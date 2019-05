The Venetian is seen, Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Scaffolding covering the Venetian's under-construction tower.

An images taken during the implosion of the Sands Hotel and Casino. (Las Vegas News Bureau)

Sheldon Adelson, right, displays a rendering of the Venetian to a reporter on November 26, 1996. (Las Vegas News Bureau)

The Set of the movie Con Air filming outside the Sands Hotel. (Craig L Moran)

A gondola operator floats on the Grand Canal in the Venetian on Wednesday afternoon. Wednesday was the first day of the opening of the Grand Canal Shoppes. (Jeff Scheid/Las Vegas Review-Journal)

A gondola rests near the Grand Canal Shoppes at the Venetian Hotel on the day of the soft opening May 3,1999. (Jim Laurie)

The rubble of the Sands Tuesday morning following the implosion. 11/26/96. (Jim Laurie)

Palazzo Tower under construction at the Venetian Hotel Thursday, February 1, 2007. (JOHN GURZINSKI/REVIEW JOURNAL)

Sheldon Adelson CEO of LVSI displays plans for the new hotel casino just prior to the 1996 implosion of the Sands Hotel. (John Gurzinski)

Construction continues on the Las Vegas Sands Corp's Palazzo Casino Resort on Las Vegas Boulevard and Spring Mountain Road next to The Venetian Tuesday, May 1, 2007, in Las Vegas. (Gary Thompson/Las Vegas Review-Journal)

Venetian owner Sheldon Adelson speaks to the press during a construction tour of the hotel in 1999. Photo by Clint Karlsen.

Sheldon Adelson speaks during a tour of The Venetian while the resort is under construction.

Construction on the Palazzo, adjacent to the Venetian on the Strip, continues Tuesday, June 13, 2006. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

St. Mark's Square at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Guests mingle at the Armillary Sphere near the front desk at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The Venetian is seen, Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Tourists ride gondolas at The Venetian on Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_I

A water fountain is seen at The Venetian, Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_I

A replica of the Rialto Bridge is seen at The Venetian, Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

The Venetian is seen, Wednesday, April 24, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Founding Venetian employees, from left, Shelley Adcock, master cook, Rosella Jensen, slot guest services representative, and Gladys Estevez, housekeeping, talk to a reporter in the Presidential Suite at the Strip hotel in Las Vegas Thursday, April 18, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Kim Grange, vice president of facilities, talks to a reporter about the building of The Venetian during an interview in the Presidential Suite at the Strip hotel in Las Vegas Tuesday, April 23, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Chandra Allison, senior vice president of sales at The Venetian, talks to a reporter during an interview in the Presidential Suite at the Strip hotel in Las Vegas Tuesday, April 23, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Mike Mackerley, executive director of security operations at The Venetian, talks to a reporter during an interview in the Presidential Suite at the Strip hotel in Las Vegas Tuesday, April 23, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Rob Goldstein, president and chief operating officer of Las Vegas Sands, talks to a reporter in in the executive offices at The Venetian in Las Vegas Tuesday, April 23, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Guests mingle in the Waterfall Atrium at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ambassador of Music Aldo Vallera sings with guests Johnny and Stephanie Garcia of Los Angeles in the Grand Colonade at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The front desk at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The Grand Colonade at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The main entrance at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Judy Guo of Canada greets a living statue at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Gondolas float past St. Mark's Square at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

A living statue in St. Mark's Square at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Gondolas float through the Grand Canal Shoppes at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Guests mingle in the Waterfall Atrium at The Venetian on the Strip in Las Vegas Thursday, April 25, 2019. The Venetian, which opened May 3, 1999, is celebrating 20 years. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Andrew Moran of Las Vegas, checks out the airplane movie prop set up front of the Sands hotel-casino on Wednesday afternoon, Oct. 16, 1996, during filming for the motion picture "Con Air" that is being filmed, in part, in Las Vegas. (Jeff Scheid/Las Vegas Review-Journal)

Adjuntar un hotel-casino a un centro de convenciones iba a ser un “perdedor de dinero”. Esa fue la sabiduría convencional antes de que The Venetian abriera en el Strip hace 20 años esta semana.

En ese momento, los escépticos dijeron que vincular un centro turístico con un centro de convenciones que se quedaría vacío la mayor parte del tiempo era un desperdicio de los bienes raíces del Strip. Las Vegas, después de todo, era un lugar para el entretenimiento y el juego, no para reuniones de negocios.

Sheldon Adelson, quien desarrolló The Venetian, propuso una estrategia centrada en conferencias la cual fue “producto de burlas y risas”, comentó Rob Goldstein, entonces director de operaciones de The Venetian y ahora director de operaciones de Las Vegas Sands Corp., propietario de los centros turísticos de la compañía en Las Vegas, Macao y Singapur. “Me encontraba con gente en la ciudad y me decían: ‘¿En qué están pensando?”

Pero Adelson y The Venetian demostraron que los críticos estaban equivocados y demostraron que las convenciones y los casinos podían hacer más que coexistir: podían prosperar.

Las Vegas “solía ser en gran medida una ciudad de fiestas de fin de semana”, mencionó Bo Bernhard, director ejecutivo del International Gaming Institute en la UNLV. “Seguimos siendo eso al mismo tiempo que somos una ciudad diferente de domingo a jueves y The Venetian merece mucho crédito por ello”.

Antes de que Las Vegas se convirtiera en el destino de convenciones dominante en América del Norte, las tarifas de habitaciones de hotel de la ciudad eran generalmente mucho más bajas de domingo a jueves. Sin embargo, Adelson imaginó que los ejecutivos de la industria acudían en masa al Sands Expo & Convention Center, lo que permitía a The Venetian cobrar el mejor precio por los días de semana y los fines de semana, un modelo que pronto se extendió a otros centros turísticos.

“Alrededor de un tercio del negocio de convenciones que llega a Las Vegas, son grupos que asisten más de 15 mil personas”, detalló Brent Pirosch, director de consultoría de juegos para Global Gaming Group de CBRE. “Eso es suficiente para moderar las tarifas de las habitaciones en todo el Strip…realmente elevando a todos”.

Hoy en día, los espacios para reuniones y exposiciones están impulsando gran parte de la construcción de nuevas infraestructuras en el sur de Nevada.

Wynn Resorts Ltd. está construyendo un nuevo centro de convenciones en Wynn Las Vegas. Caesars Entertainment Corp., está construyendo uno cerca de The Linq Hotel. MGM Resorts International dio un salto temprano en el espacio dedicado a convenciones al instalar nuevos servicios en el Centro de Conferencias MGM en MGM Grand y al convertir un teatro Cirque du Soleil en Aria en un espacio para reuniones y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas está construyendo una nueva sala de exposiciones en el Centro de Convenciones de Las Vegas y renovando sus otras salas por un monto de 1.4 billones de dólares.

El “modelo veneciano” no solo fue un éxito en Nevada, sino que Adelson, el presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands, pudo replicarlo en el enclave de juegos chino de Macao, donde un Macao veneciano muy similar es la propiedad más visitada de ese mercado: y en Singapur, donde un complejo icónico impulsado por convenciones no deja de llamar la atención.

“La apertura de The Venetian en 1999 fue el verdadero comienzo de la historia de nuestra compañía y también lanzó una nueva era de desarrollo de complejos turísticos integrados en todo el mundo”, declaró Adelson al Las Vegas Review-Journal en un comunicado. “El éxito del Venetian en Las Vegas, y en particular nuestra estrategia de negocios basada en convenciones, terminaría siendo la base para que nuestra compañía reciba las codiciadas licencias en Macao y Singapur”.

Suites de gran tamaño

“Cuando hablo del Venetian en mis clases, siempre señalo dos cosas que logró”, explicó Bernhard. “Uno, más que cualquier otra compañía, transformó Las Vegas de domingo a jueves, y eso, por supuesto, se debe al espacio de las convenciones”.

Lo segundo que señala Bernhard es el tamaño de las suites del hotel dentro del Venetian. Son de 650 pies cuadrados o más grandes, casi el doble de grandes que la mayoría de las habitaciones de hotel de Las Vegas en el momento de su construcción.

“Es fácil olvidar lo grande que es la habitación del hotel”, señaló Bernhard. “Durante mucho tiempo, el pensamiento en Las Vegas fue: ‘Construyamos habitaciones pequeñas e incómodas porque eso llevará a nuestros clientes al casino, donde realmente ganaremos nuestro dinero”’.

Pirosch dijo que las habitaciones grandes y lujosas no se construyeron solo para un visitante que trabajó todo el día y quería estar en un lugar cómodo por la noche. También fueron construidos para un invitado de mayor gasto.

“Habló con un cliente de lujo que tal vez no estaba allí antes”, manifestó. “Las propiedades venecianas y otras construidas durante su época transformaron la forma en que se gastaba el dinero en la ciudad”.

Goldstein recuerda haber recibido una llamada de un ejecutivo rival del casino diciéndole: “No están jugando limpio” después de un “muy buen” primer trimestre en el 2000.

“Dijo: ‘Estás ganando más dinero en el hotel que nadie. Realmente no eres un casino…eres un hotel”. Le contesté: ‘Caramba, no sabía que había reglas al respecto’. Por lo general, cuando uno gana dinero, la gente está contenta. Sheldon decía la frase más divertida, él decía: Cuando vas al banco, no te preguntan: “¿Esto vino del hotel, la comida, las bebidas o el estacionamiento?” Sólo cuentan el dinero y nosotros empezamos a hacer mucho”.

Si bien las grandes suites y el énfasis en las convenciones del Venetian atrajeron la mayor parte de la atención, el enfoque del centro turístico hacia el entretenimiento también llamó la atención. A partir de junio de 2006, “Phantom – The Las Vegas Spectacular”, una adaptación de 95 minutos y sin interrupciones de “El fantasma de la ópera” de Andrew Lloyd Webber, presentó 10 shows por semana en The Venetian durante seis años.

A lo largo de los años, Venetian también ha sido el hogar del musical “Rock of Ages” de la década de 1980, así como del Blue Man Group.

Venecia en Las Vegas

El Venetian surgió en un terreno que una vez fue el hogar del hotel-casino Sands, el famoso lugar de reunión de Frank Sinatra y el Rat Pack, el cual Adelson y sus socios compraron en 1989.

Un año más tarde, Las Vegas Sands abrió el Sands Expo & Convention Center en una propiedad adyacente. Con 1.8 millones de pies cuadrados, cuando abrió sus puertas, era el centro de convenciones privado más grande del mundo. Recibió importantes ferias comerciales, como la anual de 60 mil delegados de tiro, caza y exhibición comercial al aire libre. El lugar también es uno de los muchos donde el CES se lleva a cabo cada mes de enero.

En 1996, Las Vegas Sands creó más espacio para complejos más modernos. El primero fue The Venetian, que costó 1.5 billones de dólares para construir y se inspiró en la ciudad de Venecia, completo con canales interiores y gondoleros cantores, de acuerdo con la moda de los centros turísticos “temáticos”.

“Los paseos en góndola fueron un éxito desde el primer día”, aseveró Goldstein. “Me quedé sorprendido por las líneas de los paseos en góndola. Estuvimos aquí durante cuatro años preparándonos y fue un gran alivio abrirlo”.

Adelson contrató a artesanos y artistas para replicar fielmente algunas de las características más sorprendentes y memorables de Venecia. Anteriormente, dijo que se inspiró en Venecia luego de visitar a su esposa, Miriam, en su luna de miel.

El complejo era un trabajo en progreso cuando se abrió. Sólo un puñado de restaurantes estaban abiertos el primer día. Las tiendas en el centro comercial de la propiedad, el Grand Canal Shoppes, carecían de permisos para abrir y solo había seis pisos de habitaciones de hotel disponibles.

Sin embargo, Kim Grange, vicepresidente de instalaciones, relata que no olvidará el aspecto orgulloso de los rostros del equipo ejecutivo cuando las puertas finalmente se abrieron la noche del 3 de mayo de 1999.

“Todo ese trabajo duro finalmente dio frutos”, manifestó Grange. “Era como ser casi un padre nuevo. Fue muy bueno”.

Unos años más tarde, después de que la tendencia cambió de resorts temáticos a puro lujo y elegancia, Las Vegas Sands abrió camino en el vecino Palazzo en 2005. Los dos hoteles y el centro de exposiciones ahora están conectados y operan como una unidad integrada con más de siete mil habitaciones.

Recuerdos

El viernes, The Venetian comenzará una celebración de su vigésimo aniversario de un año de duración. En el primer minuto después de medianoche, la carpa veneciana rendirá homenaje a los 650 empleados que han trabajado en el hotel-casino desde su apertura. Se planea un “baile de fundadores” para honrar a los empleados del Día Uno este verano.

Además, todos los huéspedes que viajen en el paseo en góndola el viernes recibirán un obsequio especial cuando suban a bordo, una Venetian Rose. Esta variedad personalizada de rosa, con tonos cálidos de melocotón y tonos champán, fue creada para honrar al resort de Las Vegas y se introdujo en 2015.

Esta semana, muchos de los que han trabajado en The Venetian desde el día de la inauguración, estarán pensando en lo que los atrajo al resort en primer lugar. La mayoría de ellos fueron a trabajar semanas o meses antes de la apertura.

Rosella Jensen, una representante de servicios para huéspedes, recuerda haber realizado un recorrido antes de su apertura. Al igual que muchos de los miles de visitantes que llegan diariamente al vestíbulo principal de The Venetian, los ojos de Jensen se elevaron hacia el cielo hasta las detalladas obras de arte italianas que recuerdan el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano.

“Todos entramos desde el casino y cuando fuimos a la entrada del vestíbulo, nos dijeron que miráramos hacia arriba”, recordó. “Todos miramos hacia el techo y los cascos que llevábamos cargando cayeron al piso. Fue una hermosa vista”.

La maestra cocinera Shelley Adcock se mudó de Atlantic City para tener la oportunidad de trabajar en The Venetian.

“Estábamos muy emocionados porque era el casino más grande en el que había trabajado”, afirmó. “Todo el equipo fenomenal que pudimos usar estaba muy por encima. Así que estaba super emocionada”.

La ama de llaves, Gladys Estévez, se hizo una nueva vida en los Estados Unidos solicitando un trabajo en The Venetian de Miami, donde vivía después de un viaje desgarrador de Cuba a fines de los años ochenta.

Ella dijo que nunca olvidaría limpiar todas las habitaciones en el piso 22, antes de que estuvieran ocupadas, debido a todo el polvo de la construcción. Pero lo que más recuerda es a la estrella de cine italiana Sophia Loren, quien estuvo en la inauguración como invitada de Adelson.

Chandra Allison, vicepresidenta senior de ventas de la propiedad, quería la experiencia de abrir un nuevo resort después de trabajar en el Flamingo Hilton. Ella se había trasladado allí desde el Reno Hilton.

Mirando hacia el futuro

Allison cree que el próximo capítulo para The Venetian puede ser el mejor, con la MSG Sphere en construcción y su objetivo de abrir en 2021. “Eso va a cambiar el panorama no solo de Las Vegas, sino de toda la experiencia de entretenimiento”, aseveró.

El lugar de entretenimiento con forma de esfera y con capacidad para 18 mil personas, promete cambiar la cara de la presentación en vivo con pantallas de video de alta tecnología por dentro y por fuera, y capacidades de sonido que no se han desarrollado en el mundo.

Allison dijo que cree que también cambiará la experiencia de las convenciones.

“Será un jonrón para nosotros”, expresó. “Los días de ver una presentación de PowerPoint en un cuadro se habrán ido por completo”.

Aunque el edificio en forma de globo no estará abierto por muchos meses, dijo que las compañías ya están haciendo preguntas sobre cuándo podrán usar el edificio para las próximas reuniones de negocios.

“Y con el negocio del ocio los fines de semana, obviamente vamos a tener actos increíbles, vamos a tener experiencias diurnas que irán allí”, anunció.

Bernhard de la UNLV está de acuerdo. En los últimos años, dijo, Las Vegas era como un parque de diversiones que tiene una nueva montaña rusa cada verano. La Esfera suena un poco como la próxima montaña rusa que habrá que montar.

“Si pueden lograr un lugar donde no importa cuántas veces has escuchado (a Bruce Springsteen), nunca has escuchado realmente a Springsteen hasta que lo hayas escuchado aquí, eso cambiará el juego. Será interesante ver si cumplen esa promesa”.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.