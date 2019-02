Usher cantará en la gala de premiación de los Video Music Awards

El cantante Usher actuará junto a Ariana Grande y 5 Seconds of Summer durante la próxima premiación de los Video Music Awards, que se transmitirá en California, Estados Unidos el próximo 24 de agosto.

El cantante Usher actuará junto a Ariana Grande y 5 Seconds of Summer durante la próxima premiación de los Video Music Awards, que se transmitirá en California, Estados Unidos el próximo 24 de agosto.

El intérprete de “Good Kisser” regresará a los escenarios de los VMA en su edición 2014, después de su actuación en 2010 donde cantó los temas “OMG” y “DJ got Us fallin in love”.

“Actuar en vivo es la forma más pura de la expresión musical y estoy muy feliz de regresar al escenario de los VMA’S con música nueva”, declaró Usher mediante un comunicado.

También se anunció que en la premiación se hará la presentación del grupo australiano 5 Seconds of Summer, integrado por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin.

“No podemos esperar para tocar en los Video Music Awards este año; es un honor enorme y siempre nos ha gustado visitar Estados Unidos. ¡No podemos esperar para tocar en un escenario tan grande”, declararon los miembros de la banda juvenil.

Otra sorpresa para esa noche será la actuación de la cantante Ariana Grande, quien ha colaborado recientemente con la rapera Iggy Azalea en el tema “Problem”; esta será su primera vez en la premiación y compartirá escenario con Usher y la banda con un número sorpresa.