay Hotel & Casino, y comenzó con un atractivo número musical en el que se unieron más de 20 artistas vestidos de blanco para interpretar el tema “¿Dónde está el amor?” como tributo a Ucrania. El grupo Black Eyed Peas fue parte de esta intervención musical.

“La música se ha hecho presente en los momentos difíciles”, comentó la presentadora Jaqueline Bracamontes al comienzo del evento.

El primer ganador de la noche fue Grupo Firme, llevándose la categoría de “Dúo o Grupo Favorito Regional Mexicano”. Mientras que la “Colaboración del Año” fue para Karol G y Mariah Angeliq por la canción “El Makinon”.

El momento más emotivo de la noche fue cuando la cantante ucraniana Nastya Kamenskih, mejor conocida como NK, tomó el micrófono para enviar un sólido mensaje en apoyo a su país, el cual ha vivido meses complicados debido a la invasión de las fuerzas rusas.

“Todos tenemos derecho a vivir bajo un cielo en paz, todos tenemos derecho a la felicidad y a la libertad. Es por lo que lucha ahora Ucrania, por eso les pedimos que defiendan con nosotros. Ahora mismo lo que está pasando en mi país no es solo una guerra terrible, Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos y esto no debe quedar impune”, expresó Kamenskih.

La artista agregó que en Ucrania vive gente sencilla, sincera y talentosa que disfruta mucho de la música latina. Puso como ejemplo un concierto donde el colombiano Maluma llenó el estadio de Kiev, y cuando la española Rosalía filmó un importante video en dicha nación.

“La gente escucha su música cuando van en el auto, no entienden ni una palabra, pero se sienten muy bien en ese momento porque la música no tiene fronteras. Ahora lo que escuchan es el estruendo de las bombas. No podemos permitir que las ciudades desaparezcan y que las vidas de las víctimas se conviertan en estadísticas. Por favor, no permitamos que la guerra en Ucrania se vuelva habitual, la guerra no tiene lugar en el mundo moderno. Les ruego que no se olviden de mi país por favor”, dijo Kamenskih.

El evento contó las intervenciones musicales de reconocidos artistas, entre los que se encontraron Jesse & Joy, Gloria Trevi, María Becerra y Prince Roy, Los Ángeles Azules y Sofía Reyes, Calibre 50, Chiquis Rivera, Luis Fonsi, CNCO, Ozuna, Christian Nodal, entre otros.

El momento más emotivo de los @LatinAMAs 2022 no podía ser otro. Lupita D’Alessio emocionó a la audiencia con su intervención musical. Todos los detalles a través de las plataformas de #ElTiempo. pic.twitter.com/LfxTtsUjqn — El Tiempo Las Vegas (@eltiempolv) April 22, 2022

Pero, sobre todo, destacó la presentación de Lupita D’Alessio, quien de manos de José Luis Rodríguez “El Puma” recibió el “Premio Leyenda”. Posteriormente, la estrella mexicana se llevó la noche al interpretar un popurrí de varios de sus más grandes éxitos, demostrando que su potente voz continua intacta.

Otro gran ganador de la ceremonia fue Christian Nodal, quien fue reconocido en tres categorías: “Premio Evolución Extraordinaria”, “Artista Favorito Regional Mexicano” y “Canción Favorita Regional Mexicano” por “Botella tras botella”.

“Definitivamente Las Vegas es mi ciudad favorita, gracias por tanta energía”, comentó Nodal al recibir uno de los reconocimientos.

Ya en la recta final del evento, María Becerra se hizo acreedora al premio “Nuevo Artista del Año”.

Para ver la lista completa de ganadores, visite: www.telemundo.com/shows/latin-american-music-awards.