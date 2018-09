Ingiere competidora de Las Vegas 7 libras de pizza

Miki Sudo, tres veces campeona de comer hot dogs en la rama femenil, busca defender su título el 4 de julio en el famoso Concurso Internacional de Comer Hot Dogs de Nathan's. Foto tomada el miércoles 28 de junio de 2017, en el Tatuado de Vince Neil, en el hotel-casino Circus Circus, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Double Down Pizza en Slice of Vegas (Slice of Vegas)

Miki Sudo, ganadora del famoso concurso de comer perritos calientes de Nathan en la división femenina, come un perrito caliente durante la competencia en Brooklyn, Nueva York, el 4 de julio de 2015. Sudo terminó con un total de 38 perritos calientes consumidos en 10 minutos. (REUTERS / Andrew Kelly)

Miki Sudo se deshace en un ala de pollo durante el Campeonato mundial de ala de paladar Hooters en el Hard Rock Hotel-Casino en 4455 Paradise Road en Las Vegas el martes 22 de julio de 2014. Sudo quedó en quinto lugar en la competencia. (Bill Hughes / Las Vegas Review-Journal)

Miki Sudo se deshace en un ala de pollo durante el Campeonato mundial de ala de paladar Hooters en el Hard Rock Hotel-Casino en 4455 Paradise Road en Las Vegas el martes 22 de julio de 2014. Sudo quedó en quinto lugar en la competencia. (Bill Hughes / Las Vegas Review-Journal)

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, se limpia después de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, toma un trago de Diet Pepsi después de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, toma un descanso durante su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, abajo, obtiene su camiseta de Dave Michel después de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018 en Mandalay Bay, Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, se ríe con sus amigos durante su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, se toma un momento para masticar durante su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, comienza su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas Miki Sudo, a la derecha, celebra con su compañero competitivo y amigo Rich "The Locust" LeFevre después de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018 en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas Miki Sudo, derecha, intenta completar el Double Down Pizza Challenge con el apoyo de su compañero competitivo y amigo Rich "The Locust" LeFevre en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, trata de no reírse mientras intenta completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018 en Mandalay Bay, Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, abajo, obtiene su camiseta de Dave Michel después de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018 en Mandalay Bay, Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas Miki Sudo, a la derecha, comparte una risa con su amigo y compañero competitivo Rich Lecof Levre durante su intento de completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018. en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, sostiene la corteza que aún tiene que comer para completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Comedor competitivo Rich "The Locust" LeFevre aplaude mientras el campeón nativo y competitivo de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, termina el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La campeona local y competitiva de comidas de Las Vegas, Miki Sudo, intenta completar el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas el jueves, 6 de septiembre de 2018, en Mandalay Bay, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La competidora local y profesional de Las Vegas, Miki Sudo, defendió su título hoy con un desafío de ingerir siete libras de comida.

Sudo tomó el Double Down Pizza Challenge en Slice of Vegas en The Shoppes en Mandalay Bay.

La pizza de siete libras estaba cubierta con salsa de pizza, mozzarella, capicola, salami, pepperoni, tocino, jamón, cebollas amarillas, champiñones y jalapeños. Para ganar, Sudo debía terminar toda la pizza, incluida la corteza, dentro de una hora y sin abandonar la mesa.

Sudo terminó el desafío de la pizza en 35 minutos y 34 segundos.

Ganar el desafío le gana a los competidores de Double Down Pizza en la casa, su imagen en la pared de la fama, una tarjeta de regalo de $100 para Slice of Vegas y una camiseta. El desafío nunca ha sido conquistado por ningún cliente de Slice of Vegas.

Sudo ha ganado cinco victorias en el primer lugar en la competencia femenina en el Concurso de Comidas Nathan’s Hot Dog de 2014-18. Ella es la mejor competidora femenina de Major League Eating.