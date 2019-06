“Vamos a pasarla bien” con Enanitos Verdes y Hombres G

Enanitos Verdes & Hombres G iniciarán en Las Vegas la gira “Huevos Revueltos 2019”. [ Foto César Ugalde / DeadGear – Cortesía ]

Enanitos Verdes & Hombres G iniciarán en Las Vegas la gira “Huevos Revueltos 2019”. [ Foto César Ugalde / DeadGear – Cortesía ]

Enanitos Verdes & Hombres G iniciarán en Las Vegas la gira “Huevos Revueltos 2019”. [ Foto César Ugalde / DeadGear – Cortesía ]

La gira de ocho ciudades de ‘Huevos Revueltos 2019’, que conforman las emblemáticas bandas Enanitos Verdes &Hombres G, comenzará este 7 de junio en The Joint del casino Hard Rock de Las Vegas. Un concierto que ha causado gran expectación entre el público latino después del éxito obtenido el año pasado.

“Es curioso, también siento una atracción muy grande por Nevada, desde la primera vez que fui me encantó. Empezar la gira en Las Vegas me parece que no hay mejor lugar”, comentó el vocalista de Enanitos Verdes, Marciano Cantero, en entrevista exclusiva con El Tiempo.

Después de Las Vegas, la gira en Estados Unidos continuará en Denver, Los Ángeles, San Diego, San Antonio, Atlanta, San José y Silver Spring.

“La celebración es maravillosa al tocar juntos con Hombres G, somos como una gran orquesta, somos las dos bandas tocando juntas. En lo personal ha sido un proyecto que me ha dado mucha felicidad, me encanta tocar en vivo en este espectáculo. Todo lo que tengo que decir, lo digo en las canciones y de alguna manera los Hombres G tienen la misma perspectiva”, acotó Cantero.

Enanitos Verdes, conformados por Felipe Staiti, Jota Morelli y el ya mencionado Marciano Cantero, ha logrado el éxito internacional desde hace casi 40 años, en los cuales han creado 15 discos producidos por las disqueras más reconocidas de la industria musical.

“Es muy interesante, el otro día vino mi hijo a visitarme y me trajo fotos, hay una en Nueva York y parece de una película antigua. Parece que no, pero con los Enanitos Verdes vamos a cumplir en noviembre 40 años tocando juntos. Queremos hacer una gira para celebrar los 40 años en la que seguramente los visitaremos en Las Vegas también”, compartió el artista.

Para Enanitos Verdes es especial presentarse en la ‘Ciudad de las Luces’, ya que aún recuerdan su primera presentación en el ya lejano año de 1995, mientras disfrutaban el éxito de la canción ‘Lamento boliviano’.

“Tengo un recuerdo curioso (en Las Vegas), estábamos tocando en un lugar, hace muchos años. El escenario terminaba y estaba la consola de monitoreo pegada, a veces no ves, en un momento dado –en el espacio entre el escenario y la consola- se fue mi pie, imagina donde frené. Me ayudaron, pero la canción seguía y tuve que terminarla con un dolor incontable”, recordó con humor Cantero y agregó que incluso tiene familia radicando en esta ciudad.

Aunque hay géneros musicales que en la actualidad han conseguido gran popularidad, es una realidad que la música de bandas como Enanitos Verdes &Hombres G siempre será insuperable. Una prueba de ello es que tras el paso de los años se han mantenido vigentes y llenan prácticamente cualquier recinto donde se presentan.

“Siempre es bastante emocional. Haciendo una confesión, hace muchos años hubo un momento en que me sentí como abatido y cansado, en particular en una gira que me enfermé. Me acuerdo que subimos a tocar y Felipe hizo un solo increíble, vi las caras –de felicidad- de la gente en las primeras filas, entendí todo y ‘me cayó el veinte’. Mi tarea es hacer feliz a la gente y es una tarea divina”, expresó Cantero.

Por último, Marciano compartió tener aprecio por muchas canciones, pero en particular se ha sentido atraído por ‘Qué soy yo para ti’ de Hombres G, un tema que interpretará en el concierto del próximo viernes 7 de junio.

“Vamos a disfrutar, a pasarla bien y a cantar canciones que son parte de nuestra historia. Los esperamos a todos los amigos de Las Vegas a que se unan a la celebración”, concluyó el artista.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.