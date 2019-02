Pinta con amigos o ve al Mob Museum en el Centro de Las Vegas

El Museo de la Mafia en 300 Stewart Ave. el martes 26 de marzo de 2013. El edificio fue originalmente el Tribunal Federal de los Estados Unidos y la Oficina de Correos. (Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal)

Entrada gratuita a museo el día de San Valentín.

El jueves es el 90 aniversario de la infame masacre del Día de San Valentín y el séptimo aniversario del Mob Museum. Para celebrar ambos, el museo ofrece entrada gratuita durante todo el día a los residentes de Nevada con una identificación válida. Entre las actividades de celebración se encuentran una experiencia de realidad virtual con la masacre, presentaciones destacadas de Crime Lab, Experiencia de Uso de la Fuerza y ​​Tour de Destilería, y ofertas especiales de comida y bebida en The Underground, de 11 a.m. a 7 p.m. Los residentes de otros estados todavía pueden celebrar con la compra de un boleto y obtener una entrada gratis. 300 Stewart Ave., themobmuseum.org

Fiesta sexy con cena, actuaciones.

El Burlesque Hall of Fame celebrará una tardía fiesta del día de San Valentín el viernes por la noche en el Centro de Eventos Ron DeCar. Titulada Valen-Tease, la fiesta será organizada por Blanche Debris e incluirá actuaciones de Aya Fontaine (La bella Buxom de Burlesque), Cora Vette, La Rosa Muerta (Miss All Tease No Sleaze 2009), Lolita Haze (La ninfa de Burlesque), Miz Charlamay, Molly Boom Boom (The Chipper Stripper), Ruby Champagne (The Mexican Spitfire of Burlesque y Miss Tiki Oasis 2018), Tana the Tattooed Lady y las locales de Las Vegas, Dusty Summers y Gina Bon Bon. Las puertas se abren a las 5:30 p.m. y el espectáculo se extiende hasta las 8 p.m. Los boletos cuestan $29 para la admisión general, $39 con un buffet y $49 con una cena preparada. 1201 Las Vegas Blvd. Sur, burlesquehalloffame.com

Los rockeros clásicos se preparan para la gira en U.K.

Los rockeros clásicos Blue Oyster Cult se presentarán el viernes por la noche en el Golden Nugget. Esta será su última fecha en los EE.UU. antes de ir al extranjero para una gira por ocho conciertos en el Reino Unido. Los boletos comienzan en $59. 129 E. Fremont St., goldennugget.com

Recolección de alimentos en el Museo de los Niños.

El Museo de los Niños Discovery llevará a cabo una colecta de alimentos el sábado. Representantes de Food Hubboard de Mother Hubbard estarán disponibles de 10 a.m. a 5 p.m. recogiendo donaciones. Dona una o más latas de sopa y obtén un dólar de admisión. Los miembros del museo que donen serán ingresados ​​para ganar una experiencia de cumpleaños gratuita. 360 Promenade Place, discoverykidslv.org

Pinta con amigos en El Centro

El Centro Comunitario para Gays y Lesbianas del Sur de Nevada, o “El Centro” para abreviar, celebrará una Noche de Pintura de Familia y Amigos el sábado en honor del Mes de la Historia Afroamericana. El evento de 2 a 5 p.m. contará con la presencia de la artista Angelique Davis. Los boletos cuestan $20 por adelantado o $25 por día del evento. 401 S. Maryland Parkway, thecenterlv.org