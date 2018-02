1 de cada 5 nuevos casos de SIDA es en adolescentes

El SIDA no respeta raza, edad, condición económica o cualquier otro factor. Cada año los estudios por parte de organizaciones o gobierno están lejos de disminuir en personas nuevas contagiadas a pesar de las campañas informativas, este virus sigue manejándose bajo estigmas o tabús por ser contagiado sexualmente en la mayoría de los casos.

Por confidencialidad, no se capturaron los rostros de los jóvenes que asistieron a informarse sobre SIDA. 25 de enero del 2018 en The Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Gabriela Gardner, coordinadora de servicios de VIH de The Center, provee información bilingüe a los jóvenes sobre enfermedades sexuales. 25 de enero del 2018 en The Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), durante el año 2015, se diagnosticaron 120 niños menores de 13 años de edad con el VIH en Estados Unidos, este mismo centro reportó que las personas de 13 a 24 años de edad representaron 1 de cada 5 nuevos portadores.

Las pruebas para detectar el SIDA actualmente son más modernas, es solamente un pinchazo en un dedo para obtener una gota de sangre, igual que las pruebas de glucosa para los diabéticos, y en menos de 20 minutos puede obtener su diagnóstico, esta tecnología la encuentra de forma gratuita en The Center, en el centro de Las Vegas.

Gabriela Gardner, coordinadora de servicios de VIH de The Center, informó que, “hacemos pruebas de sida y sífilis de lunes a jueves, solamente pedimos una identificación con fotografía de Nevada, los resultados se dan ese mismo día”.

Para esta prueba de VIH el interesado debe ser mayor de 13 años de edad, y no es necesario que sean acompañados por sus padres, pero sí deben identificarse con su credencial de la escuela, “pueden venir solos por miedo a lo que pudiera suceder, alguien que se hace una prueba es por muchos factores que puede sospechar tener la enfermedad”, comentó Gardner.

¿Por qué alguien debería de hacerse la prueba?, el principal riesgo es el de tener múltiples parejas y no utilizar protección como el condón, inyecciones de drogas o esteroides, tatuajes caseros con agujas que no saben su procedencia y obviamente la interacción sexual. Con información de la coordinadora de The Center.

AJ Holly, gerente de servicios juveniles de The Center, considera que es urgente hacerle llegar información a los menores, “desafortunadamente hay más casos de personas contagiadas menores de 29 años, no quieren acercarse a adultos o preguntar a los maestros, entre jóvenes podrían darse esta educación”.

Hay personas que creen que el SIDA ya tiene cura, es importante los casos de personas que han vivido con la enfermedad por décadas, hay formas de controlarla mediante alimentación y ejercicios, además de medicamentos retro virales, “cuando eres diagnosticado el virus puede tener un conteo bajo, esto no quiere decir que ya te curaste o se eliminó”, dijo Holly.

El tercer jueves de cada mes, The Center convoca a jóvenes para hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, conocer sus preguntas y escuchar cómo sería la mejor manera de acercarse a ellos con esta información. Los que asistieron a la primera cita de estos temas, comentaron que hay que “hablar sin tabú sobre el tema con los maestros de la escuela”.

The Center. Clínica para pruebas gratuitas de VIH y centro comunitario se ubica en 401 s. Maryland Pkwy. Las Vegas. NV. Para más información llame al 702-733-9800.