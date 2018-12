Revelará Roy Choi su nuevo menú de restaurante por Facebook Live

El mundo verá por primera vez el nuevo restaurante del parque MGM de Roy Choi, ‘Best Friend’, en un evento de Facebook Live el miércoles al mediodía en facebook.com/bestfriendvegas. El chef mostrará uno de los platos de la firma del restaurante como parte del menú por 30 minutos.

Mientras se preparaba para abrir su nuevo restaurante, Choi se tomó el tiempo de cocinar para los empleados del resort el martes en el comedor para empleados de Park MGM. En broma se refirió a él como “el restaurante más concurrido de Las Vegas”.

Best Friend está programado para abrir el 19 de diciembre.

Más pelea

El concurso de cocina Back of the House Brawl Food Truck lanzará una nueva temporada el 23 de marzo. Esta vez, sin embargo, las batallas nocturnas se llevarán a cabo en el Strip, en The Park, cerca de Toshiba Plaza y T-Mobile Arena. Otro gran cambio es que las cinco batallas mensuales serán competencias por duetos, con cada equipo con un chef de un restaurante del Strip y uno de un restaurante de fuera de la zona. Entre los equipos confirmados hasta ahora están Shaun King (Momofuku) y Brian Howard (Sparrow + Wolf); Justin Kingsley Hall (Kitchen at Atomic) y Josh Smith (Bardot Brasserie); Jennifer Murphy (Hell’s Kitchen) y Emily Brubaker (Urban Seed); y Chris Conlon (Grupo Hakkasan) y Geno Bernardo (Club Summit). La temporada concluirá con una ronda de campeonato 2019 el 16 de noviembre.

Beneficio para Kerry Clasby

Rooster Boy Cafe’s Sonia El-Nawal, organizará un par de cenas para la organizadora del mercado local de agricultores Kerry Clasby el 14 y 15 de diciembre en el Lakeside Event Center, ubicado en 2620 Regatta Drive en Desert Shores. El reciente incendio forestal de Woolsey destruyó varias estructuras y propiedades comerciales y personales en la granja que Clasby alquila en Malibu, California.

Los restaurantes locales Esther’s Kitchen, Sparrow + Wolf, Top of the World en Stratosphere, Other Mama, Cured & Whey y Urban Seed, que están comprometidos con el acceso a los alimentos frescos, han acordado donar alimentos y/o mano de obra para las cenas, que se llevará a cabo de 6:30 a 10 pm ambas noches a un precio de $75 por persona. El-Nawal describe el menú como “como un gran ‘Picado’” y agrega que: “es una comida de buffet, tanto de pastelería como de comida, una estilo familiar”.

Los mejores honores de TripAdvisor

Cuatro restaurantes de Las Vegas han sido nominados a los premios Travelers’s Choice Restaurant de los establecimientos a nivel nacional y en todo el mundo.

Los ganadores de Las Vegas fueron Mon Ami Gabi en Paris Las Vegas, segundo en la categoría de comidas diarias en el país; Earl of Sandwich, que tiene cuatro ubicaciones en el valle, segundo en la categoría de alimentos casuales y rápidos; Tacos el Gordo, con tres ubicaciones en el sur de Nevada, noveno lugar en la categoría informal rápido; y Le Cirque en Bellagio, 11° en restaurantes de alta cocina del país.

Para compilar la lista, el sitio web de viajes, que utiliza revisiones generadas por los miembros, utilizó un algoritmo que analizó la cantidad y la calidad de las revisiones durante un período de 12 meses.