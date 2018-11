Veteranos de guerra recibieron un homenaje

noviembre 13, 2018 - 3:23 am

Desfile del Día de los Veteranos. Domingo 11 de noviembre de 2018, en la Calle 4. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La alcaldesa Carolyn Goodman dio las “gracias” a los Veteranos en su trayecto. Domingo 11 de noviembre de 2018, en la Calle 4. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Oscar Dehoyos participó en la Guerra de Vietnam, su padre fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Domingo 11 de noviembre de 2018, en la Calle 4. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La familia Cornejo asistió en apoyo a uno de sus integrantes que marchó en el desfile. Domingo 11 de noviembre de 2018, en la Calle 4. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

En la calle 4 del centro de Las Vegas, se realizó la edición 23 del desfile del Día de los Veteranos, las caravanas se reunieron en el boulevard Charleston para realizar el recorrido hasta la avenida Stewart. La mañana del domingo 11 de noviembre, las familias asistentes apartaron sus lugares en las aceras con sillas, cobijas y pancartas con la frase, “gracias por su servicio”.

El estimado de asistentes entre espectadores y quienes desfilaron fue de 30 mil personas, de acuerdo con el director del evento Jerry Adams, también se regalaron 10 mil banderas de Estados Unidos. La celebración comenzó a las 10 de la mañana y duró un poco más de 2 horas, incluyó 2 helicópteros militares, autos clásicos, carrozas con caballos y bandas instrumentales de guerra.

En un Cadillac rosa, la alcaldesa Carolyn Goodman acompañada de su esposo el ex-alcalde Oscar Goodman, fue agradeciendo a los Veteranos por su servicio al país en su recorrido por el desfile. Diversas organizaciones no lucrativas que ayudan a Veteranos, entre ellas Daugthers of the American Revolution (DAR), participaron marchando.

Susan Powers-Horn, regente de DAR en Las Vegas, explicó que su organización principalmente es educativa, sobre las guerras que ha participado Estados Unidos enseñando a los niños a tener respeto, de igual forma “ayudamos a los soldados activos y Veteranos a encontrar a sus ancestros combatientes mediante un árbol genealógico”, explicó.

Uno de los representantes hispanos de entre los Veteranos, fue el ex soldado Oscar Dehoyos, su familia es originaria de Coahuila, México. “Yo participé en la guerra de Vietnam en los años 1969 a 1970 y mi papá fue a la Segunda Guerra Mundial, mi hijo no le ha tocado y mis nietos también van a servir si la nación lo solicita”, dijo.

El combatiente en Vietnam resaltó, “este día (de los Veteranos) es muy importante, no tendríamos la libertad en Estados Unidos, como ciudadano fui a pelear hasta que me regresaron, fue un tiempo de mi vida, y ahora tengo un grupo de amigos que fueron a la misma guerra y desfilamos hace 9 años en Las Vegas”.

En opinión de Dehoyos, los veteranos que se encuentran deambulando por las calles, es por decisión propia y un problema de adicción a las drogas, “todos tenemos prestaciones del gobierno, ayudas económicas, es muy difícil para mí verlos en la calle -sin casa- pidiendo dinero, yo pude terminar así porque fui alcohólico, pero me alejé de ese vicio, todos podemos”, afirmó

La familia Cornejo asistió para que sus niños conozcan de la historia Estados Unidos, país en el que les tocó nacer, y en apoyo a su hermano mayor, quien se encuentra en la fuerza área, “a él le toco marchar”, dijeron los familiares.

A los niños les explicaron, “los veteranos, son porque fueron a la guerra, en servicio de Estados Unidos y regresaron luego de ayudarnos a mantener nuestra libertad. Hay un mayor respeto en la familia, luego de que mi hermano está marchando y los niños ya son nacidos aquí”, dijo una de las integrantes de la familia Cornejo.