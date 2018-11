Las mejores ofertas del Black Friday en tiendas de Las Vegas

Geri H, centro, y su hermana Loby P, que se negaron a dar sus apellidos, compran en el Fashion Show mall en el Strip de Las Vegas el Black Friday pasado, el 24 de noviembre de 2017. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Compradores como Sheri Cerel, residenta de Las Vegas, ayudarán a que el Black Friday sea el día más activo del año para los minoristas locales.

Ella ha estado atenta a los anuncios del Black Friday de diferentes minoristas para encontrar las mejores ofertas de este año.

“Estoy buscando una televisión más grande”, comentó Cerel, de 60 años. “En esta época del año, obtienes buenas ofertas”.

Es una de los 116 millones de estadounidenses que planean comprar durante el Black Friday este año, según datos de la Federación Nacional de Minoristas.

El año pasado, los minoristas de Nevada ganaron 154.2 por ciento más que el promedio nacional en ingresos diarios del Black Friday, según un informe de la compañía de software para pequeñas empresas Womply.

Una encuesta de WalletHub entre 35 minoristas mostró que los descuentos del Black Friday promediarán un 37 por ciento.

El minorista con el descuento promedio más alto en el estudio, con un 68.9 por ciento, fue Belk, que no tiene tiendas locales. J.C. Penney, pero tiene tres ubicaciones en el Valle de Las Vegas, fue el No. 2 con un descuento promedio de 65.1 por ciento.

Sin embargo, los números pueden ser engañosos.

Un informe de BlackFridayHits.com encontró que para muchos productos, algunos minoristas aumentan los precios durante el período previo al Black Friday y luego descuentan los artículos para crear la ilusión de una gran oferta.

“Los compradores siempre deben consultar el historial de precios”, recomendó el cofundador del sitio web Will Asbury en un comunicado.

Algunas ofertas de vacaciones esta temporada incluyen:

Best Buy

– Sus tiendas abrirán a las 5 p.m. el Día de Acción de Gracias y permanecerán abiertas hasta la 1 a.m. del viernes, luego volverán a abrir a las 8 a.m.

– $300 de descuento en Samsung Galaxy Note9, S9 o S9 + con activación calificada

– $200 de descuento en TV inteligente UHD 4K de 43 pulgadas de Toshiba con HDR: Fire TV Edition, TV inteligente UHD 4K de Samsung de 65 pulgadas con HDR, MacBook Air

– $150 de descuento en iPad Mini 4

– $130 de descuento en el Chromebook Samsung con procesador Intel Celeron

– $70 de descuento para Xbox One X Gold Rush Edición especial Battlefield V Bundle con 4K Ultra HD Blu-ray

– $50 de descuento en el portal de Facebook con Alexa

– $49 de descuento en el altavoz inteligente de Google Home Hub con el asistente de Google

– 50 por ciento de descuento en pequeños electrodomésticos seleccionados

– Hasta el 25 de diciembre, los compradores en línea obtienen el envío gratuito de todo, sin necesidad de compra mínima

Trump Hotels

– 30 por ciento de descuento en suites selectas de viernes a martes

– La oferta está disponible al reservar para estancias hasta el 31 de marzo con el código de promoción PROCMO

T-Mobile

– A partir del 16 de noviembre, obtenga un nuevo teléfono Samsung, LG, OnePlus y otros gratis, hasta con $750 de descuento, cuando los clientes agreguen una línea adicional y cambien un dispositivo elegible

– Nuevo T-Mobile REVVL 2 gratis cuando los clientes agreguen una línea

– Compre un Samsung Galaxy Watch o Samsung Gear S3 y obtenga el segundo a mitad de precio después de 24 créditos de factura mensuales

– $125 de descuento en altavoz JBL Link 300 activado por voz en negro

– $ 100 de descuento en el altavoz portátil JBL Link 20 activado por voz en negro

– $80 de descuento en el altavoz portátil inalámbrico Ultimate Ears BLAST en negro

– $50 de descuento en los audífonos Samsung Gear ICONX 2018 Bluetooth sin cables en negro y el altavoz portátil inalámbrico Ultimate Ears MEGABLAST en negro y azul

– $40 de descuento en el altavoz portátil a prueba de agua Ultimate Ears WONDERBOOM en negro, azul y aguacate

– $10 de descuento en los auriculares inalámbricos Skullcandy Ink’d en negro

Barnes & Noble

– Las ofertas en la tienda comenzarán a las 9 p.m. del jueves hasta las 8:59 p.m. del lunes

– Las ofertas en línea comenzarán a las 9 p.m. del miércoles hasta las 8:59 p.m. del domingo, con ofertas selectas hasta el lunes.

– A partir del viernes, habrá 650 mil libros autografiados por más de 200 autores a la venta

– Compra uno y obtén un café de Starbucks gratis hasta las 7 a.m. del Black Friday

– Compra uno y obtén el segundo a 50 por ciento de descuento del chocolate Godiva de $10 en adelante, kits de actividades en línea y ciertos juguetes y juegos.

– $30 de descuento en NOOK Glowlight 3

—Tarjeta gratuita de recompensa Barnes & Noble de $10 en la compra de $50 o más en tarjetas de regalo Barnes & Noble, canjeables del 28 de diciembre al 28 de febrero

– $10 de descuento en la nueva NOOK Tablet y la exclusiva caja de misterios de Funko Mystery

– $5 almacenadores de carga en la tienda y en línea de viernes a domingo

—50 por ciento de descuento en libros de regalo y ediciones de colección

—40 por ciento de descuento en Moleskine en la tienda y en línea de viernes a domingo

—30 por ciento de descuento en todas las revistas, en la tienda el viernes

—25 por ciento de descuento en las botellas de agua S’Well y todo el entretenimiento, juguetes y juegos, excepto Legos

Walmart

—Las ofertas del Black Friday comienzan en línea a las 7 p.m. del miércoles

—Fiesta para los clientes de 4 p.m. a 6 p.m. el jueves

– $90 de descuento en el Shark Ion RV700 Vacuum

– $80 de descuento en la 6ta generación del iPad

– $51 de descuento en 6V Ride-On

– $50 de descuento en Google Home Hub

– $50 de descuento en Roku Ultra

– $50 de descuento en Pac-Man o Galaga Retro Arcade Machine

– $50 de descuento en los auriculares inalámbricos Bose SoundSport

– $40 de descuento en olla instantánea de presión de 8 cuartos

– $20 de descuento en el reproductor portátil Roku Streaming Stick y Roku SE streaming

– $12-pus de bicicletas seleccionadas para niños

– $2.98 de descuento en sandalias Levi’s Memory Foam

Kohl’s

Las ventas comienzan a las 10:01 p.m. en línea y 5 p.m. cuando las tiendas abran los jueves a la 1 p.m. en línea y en las tiendas del viernes.

– Desde el sábado hasta el 5 de diciembre, los clientes que ganaron Kohl’s Cash pueden canjear su Kohl’s Cash en cualquier tienda y en línea.

– De lunes a viernes, obtén $15 de Kohl’s Cash por cada $50 gastados en tiendas y en línea

—Habrá un evento previo al Black Friday el 1 de noviembre con ofertas selectas en tiendas y en línea

– $399.99 Cámara Canon EOS Rebel T6 DSLR, $120 en Kohl’s Cash

– TV $329.00, TV inteligente de 49 pulgadas LG 49”, $90 en Kohl’s Cash

– $249.99 Aspiradora Dyson V7 Animal sin cordón o aspiradora vertical sin bolsa Ball Multi Floor 2, $75 en Kohl’s Cash con la compra

– $199.99 Paquete de inicio de Minecraft para Microsoft Xbox One S 1TB, $60 en efectivo de Kohl’s

– $99.99 Freidora digital de 6 cuartos de NuWave, $15 en Kohl’s Cash con la compra

– $79.99 Olla a presión Keurig Crock-Pot Express de 8 cuartos o cafetera clásica K55

– $19.99 botas SO para mujer

– $19.99 seleccione Croft & Barrow, SONOMA Goods for Life y SO conjuntos de pijamas

– $14.99 Joyas de plata en caja

– $8.99 The Big One super suave peluche

– $149.99 Reloj inteligente Fitbit Versa, $45 en Kohl’s Cash

– $119.99 Rastreador de ejercicios avanzado Fitbit Charge 3, $30 en Kohl’s Cash

– $69.99 Instant Pot Duo60 Olla a presión de 7 cuartos en 1 de 6 cuartos, $15 en efectivo de Kohl’s

– $19.99 Nerf Helios, paquete de 18 Hatchimals CollEGGibiles, Little People Work Together Construction Site o el Castillo de la Princesa Mágica de Disney.

– $6.99 en pantalones de pijama

—40 por ciento de descuento en paquetes de fragancias de celebridades

Roku

– $50 de descuento para Roku Ultra en las principales tiendas minoristas desde el jueves hasta el lunes cibernético

– $35 de crédito para la suscripción a Sling TV para nuevos clientes hasta el 13 de enero

– $20 de descuento en Roku Streaming Stick, comenzó el 18 de noviembre y continúa hasta el lunes

Staples

—Cerrado los jueves, abierto a las 7 a.m. del viernes

—40 por ciento de descuento en tarjetas navideñas personalizadas

—15 por ciento de descuento en suministros de envío y servicios de envío de UPS, que comenzaron el 11 de noviembre hasta el 29 de diciembre

– $330 de descuento en la computadora portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i7

– $160 de descuento en una computadora portátil HP con procesador Intel Core i3

– $100 de descuento en Staples Gaming Chair

– $90 de descuento en el monitor LED IPS de 32 pulgadas de Dell

– $50 de descuento Brother Printer HL-L2320D impresora láser mono

– $15.99 de descuento en los marcadores permanentes Sharpie surtidos

—Envío en línea gratuito al día siguiente para pedidos de al menos $49.99 a las 5 p.m. fuera de fin de semana y días festivos

Office Depot

—Cerrado jueves

—Las ofertas en línea comienzan a las 9 p.m. del miércoles y en tienda a las 8 a.m. del viernes

– $350 o menos en computadoras portátiles de gama alta

– $318 de descuento en Realspace Magellan L-Desk & Hutch

– $250 de descuento en la computadora portátil para juegos Dell G3, pantalla FHD de 15.6 pulgadas, Intel Core i7, memoria de 16GB, disco duro de 1TB/256D SSD, Windows 10

– $220 de descuento a través de la aplicación para Lenovo IdeaPad Laptop, Pantalla HD + de 17.3 pulgadas, Intel Core i5, Memoria de 8GB, Disco duro de 1TB, Windows 10 Home

– $200 de descuento en la computadora todo en uno Lenovo IdeaCentre 520, pantalla de 23.8 pulgadas, AMD Ryzen 3, memoria de 8GB, disco duro de 1TB, Windows 10 Home

– $120 de descuento en la silla de respaldo alto de cuero reforzado Tresswell de Realspace

– $72 de descuento en la silla de malla Brenton Studio Ruzzi de espaldar medio

– $50 de descuento en el monitor LED FHD de 32 pulgadas de Dell y la impresora láser monocromática inalámbrica de Samsung con impresión móvil NFC + WiFi

– $30 de descuento en la impresora multifunción HP Deskjet 3637 color inalámbrica, todo en uno, escáner, copiadora

—50 por ciento o más de escritorios y sillas de escritorio selectos e impresoras láser Canon

—Gree Google Mini con una compra de $150

Dollar General

—Abierto de 7 a.m. a 10 p.m. el jueves

—Horas normales el viernes

—Compra uno, obtén 75 por ciento de descuento en todos los juguetes.

—Compra uno, obtén otro según lo visto en artículos de TV

—50 por ciento de descuento en decoraciones de árboles

Macy’s

—5 p.m. del jueves a 2 a.m. del viernes, luego de 6 a.m. el viernes a 1 p.m.

—8 a.m. a 1 p.m. el sábado

– $80 de descuento en Apple Watch Series 3

—70 por ciento de descuento en ropa de cama selecta

—65 por ciento de descuento en ciertos adornos navideños y vajillas

—60 a 65 por ciento de descuento en camisas y corbatas de diseñador selectas y equipaje de diseñador

– 60 por ciento de descuento en estilos selectos para niños y bebés, Protocol Drones, audífonos Polaroid Bluetooth, barware y juegos Studio Mercantile

—50 por ciento de descuento en bocinas Tzumi Bluetooth, FAO Schwarz, autos de control remoto

—El kit de supervivencia del Black Friday de Macy’s X Clinique con una compra de belleza de $75 o más

—Después del reembolso por correo, seleccione relojes de moda, bolsos selectos, zapatillas con punta de oro para hombres, tops térmicos para hombres, camisetas con gráficos para hombres jóvenes, peluche de Disney Mickey o Minnie, alfombra Mohawk, aretes de perlas, spray Giorgio Glam, almohada de diseñador o conjuntos de cocina eléctrica.

—Envío gratuito para compras en línea de más de $25 desde el domingo hasta el 28 de noviembre

Old Navy

– Abierto de 9 a.m. a 10 p.m. miércoles

—Abierto a las 3 p.m. el jueves y cierre a las 10 p.m. del viernes

– $1 por par de calcetines el viernes

—50 por ciento de descuento en compras

—40 por ciento de descuento en todo el sábado y el domingo en línea

7 Eleven

—De 11 a.m. a 7 p.m. del viernes, llene cualquier contenedor de aproximadamente 10 pulgadas de diámetro con un Slurpee por $1.49

—50 centavos por porción de pizza de viernes a lunes para los miembros de 7Rewards

Sears

—Abierto a las 6 p.m. del jueves, cierre a medianoche

—Abierto a las 5 a.m. del viernes

—55 por ciento de descuento en refrigerador con puerta francesa Kenmore

—41 por ciento de descuento en el cofre de herramientas y gabinete giratorio Craftsman de 26 pulgadas y 9 cajones abiertos

– $210 de descuento en el juego de herramientas mecánicas Craftsman de 320 piezas con estuche

– $150 de descuento en Kenmore Elite Ovation Stand Mixer

– $55 de todas las botas industriales DieHard

– $20 de descuento en chaquetas puffer de estilo simple y botas de moda para mujer

Kmart

—Abierto a las 6 a.m. del jueves, cierre a la medianoche

—Abierto a las 6 a.m. el viernes

– $180 de descuento en un trampolín de 12 pies con caja y un kit de baloncesto Jump ’N Jump gratis con la compra

– $40 de descuento en el banco de trabajo Mickey Pit Crew

– $35 de descuento en el árbol de Navidad de 6 pies de Peninsula Pine

– $7 de descuento en pijama de felpa Joe Boxer para hombre y mujer

– $5 de descuento en la batidora de mano Proctor Silex de 5 velocidades, tostadora de 2 rebanadas, abrelatas y plancha

– $2 de descuento en Barbie Beach Basic Fashion o Chelsea Dolls

—Compra uno, obtén uno por $1 en zapatos

Rei

– Cerrado el viernes y no procesará pagos en línea.

Dick’s

—Abierto a las 6 p.m. el jueves, cierra a las 2 a.m. el viernes

—Abierto a las 5 a.m. del viernes, cierre a las 10 p.m.

– $700 de descuento de 60 pulgadas de Gorilla en el aro de baloncesto en el suelo

– $90 de descuento en Top-Flite XL Conjuntos completos disponibles

– $60 de descuento en la chaqueta y el chaleco Alpz Down de The North Face para hombre y para mujer

– $20 de descuento en fleece NCAA, polos y cremalleras de un cuarto

– 50% de descuento en la mesa de tenis de mesa cubierta Prince Tournament 6800 y en las bicicletas Nishiki para hombres, mujeres y jóvenes

Mattress Firm

– $400 de descuento en el colchón Beautyrest Queen el miércoles y viernes de 8 a.m. a mediodía

– $9 almohadas de foam y almohadas corporales

—10 por ciento de descuento en todo el sitio web el lunes con el código EXTRA10

Dunkin’ Donuts

—El viernes, Dunkin’ proporcionará un viaje gratis de Lyft a una ubicación de Dunkin’ para hasta 25 mil usuarios si usan el código promocional SipDunkin

Tiros de expreso en cualquier bebida por 50 centavos.

Target

—Abierto a las 5 p.m. del jueves hasta la 1 a.m. del viernes, luego abrirá de nuevo a las 7 a.m. del viernes

– $180 de descuento en un televisor Smart UHD de 55 pulgadas de Element. El precio más bajo de la temporada en los videojuegos más vendidos, como Madden 19, Destiny 2, NBA 2K19 y FIFA 19, $29.99 (Reg. $59.99).

– $120 de descuento en la consola Xbox One S 1TB con controlador inalámbrico y juego digital descargable

—50 por ciento de descuento en juegos y rompecabezas seleccionados.

– $70 de descuento en el monitor de video digital para bebés VTech

—40 por ciento de descuento en la cafetera Keurig K-Mini para un solo uso

– Compra uno y obtén 50 por ciento de descuento en cientos de juegos de regalo de belleza, cosméticos y de cuidado personal.

Lowe’s

—Las promociones comenzaron a lo largo de noviembre

—40 por ciento de descuento en electrodomésticos seleccionados hasta el 29 de noviembre

– Compre 2 o más electrodomésticos principales de $396 o más y recibe hasta $600 en la tarjeta de regalo de Lowe’s a través de un reembolso (válido solo en la tienda del 1 de noviembre al 29 de noviembre de 2018)

– Compra uno, selecciona el kit inalámbrico máximo de 20 voltios de DeWalt, obtén una batería gratis hasta el 30 de enero

J.C. Penney

—Abierto a las 2 p.m. el Día de Acción de Gracias, cierra a las 10 p.m. del viernes, abierto a las 8 a.m. del sábado.

—Selecciones de Black Friday comenzaron en línea el 18 de noviembre.

—El jueves, los primeros compradores recibieron un sobre con un cupón de $10, de $100 o $500 o más de compra hasta agotar existencias

—30 por ciento de descuento en calzado deportivo

Amazon

—Empezó el 16 de noviembre, termina el viernes

– $120 de descuento al comprar dos dispositivos Echo Show

– $110 de descuento en tres dispositivos Echo Dot Kids Edition

– $100 de descuento con la compra de dos dispositivos Echo Spot, Smart TV Ultra HD 4K de 50 pulgadas de Toshiba – Fire TV Edition

– $90 de descuento en el sistema de 3 cámaras Blink XT

– $80 de descuento en dos dispositivos Echo (2da generación)

– $60 de descuento en Fire TV Cube con control de voz de campo lejano y 4K UHD / HDR, Insignia Smart TV Full HD de 1080p de 39 pulgadas – Fire TV Edition, Timbre de timbre de video 2

– $51 de descuento en Blink XT 1-Camera System

– $50 de descuento en Echo Show, Fire TV Refast de 500 GB con dos sintonizadores, Smart TV de 32 pulgadas y 3220p de Toshiba – Fire TV Edition, tableta Fire HD 10 con Alexa Hands-Free

– $40 de descuento en la tableta Echo Plus, Echo Spot, Fire HD 8 Kids Edition

– $30.99 de descuento en la edición Echo (2da generación), Echo (RED)

– $30 de descuento en la tableta Fire 7 Kids Edition, tableta Fire HD 8 con Alexa Hands-Free

– $25.99 de descuento en Echo Dot

– $20 de descuento en la tableta Echo Dot Kids Edition, Fire 7 con Alexa

– $15 de descuento en Fire TV Stick 4K con Alexa Voice Remote

—80% de descuento en libros seleccionados de Kindle

—70 por ciento en selección de equipaje Samsonite

—53 por ciento de descuento en una membresía Audible por tres meses

– 50 por ciento de descuento en la crema orgánica para cuello y escote Ongaro Beauty, tops y tops para hombre Izod selectos, ropa interior Calvin Klein selecta, denim selecto, moda para hombre y mujer de las marcas Amazon, impresora inalámbrica HP OfficeJet 5255

—46 por ciento de descuento en productos TP-Link seleccionados

—45 por ciento de descuento en adidas selectas

—40% de descuento en la decoración Philips Hue Smart Lighting y Holiday Airblown con Gemmy, cafeteras selectas, licuadoras selectas, sillas de oficina de las marcas Amazon, que incluyen AmazonBasics, Rivet y Stone & Beam, juguetes para bebés y preescolares seleccionados de Fisher-Price, selección superior Juguetes de Barbie, Hot Wheels y más.

—35 por ciento de descuento en selectas bombillas de luz Sylvania y termostato inteligente Hive con cubo, selectos colchones, muebles y alfombras, marcas selectas de relojes

—30 por ciento de descuento en The Gentlemen’s Beard Premium Beard Balm Acondicionador y suavizante sin enjuague, selectos juegos de fiesta para adultos, Traeger Renegade Pro Wood Pellet Grill, freidoras selectas, moda selecta, LittleBits Avengers Hero Inventor Kit, selectos juegos de tablero de estrategia

—26 por ciento de descuento en equipo cardiovascular de Assault Fitness

—25 por ciento de descuento en Reese Explore ProSeries 63153 Rambler, productos AmazonBasics, obsequios y detalles para el hogar de las marcas de Amazon, incluyendo Rivet y Stone and Beam, impresora de fotos portátil HP Sprocket

—22% de descuento en la bicicleta de ejercicios Life Fitness IC1

—20 por ciento de descuento en Thule, dos dados de comida y mixología de Tumbleweeds, tazas Cupology, decoración hecha a mano Little Bee of Connecticut, REVEAL Altavoz de bambú y cargador de teléfono Bluetooth inalámbrico portátil, GoPets Premium Cat Scratcher, ChargePoint Home WiFi Habilitado para vehículos eléctricos (EV) Cargador, Escaleras para mascotas FITBENCH Flex, Solvit PetSafe Plus, Pasos plegables para perros y gatos, Juguete para gatos láser automático PetSafe Laser Chase, seleccione los muebles Now House by Jonathan Adler, sous vides

– $100 de descuento en un Xbox One X y Xbox One S

– $25 de descuento en todos los neumáticos DieHard

Whole Foods

– $20 de descuento en la próxima compra de $20 o más hasta el jueves para los clientes que aún no son miembros Prime

GameStop

—El 50 por ciento en ciertos hardware, software y accesorios de Microsoft y Sony comenzaron el domingo

– $100 de descuento en la consola de Xbox One S 1TB Minecraft y PlayStation 4 1TB – Spider-Man.

– $100 de descuento en PlayStation VR

—50% de descuento en ciertos juegos de Sony

—30% de descuento en ciertos juegos de Microsoft, todos los juguetes, vasos, estatuas, juegos de mesa y ropa que puedan caber en una bolsa de colección de cultura pop

– $26 de descuento en los controladores inalámbricos Sony PS4 Dualshock

Stein Mart

—Cerrado los jueves, abierto de 7 a.m. a 10 p.m. el viernes de 9 a.m. a 9 p.m. el sábado

—Los compradores que acudan temprano tienen la oportunidad de encontrar una percha con la calcomanía de la percha dorada para ganar tarjetas de regalo de Stein Mart por un valor de $500 en cada tienda o $5 mil en una sola tienda.

—Los primeros 100 clientes en la puerta antes de las 10 a.m. obtienen cupones de oro de $5, $25 o $ 100, solo en la tienda los viernes y sábados

—Todos pueden usar un cupón de descuento de $15 cuando gasten $40, los viernes hasta la 1 p.m.