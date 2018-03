Guía Local de piscinas gratuitas de Las Vegas y sin restricciones

Los asistentes a la piscina disfrutan de una muestra de "Happy Gilmore" durante las películas de inmersión en Boulevard Pool en el Cosmopolitan de Las Vegas el lunes 5 de junio de 2017. (Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

A continuación se incluye una lista de algunos de los mejores clubes diurnos de Las Vegas, así como piscinas que no están restringidas a los huéspedes del hotel (los precios indicados son los más bajos disponibles en los días menos populares. Los precios durante el horario estelar suelen ser significativamente más altos. Algunos precios incluyen paquetes de comida y bebida):

■ Aria: Liquid. Abierto de 9 a.m. a 10 p.m. diario. La admisión comienza en $10 para mujeres y $20 para hombres. liquidpoollv.com

■ The Cosmopolitan: Marquee Dayclub. Abierto todos los días de 11 a.m. a 6 p.m. La admisión comienza en $26 para las mujeres, $36 para los hombres. El uso de camastros comienza en $250. Los bungalows comienzan en mil dólares y las grandes cabañas comienzan en el mismo precio. marqueelasvegas.com/dayclub/

■ The Cromwell: Drai’s Beachclub. Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. De lunes a jueves, de 11 a.m. a 6 p.m. Viernes-Domingos. La admisión comienza en $20 para mujeres y $30 para hombres. caesars.com/cromwell

■ Downtown Grand: Citrus Grand Pool Deck. Abierto todos los días de 9 a.m.-9 p.m., comenzando en mayo con DJs los viernes, sábados y domingos. Entrada gratuita para locales. Cabañas con un mínimo de $200 en comida y bebida. downtowngrand.com/pool

■ Flamingo: Go Pool Dayclub (lunes a sábado) y Day Beats (domingo). Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. La tarifa de admisión varía. Los divanes comienzan en $50, las cabañas comienzan en $300 (precios sujetos a cambio por evento). gopoolvegas.com

■ Green Valley Ranch Resort: piscina del complejo. Abierto para no huéspedes 9 a.m.-6 p.m. Lunes-viernes; 9 a.m.-7 p.m. desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. greenvalleyranch.sclv.com

■ Hard Rock Hotel: Rehabilitación (jueves-domingos) y Relax (lunes). Abierto de 11:00 a.m. a 7 p.m. 21 y más viejo. La entrada comienza en $10 para mujeres y $20 para hombres (precios sujetos a cambio por evento). rehablv.com

■ Harrah’s: la piscina en Harrah’s. Abierto de 9 a.m. a 6 p.m. De lunes a jueves, de 9 a.m. a 7 p.m. Viernes-Domingos. Entrada gratis. caesars.com/harrahs-las-vegas

■ J.W. Marriott: Resort Pool. Se abre a las 9 a.m. todos los días. La entrada comienza en $12. Las cabañas comienzan en $195.

■ The Linq: The pool en The Linq. Abierto de 9 a.m. a 5 p.m. Entrada gratuita, 21 años o más. caesars.com/linq

■ Resort M: abierto de 11 a.m. a 5 p.m. Sábados, domingos y feriados hasta abril, de 11 a.m. a 6 p.m. Sábados, domingos y festivos después del 5 de abril. Daydreamlv.com

■ Mandalay Bay: Daylight Beach Club. Abierto de 11 a.m. a 6 p.m. Jueves-sábados, mediodía-6 p.m. Domingos. La admisión comienza en $20 para mujeres y $30 para hombres. daylightvegas.com

■ MGM Grand: Wet Republic. Abierto de 11 a.m. a 6 p.m. Jueves-lunes La admisión comienza en $20 para mujeres y $30 para hombres. wetrepublic.com

■ The Mirage: Bare. Abierto de 9 a.m. a 10 p.m. diario. La entrada comienza en $10 para mujeres, $20 para hombres. barepoollv.com

■ Palazzo: Aquatic Club. Abierto de 11 a.m. a 6 p.m. Los viernes, domingos y jueves se agregarán más adelante en la temporada. venetian.com

■ Planet Hollywood Resort: Flowrider y piscinas en Planet Hollywood abren todos los días de 10 a.m. a 6 p.m. Entrada gratuita a las piscinas. Flowrider 30 minutos de sesiones de navegación, $25; $20 para los lugareños. Debe ser 54 pulgadas para surfear. caesars.com/planet-hollywood

■ Red Rock Resort: Resort Pool. Abierto para no huéspedes 9 a.m.-6 p.m. De lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m. 5 de mayo al 5 de septiembre. La entrada es de $25, $20 para niños de 10 años o menos. redrock.sclv.com

■ Rio: Voodoo Beach abre todos los días de 9 a.m. a 6 p.m. hasta el fin de semana del Memorial Day, de 9 a.m. a 7 p.m. después del fin de semana del Memorial Day. Entrada gratuita para huéspedes del hotel y locales con la tarjeta Total Rewards. Los divanes comienzan en $150, las cabañas comienzan en $300. caesars.com/rio-las-vegas

■ Sapphire Pool & Dayclub: abierto al mediodía-6 p.m. De jueves a domingo a partir del 20 de abril. Entrada gratuita para locales, $20 para visitantes. Las sillas de salón cuestan $70. Los camastros comienzan en $305. Las cabañas comienzan en $610. sapphirepoollv.com

■ Trump Las Vegas: Cubierta de la piscina abierta de 7 a.m. a 9 p.m. a diario, el restaurante y bar H2 (Eau) abre de 9 a.m. a 6 p.m. diario. Los residentes locales tienen permitido alquilar camas de día, que comienzan en $75, y cabañas, que comienzan desde $175.

■ The Venetian: playa de Tao. Abierto de 11:30 a.m. a 6 p.m. diario. La entrada comienza en $11. Los sillones comienzan en $50. Los camastros comienzan en $250. Las cabañas comienzan en $500. Las grandes cabañas comienzan desde los mil dólares. taolasvegas.com/beach

■ Wynn-Encore: Encore Beach Club. Abierto de 11:00 a.m. a 7 p.m. Viernes-Domingos. La admisión comienza en $25 para las mujeres, $35 para los hombres. Camastros desde mil dólares. Las cabañas comienzan en $3 mil. wynnencorebeachclub.com