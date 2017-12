10 años de servicio para la comunidad hispana

diciembre 27, 2017 - 10:30 am

El concejal Bob Coffin anunció que el 13 de diciembre será el 'Día de la Academia Civil Hispana' en Las Vegas.

En un ambiente festivo se llevó a cabo la graduación del segundo grupo de la generación 2017 de la Academia Civil Hispana, evento que también conmemoró los 10 años de existencia de este programa perteneciente al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD por sus siglas en inglés).

“Es un logro, esta fue una visión del teniente Jorge Castro quien se jubiló en el 2011 pero quiso que siguiera su visión de servir a la comunidad por medio de la Academia Civil Hispana. Para que el programa no quedara ahí, él me pidió que lo siguiera. Para mí ha sido un empeño desde el principio en 2007, es indispensable la información que otorgamos a la comunidad hispana de Las Vegas, necesitan estar bien informados, necesitan saber sus derechos bajos las leyes”, comentó el director de la Academia Civil Hispana, David Ciénega.

El oficial Ciénega aseguró a El Tiempo que el objetivo de este programa es el bienestar de las personas y de sus propiedades, ya que el curso es educativo y aclara dudas y mitos que mucha gente tiene con respecto a los llamados ‘guardianes del orden’, añadió que ha visto una transformación de duda a confianza.

“De verdad somos compañeros con la comunidad. Para mí la cultura diversa que llega a la academia me deja con más entendimiento de los temores, dudas y sentimientos de las personas hacia la policía y a la vida en general. Lo que me llevo de ellos es más paciencia y más conocimiento, porque tal como los estudiantes aprenden del instructor, yo como instructor también aprendo de ellos.

Uno de los temas que impacta más es el de violencia doméstica e interpersonal, se asombran al saber que las víctimas de violencia doméstica tienen más derechos y recursos de que puedan tomar ventaja de cualquier otra cosa. No sabían a dónde podían acudir cuando la ayuda estaba a su alcance”, acotó el oficial Ciénega.

Durante la ceremonia realizada en la oficina principal de LVMPD, el concejal de Las Vegas, Bob Coffin, otorgó un reconocimiento al director de la academia y proclamó la fecha del 13 de diciembre como ‘Día de la Academia Civil Hispana’ en Las Vegas. “Este día es para ustedes”, dijo Coffin.

Al respecto, el oficial Ciénega expresó: “Fue una sorpresa, lo que hago es con mentalidad de servir sin esperar un reconocimiento de regreso, no lo hago para poner mi nombre en público, lo hago de corazón porque tengo la pasión de servir a la comunidad, específicamente a la comunidad hispana porque no me olvido de mis raíces, mis padres son mexicanos inmigrantes que ahora son ciudadanos americanos”.

El evento contó con invitados especiales como el cónsul de El Salvador en Las Vegas, Tirso Sermeño; intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada, Miriam Hickerson; cónsul de México en Las Vegas, Emb. Alejandro Madrigal; cónsul de Asuntos Comunitarios de CONSULMEX, Jorge Elizondo; además de representantes de congresistas y senadores federales.

Para Luciano Peña, originario de República Dominicana, el recorrido por el Centro de Detención del Condado Clark fue una de las experiencias más informativas, ya que de esta manera pudo darse cuenta de la importancia de mantener un comportamiento apropiado para no estar en esa situación.

“Fue muy positivo, aprendí muchas cosas que en la comunidad latina no se saben por temor a que vengas los policías como si fuera enemigos de nosotros. Realmente esto se hace con el fin de concientizar a los latinos y ayudar a la comunidad para que sepan cuáles son nuestros derechos Estados Unidos, legal o ilegalmente, no importan la posición en la que estemos”, mencionó Peña.

Otro tema importante para este integrante de la academia fue terrorismo, de esta manera pudo conocer la complejidad de dicha situación que ha causado mucho daño a nivel mundial. Por tal motivo, invitó a la comunidad hispana del Sur de Nevada a sumarse a la próxima generación de la Academia Civil Hispana.

“Únanse a la academia, es muy bueno saber los derechos que tenemos siendo documentados o indocumentados, la policía está ayudando a la comunidad latina y busca la manera para que estemos bien. Es muy bueno el curso que se está impartiendo y va a servir mucho de experiencia y curriculum”, finalizó Peña.

La próxima generación de la Academia Civil Hispana iniciará el 31 de enero de 2018. Este programa es totalmente gratis, para más información llame al (702) 828 1993.