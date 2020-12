100 Actos de bondad en 2020

Rocas pintadas con palabras alentadoras aparecieron a lo largo del Nevada Power Trail en Henderson durante la pandemia. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El chef Luke Palladino, de izquierda a derecha, con Kim Foster, organizador del club de libros de cocina Please Send Noodles, y la dueña del restaurante Kim Owens, con bolsas de 100 cenas preparadas en julio para los necesitados. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal)

La empleada, Aly Bosnos, reparte pizza gratis en Evel Pie en Las Vegas el 18 de marzo, mientras limpiaba los suministros perecederos cuando Nevada comenzó un cierre de 30 días de negocios no esenciales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Voluntarios llenan bolsas de comida en el almacén de la Serving Our Kids Foundation. (Linda J. Simpson)

La Chef Sonia El-Nawal organizó una graduación sorpresa para los empleados adolescentes Olivia Hergenroeder y Seth Teller, en Rooster Boy Cafe. (Samantha Wilson)

Chef Sonia El-Nawal threw a surprise prom for teen employees Olivia Hergenroeder and Seth Teller, at Rooster Boy Cafe. (Samantha Wilson)

Bruno Mars donó un millón de dólares para poner en marcha el MGM Resorts International’s Employee Emergency Grant Fund. (Chris Pizzello/Invision)

El piloto de la NASCAR Xfinity, Noah Gragson, prometió el 100 por ciento de las ganancias de sus ventas de mercancía al United Way of Southern Nevada Emergency Assistance and Community Needs Fund. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Clientes como Patrick Bailey, de 59 años, comen una comida de Acción de Gracias socialmente distante en el nuevo pabellón de comidas al aire libre de Catholic Charities of Southern Nevada en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Alisha Kerlin, directora ejecutiva del Museo Marjorie Barrick, creó un desafío de 30 días para mantener a los artistas locales comprometidos mientras están en cuarentena. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Veronica Coon hace tarros de cristal de aloe para una donación de alimentos con el COVID-19 Barter Group - Southern Nevada el sábado, 21 de marzo de 2020 en Las Vegas. Verónica comenzó el grupo de Facebook con un puñado de miembros que ahora son más de tres mil. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Las voluntarias Grace Ricciardi, de 14 años, y su madre, Sara, de Henderson, reponen los estantes con alimentos donados en la sede de la Serving Our Kids Foundation. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Un voluntario registra a las personas que hacen fila para una distribución de alimentos en SHARE Village en julio. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Evel Pie regaló una pizza de queso gratis por persona el 18 de marzo mientras limpiaba los suministros perecederos cuando el estado comenzó un cierre de 30 días de los negocios no esenciales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las Vegas Fashion Council se asoció con Eagle Promotions para donar 20 mil cubrebocas desechables y mil 500 cubrebocas KN95 a hospitales y otros en el sur de Nevada. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Raymond Watkins, administrador de casos de Lutheran Social Services of Nevada, carga un vehículo con una caja de comida de emergencia el 16 de abril. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal)

El doctor Daniel Burkhead, de izquierda a derecha, el doctor Nicholas Fiore y Denise Selleck, director ejecutivo de la Clark County Medical Society, cargan los cubrebocas donados por la Cyrus & Michael Tang Foundation y la Universidad Touro en las oficinas de la sociedad en Las Vegas en abril. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Heather Shaw, de 26 años, fabrica cubrebocas médicos como parte del Mask Task Force, una asociación entre Clark County Medical Society y Las Vegas Fashion Council. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Vehículos pasan para agradecer a los médicos y enfermeras de Southwest Medical en abril. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Vehículos pasan para agradecer a los médicos y enfermeras de Southwest Medical en abril. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Bomberos de los departamentos de bomberos de Las Vegas, North Las Vegas y Clark County entregan pizza y bebidas al personal médico de la UNLV y a los miembros de la Guardia Nacional de Nevada durante las pruebas de COVID-19 en Shadow Lane en Las Vegas en mayo. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Bomberos de los departamentos de bomberos de Las Vegas, North Las Vegas y Clark County entregan pizza y bebidas al personal médico de la UNLV y a los miembros de la Guardia Nacional de Nevada durante las pruebas de COVID-19 en Shadow Lane en Las Vegas en mayo. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Vehículos pasan para agradecer a los médicos y enfermeras de Southwest Medical en abril. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Vehículos pasan para agradecer a los médicos y enfermeras de Southwest Medical en abril. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Jeff Pugh, director ejecutivo y presidente de Freedom Meats, donó 100 mil dólares de carne a "Delivering with Dignity". (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Anthony Amoroso, chef ejecutivo de MGM Resorts, descarga artículos para donar a los necesitados fuera de la sede del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en marzo. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Natalie Lane, esposa de un oficial de la policía metropolitana, ayuda a reunir una donación de alimentos fuera de la sede del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas el 20 de marzo. MGM se asoció con la policía para la donación de alimentos después de llenar un banco de alimentos de Three Square. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Los artistas Ashley Fox y Alexander Sky pintan murales en la entrada trasera del ReBar en Arts District en marzo en el centro de Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Zachary Steward condujo por todo el valle entregando papel higiénico gratis a cualquiera que lo necesitara cuando había escasez nacional. A mediados de abril, había repartido casi 800 rollos. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Hearts Alive Village amplió su banco de comida para mascotas Kendall's Kupboard para ayudar a los necesitados durante la pandemia de coronavirus. (Hearts Alive Village)

Jayleen Valenzuela, de 7 años, y Adonai Valenzuela, de 2, se maravillan con las decoraciones de la despensa de alimentos Hope for the City y la celebración de las fiestas en Central Church de Henderson en noviembre. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Guy Fieri ayudó a recaudar 21.5 millones de dólares para el Restaurant Employee Relief Fund. (The Associated Press)

El nuevo programa World Central Kitchen’s new Restaurants for the People de José Andrés ayudó a empresas en dificultades, mientras creaba y entregaba más de 12 millones de comidas a estadounidenses necesitados. (The Associated Press)

David Koch y su hijo Mason en el sendero debajo de la exhibición de luces de Nevada que crearon en Black Mountain en abril. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal via AP)

Líderes, personal y voluntarios del Salvation Army Southern Nevada distribuyeron 4,000 kits de pandemia el jueves a los desamparados que usan el Campus Owens del Salvation Army. (The Salvation Army)

Madisen Saglibene regaló pizzas personales al personal de los hospitales y tiendas del Valle de Las Vegas. (Madisen Saglibene/Pizza Stone'd)

Littles Darlings regala cajas de agua embotellada cuando escaseaba en tiendas. (Little Darlings)

Braden Hahn, estudiante de segundo grado de Las Vegas, pintó rocas para los vecinos durante la pandemia. (Kimberly Hahn)

Melissa Montiel invitó a amigos y vecinos a hacer tarjetas de felicitación para agradecer a los trabajadores de la salud del Valle de Las Vegas. Haylee Hirsch, de nueve años, hizo más de 100 tarjetas de felicitación con sellos y calcomanías. (Melissa Montiel)

Jade Simone y Piff el Dragón Mágico en el Hospital y Centro Médico Sunrise de Las Vegas el 12 de agosto, durante el rodaje de un anuncio de servicio público del Hospital #MaskUpNV. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jade Simone and Piff the Magic Dragon arrive for a show at Sunrise Hospital and Medical Center on Aug. 12, during filming for a #MaskUpNV Hospital public service announcement kick-off event. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El director musical de la Filarmónica de Las Vegas, Donato Cabrera, creó un blog diario para llevar su música favorita a las masas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @BenjaminHphoto

La propietaria/chef, Iman Haggag, proporcionó 50 comidas gratis cada día en abril y mayo en su restaurante egipcio POTs. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal @chitosephoto

Donna West, de izquierda a derecha, Jeana Blackman-Taylor y Annette Magnus recogieron donaciones de alimentos para ser entregados a cualquiera que solicitara ayuda. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La camionera retirada Bárbara Grantham utilizó su cheque de estímulo para pagar los paquetes de cuidados que repartía en las paradas de los camiones a los camioneros que necesitaban comida cuando los restaurantes estaban cerrados, excepto para la comida para llevar. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

William Neal hace protectores faciales para los trabajadores sanitarios de primera fila con su impresora 3D. "Si ayudo a salvar una sola vida, todo valdrá la pena". (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La paramédica Sarita Lundin habla con un vagabundo después de entregarle una bolsa de suministros esenciales en el centro de Las Vegas en mayo. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las voluntarias Carrie Smith, izquierda, y Shannon Oleson preparan bolsas para una distribución de alimentos en SHARE Village en julio. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los voluntarios del banco de alimentos Three Square, Bobbie Bisbee, izquierda, y Monica Smith, reparten comida en Palace Station el 2 de abril. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

The Town Fridge, con comida gratis para los que la necesitan, está justo al norte del centro de la ciudad en el 1010 N. Main St. (United Movement Organized Kindness)

Los técnicos de campo de Cox Communications, Adrián Alcala y Rodney Shepherd, donan fundas protectoras para zapatos a la Directora Administrativa del UMC, Marcia Turner, el 27 de marzo. (Cox Communications)

Mark Shunock organizó un telemaratón en vivo que recaudó 122 mil dólares en beneficio de los actores, bailarines, músicos y miembros de la tripulación cuyos espectáculos fueron cerrados por la pandemia. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El voluntario Rick Turcaz entretiene a las familias durante un viaje de inmersión a través de la despensa de alimentos organizado por Hope For The City en Central Church de Henderson. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Casinos cerrados, poco o nada de tráfico, apenas hay peatones. El Strip estaba teniendo unas graves vibraciones post-apocalípticas. Imágenes como esa, difundidas por todo el mundo, podrían haber roto el espíritu de una ciudad menor, pero cuando la pandemia desató un 30.1 por ciento de desempleo (una marca nunca antes vista por ningún estado) y dejó hasta un 20 por ciento de los residentes sin suficiente comida, los residentes de Las Vegas de todos los sectores de la vida se unieron. Desde la donación de comidas a la costura de cubrebocas a simples actos que levantaron ánimos, estamos echando un vistazo a 100 de las muchas maneras en que se levantaron durante la crisis de COVID-19.

1. Julie Danner fue nombrada la primera Heroína del Día de Nevada por el gobernador Steve Sisolak y Nevada Health Response, iniciando un programa para reconocer las buenas acciones en todo el estado. En marzo, Danner fundó el grupo Las Vegas/Henderson Coronavirus Community Rescue & Barter en Facebook para ayudar a proveer comidas, ropa y otros artículos esenciales. Desde entonces se ha convertido en un hogar para que los miembros pidan ayuda o la ofrezcan.

2. Veronica Coon creó un grupo similar en Facebook, Barter Group – Southern NV. Con la escasez en las tiendas locales, los miembros cambiaron lo que podían encontrar por lo que necesitaban. Huevos por cubrebocas, por ejemplo o champú para arroz. “Aunque no puedo ayudar económicamente a la gente, sabía que otras personas de mi lista de amigos podían”, le comentó Coon al Review-Journal. “Y mi fe ha sido restaurada en la humanidad gracias a ello”.

3. El ex-alumno de la UNLV, Guy Fieri, ayudó a recaudar 21.5 millones de dólares, repartidos en 500 subvenciones a trabajadores de 50 estados, a través del Restaurant Employee Relief Fund.

4. José Andrés, dueño de Bazaar Meat, China Poblano y Jaleo en el Strip, dirigió 135 millones de dólares a más de dos mil restaurantes en todo el país a través de su programa World Central Kitchen’s new Restaurants. Ese dinero ayudó a los negocios en dificultades mientras creaba y entregaba más de 12 millones de comidas a los necesitados.

5. Bruno Mars, titular en Park Theater desde 2016, donó un millón de dólares para poner en marcha el MGM Resorts International’s Employee Emergency Grant Fund.

6. Otros artistas de MGM, como los Australian Bee Gees, Boyz II Men, Carrot Top, David Copperfield, Terry Fator, el elenco de “Fantasy”, Brad Garrett, Jabbawockeez, Hans Klok, Jay Leno, Shin Lim, Kathleen Madigan, Bill Maher, David Spade, Ray Romano y el elenco de “Thunder From Down Under”, pronto hicieron donaciones que elevaron el fondo a 11 millones de dólares en sus inicios.

7. Los nativos del valle, Bryce y Kayla Harper, se comprometieron a donar 500 mil dólares para el alivio de la pandemia, que se dividirán entre Three Square, el esfuerzo humanitario Direct Relief y el banco de alimentos Philabundance en Filadelfia, donde patrulla el campo para los Phillies.

8. Marc-André Fleury donó 100 mil dólares para ayudar al personal de los días de juego y a los trabajadores de T-Mobile Arena afectados por el fin anticipado de la temporada regular de la NHL.

9. El outfielder de los St. Louis Cardinals, Dexter Fowler, quien llama a Las Vegas su hogar, ayudó a proveer más de 64 mil comidas a través de una iniciativa de igualación dólar por dólar que estableció en Three Square.

10. Los Chainsmokers, el dúo de DJs de Alex Pall y Drew Taggart, quienes han tenido una residencia en Wynn Las Vegas desde 2017, donaron 10 mil cubrebocas KN95 al UMC.

11. El piloto de la NASCAR Xfinity, Noah Gragson, nativo de Las Vegas, se comprometió a donar el 100 por ciento de las ganancias de sus ventas de mercancía al United Way of Southern Nevada Emergency Assistance and Community Needs Fund..

12. Ese fondo, establecido el 18 de marzo, distribuyó más de 2.4 millones de dólares a 34 organizaciones sin fines de lucro. Entre los servicios prestados se encuentran 70 mil 699 comidas, 28 mil 615 noches en refugios de emergencia, mil 397 meses de renta y pagos de hipoteca y 762 facturas de servicios públicos pagadas.

13. Anya Zhang, estudiante de la Preparatoria Clark, ganó su división de una feria de ciencia e ingeniería organizada por el Colegio de Ciencias de la UNLV. Usó el dinero del premio para comprar dos mil caretas que United Way of Southern Nevada distribuyó en sus aulas.

14. Justin Boomah, de cinco años de edad, ganó reconocimiento nacional por los paquetes de cuidados, incluyendo agua y bocadillos, que comenzó a repartir a los trabajadores sanitarios de su vecindario.

15. 15. La niña exploradora, Alyssa Casa, cosió más de mil cubrebocas para trabajadores de primera fila y miembros del Ejército.

16. Como una forma de agradecer a los trabajadores sanitarios de la zona, Haylee Hirsch, de nueve años de edad, hizo más de 100 tarjetas de felicitación con sellos y calcomanías.

17. Cuando la chef Sonia El-Nawal se dio cuenta de que Olivia Hergenroeder y Seth Teller, empleados de su Rooster Boy Cafe, no podrían asistir al baile de graduación debido a la pandemia, tomó el asunto en sus propias manos. El-Nawal hizo los arreglos para que peinaran y maquillaran a Hergenroeder, le sirvió a la pareja una cena privada sorpresa y les puso música para que bailaran en el restaurante decorado para el “Olivia’s Senior Prom”.

18. Alexis Scott, de 14 años, fue honrada por el gobernador Steve Sisolak y Nevada Health Response en abril por haber hecho 220 cubrebocas para hospitales y equipos de primeros auxilios.

19. Estudiantes de la UNLV, Iris Martínez y Kacey Kim, fabricaron 114 kits de saneamiento para personas sin hogar en marzo, cuando las tiendas limitaban la compra de suministros como jabón y pañuelos. Martínez hacía viajes diarios y dependía de los miembros de su familia para ayudar a adquirir los artículos necesarios.

20. El 17 de abril, el abogado David Koch y su hijo de 18 años, Mason, pasaron 11 horas subiendo y bajando la Black Mountain, instalando 60 luces solares que mostraban el contorno de las fronteras de Nevada con un corazón rojo en su interior. El proyecto terminado, actualizado con un nuevo esquema de colores para las fiestas, se puede ver a kilómetros de distancia.

21. La dueña de restaurante Elizabeth Blau se reunió con Punam Mathur de la Fundación Elaine P. Wynn & Family y Julie Murray de la Fundación Moonridge para lanzar Delivering With Dignity. Desde su creación el 23 de marzo, la organización ha entregado cerca de 250 mil comidas preparadas por sus socios de restaurantes, incluyendo Honey Salt, Graffiti Bao, Valencian Gold y The Jolt Coffee Co., a las puertas de algunos de los residentes más vulnerables del valle.

22. Delivering With Dignity recibió un temprano impulso de Freedom Meats y su director, Jeff Pugh, que donó 100 mil dólares de carne a la causa. Al comienzo del cierre, el casino y el proveedor del restaurante tenían un inventario completo y pocos clientes.

23. Matter Real Estate Group, la empresa detrás del plan de desarrollo de UnCommons en el suroeste de Las Vegas, se unió a los restaurantes locales para proporcionar cerca de cuatro mil comidas gratis a los trabajadores de la salud en los hospitales del valle. Restaurantes como Piero’s Italian Cuisine, Lotus of Siam, Sushi Kame y Urth Caffe reabrieron sus cocinas durante el cierre, y recibieron una infusión de dinero en efectivo para preparar las comidas.

24. Liderados por Jonathan Batista del camión de comida YourPanadas, Chefs 4 Vegas repartió cajas de productos frescos, a veces sirviendo a mil 500 familias al día.

25. A lo largo de abril y mayo, la chef Iman Haggag proporcionó 50 comidas gratis (incluyendo la entrega, cuando fue necesario) cada día de su restaurante egipcio POTs.

26. Evel Pie ofreció una doble dosis de buenas acciones. El 15 de marzo, el restaurante del centro recogió todo tipo de artículos esenciales para los necesitados. Luego, el 18 de marzo, mientras se ordenaba el cierre de los negocios no esenciales, los empleados limpiaron la cocina, regalando pizzas de 20 pulgadas (incluyendo opciones vegetarianas y sin gluten) hasta que los ingredientes se acabaron.

27. La propietaria del camión de Pizza Stone, Madisen Saglibene, donó y entregó 120 pizzas personales al personal del Hospital Sunrise y otras 20 a los trabajadores del Mercado de Agricultores Sprouts cerca de su casa.

28. El desafío #sparrowandwolf de Sparrow + Wolf animó a los bartenders a hacer y etiquetar un video de cóctel en Instagram. Por cada publicación, el restaurante prometió preparar y entregar una comida gratis a los primeros auxilios. “Hemos recibido videos de Austria, Japón, Florida, de todas partes”, le dijo el chef Brian Howard al Review-Journal. “El objetivo es alimentar a los que más lo necesitan”.

29. Las donaciones de alimentos no tienen que ser saludables cuando están agradeciendo a los héroes locales. Las Girl Scouts del sur de Nevada regalaron mil 200 cajas de galletas Girl Scouts con tarjetas de agradecimiento escritas a mano a los trabajadores de la salud de nueve hospitales del valle.

30. Cuando los humanos pasan hambre, sus mascotas a menudo también lo hacen. Para satisfacer las necesidades de los animales de Nevada, el banco de comida para mascotas Kendall’s Kupboard en Hearts Alive Village se amplió para convertirse en el centro de distribución de desastres del estado y recibió más de 110 mil libras de comida para mascotas de GreaterGood.

31. A través de su servicio de limpieza, Men Clean Too, Zachary Steward puede comprar papel higiénico a granel. Así que cuando los estantes de las tiendas se vaciaron, Steward entró en acción para aliviar los temores de la gente. “Primero empecé yendo al estacionamiento de Walmart y dando a todos un rollo de papel higiénico, gratis”, le relató al Review-Journal. “Porque la gente necesita papel higiénico, y no sé por qué la gente lo acapara. Tengo acceso para conseguirlo, así que ¿por qué no ayudar a la gente que lo necesita?” Después de publicar su número de teléfono en Facebook y la aplicación Nextdoor, Steward entregó dos rollos gratis a quien lo contactara, con un promedio de 24 horas a la semana de amabilidad. Para mediados de abril, había entregado casi 800 rollos.

32. Dada la cantidad de restaurantes y comedores dentro de los casinos de Las Vegas, la cantidad de comida fresca a mano en cualquier momento puede ser asombrosa. Entre las donaciones de alimentos durante los primeros días del cierre se encontraban más de 229 mil libras de MGM Resorts International, 96 mil libras de Wynn and Encore, 140 paletas de Caesars Entertainment, más de 120 paletas de Station Casinos, más de 60 de Las Vegas Sands, más de 15 de Sahara Las Vegas, 10 de The Cosmopolitan of Las Vegas y alrededor de 30 mil dólares de alimentos de South Point.

33. Los espectáculos cancelados o reprogramados en el Centro de Convenciones de Las Vegas llevaron a Centerplate, su socio de alimentos y bebidas, a donar nueve mil 200 libras de comida preparada, incluyendo 500 almuerzos en caja, 400 sándwiches, 400 ensaladas y 100 platos de comida a Las Vegas Rescue Mission.

34. Las amigas Jeana Blackman Taylor, Annette Magnus y Donna West formaron la Despensa Comunitaria de Las Vegas, una organización creada en un garaje que hacía 120 entregas de comida a la semana a mediados de marzo. “Cuando estás recogiendo cuatro o cinco bolsas de comestibles del garaje de alguien”, dijo Blackman Taylor al Review-Journal, “y luego las llevas a la puerta de alguien más, y sabes que estás ayudando a una familia de 10 personas a sobrevivir por unos días más en algunos casos, hay algo muy visceral en eso”.

35. Allegiant Air fue uno de los primeros donantes de la Despensa Comunitaria de Las Vegas. Los empleados entregaron 96 cajas de refrescos, 15 cajas de jugo y cientos de paquetes de pretzels, galletas saladas y otros artículos de merienda que estaban destinados a servir a los visitantes que habrían viajado a Las Vegas en marzo.

36. En los vecindarios, en los parques y a lo largo de los senderos de todo el valle, los residentes encontraron rocas que habían sido pintadas con diseños brillantes o mensajes de esperanza para levantar sus espíritus.

37. Jade Miron también se encargó de pintar las rocas, incluyendo dejar 15 kits de pintura para sus vecinos. “No soy Bob Ross, pero estoy estresada y aburrida, y esto es divertido y me ayuda a pasar el tiempo con mi hija”, comentó Miron. “Hacer feliz a otras personas me hace feliz”.

38. Cuando los recursos alimenticios se volvieron más escasos de lo normal en el centro, John Chou puso en marcha el “Town Fridge” de Las Vegas. La organización sin fines de lucro United Movement Organized Kindness proporcionó la ubicación y la electricidad para el refrigerador, diseñado para proveer comida las 24 horas del día, con el lema “Toma lo que necesitas, deja lo que puedas”.

39. Food Not Bombs Las Vegas convirtió su Pequeña Biblioteca Gratuita en una Pequeña Despensa Gratuita, donde los hambrientos podían tomar lo que necesitaban cuando lo necesitaban.

40. Además de su turno nocturno regular como paramédico, Sarita Lundin se unió a Food Not Bombs y a Caridad en marzo para dar consejos médicos y ayuda y distribuir kits de cuidado a los desamparados cerca de su vecindario del centro de la ciudad.

41. Cuando Derek Stonebarger abordó su ReBar para el cierre, odiaba el aspecto de todo ese contrachapado. Un día después de recurrir a las redes sociales para ofrecer esas tablas como lienzo, Stonebarger tenía un grupo de 30 a 40 artistas que podían pintar murales en 10 pequeños negocios como el suyo en el Distrito de las Artes.

42. Alisha Kerlin, directora ejecutiva del Museo de Arte Marjorie Barrick de la UNLV, creó “Un dibujo al día mantiene alejada la pandemia”. El desafío de 30 días fue diseñado para mantener a los artistas locales comprometidos mientras están en cuarentena, creando obras inspiradas en un aviso diario.

43. En abril, el creador de Mondays Dark, Mark Shunock, organizó un telemaratón en directo que recaudó 122 mil dólares para el Fondo de Actores en beneficio de los actores, bailarines, músicos y miembros de tripulaciones locales cuyos espectáculos fueron cerrados por la pandemia.

44. Southwest Medical Associates presentó “Healthy at Home”, una serie de conciertos virtuales que recaudaron dinero para organizaciones comunitarias. Dependiendo del programa, cada vista en vivo generó una donación de una comida para el programa Meals on Wheels de Catholic Charities o cinco dólares para el Fondo de Ayuda Comunitaria de TCS Entertainment.

45. Parques y Recreación del Condado Clark mantuvo vivo el espíritu de Tom Haverford al organizar fiestas de baile pop-up socialmente distantes en vecindarios de todo el sur de Nevada.

46. Ya que la Filarmónica de Las Vegas no se podía presentar, el director musical Donato Cabrera creó “The Music Plays On”, un blog diario en donatocabrera.medium.com dedicado a llevar su música favorita a las masas.

47. Mientras los músicos locales batallaban por encontrar trabajo, el compositor Patrick Worley les ofrecía listados gratuitos en su sitio web, lessonslasvegas.com, para solicitar clientes para lecciones de música virtuales.

48. La afición de William Neal a la impresión en 3D le resultó muy útil, ya que pudo producir protectores faciales para hospitales de todo el país. Lo que comenzó como un regalo de 30 a 40 caretas para que el director general de su empresa se los pasara a su hermano, un médico, se convirtió en una pequeña comunidad de amigos y familiares, incluso su abuela, que fabricaba unos ocho escudos por hora. A mediados de abril, el grupo había fabricado y donado cerca de mil de ellos.

49. Con la bendición de los miembros de la facultad, varios estudiantes del Campus Educativo Adelson trajeron a casa impresoras 3D del laboratorio de tecnología para producir escudos faciales médicos, clips para máscaras faciales y válvulas de ventilación para los hospitales del área.

50. El profesor auxiliar de enfermería de la UNLV, Jay Tan, diseñó escudos faciales utilizando hojas de transparencia de proyectores y flotadores de piscinas de “fideos”. A finales de abril, había producido más de 700 que fueron donados a hospitales del valle.

51. Las Vegas Fashion Council, sin ánimo de lucro, creó su Mask Task Force, que generó más de cinco mil cubrebocas de tela, parte de las más de 30 mil piezas de EPP donadas por el grupo.

52. Estudiantes-atletas, entrenadores, miembros del personal y sus familias tomaron camisetas donadas por Nike y la Fundación Andre Agassi y las convirtieron en cinco mil cubrebocas caseros que fueron entregados a los centros de salud satélites del UMC.

53. En sólo tres semanas, las amigas Roxanne Andrews, Rebecca Thompson, Madison Kirkpatrick y Amber Dagdagan hicieron más de mil cubrebocas y los donaron a los centros locales de vida asistida y a los equipos de primeros auxilios.

54. Cuando Mary Ann Racheau hizo un cubrebocas de tela especial para celebrar su cumpleaños 70 en abril, ya había cosido unos 500 a petición de amigos y familiares. La antigua costurera principal de Siegfried & Roy donó 200 a enfermeros.

55. Hace cinco años, Brian Scroggins, presidente de Southern Nevada Voluntary Organizations Active in Disaster, recibió 25 mil cubrebocas quirúrgicos que quedaron de la epidemia de SARS. En marzo, las donó a los departamentos de bomberos, a defensores de los desamparados y a hospitales locales.

56. Michael Tang, miembro de la junta asesora de la Universidad Touro de Nevada, donó 200 mil cubrebocas de grado médico y quirúrgicos a la facultad de medicina por conducto de la Fundación Cyrus y Michael Tang. Touro luego pasó esos cubrebocas a hospitales, centros médicos, centros de atención a la tercera edad y a los primeros auxilios en todo el valle.

57. Más de 100 estudiantes de Touro se ofrecieron como voluntarios a través de #MedReady, una iniciativa que ofrecía tutoría en línea gratuita y oportunidades de servicios comunitarios que incluían exámenes de salud y entrega de alimentos.

58. El 18 de marzo, Matthew Evans recogió artículos esenciales para los ancianos de Sun City Summerlin. Fue el primer evento público del grupo “We Got Your Back” que se lanzó esa semana en Facebook. Desde entonces, We Got Your Back se ha convertido en un recurso diario para los residentes del valle, conectando a los que necesitan ayuda con otros que quieren darla.

59. Volunteer Connect, un sitio web creado por United Way of Southern Nevada, ayudó a conectar a las organizaciones sin fines de lucro locales con los residentes que buscan ayudarlos.

60. La YMCA de Nevada meridional conectó a su personal, sus miembros y sus voluntarios con miembros de más edad, que recibieron frecuentes llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos para revisar su bienestar mediante su Senior Outreach Initiative.

61. El grupo del libro de cocina “Please Send Noodles” se reunió mensualmente en “The Writer’s Block”. Una vez que el COVID-19 puso el mundo al revés, los miembros principales del grupo, liderados por la ganadora del premio de la Fundación James Beard, Kim Foster, mantuvieron vivo su espíritu con “100 Dinners”. Desde junio, los miembros han preparado entre 150 y 200 comidas el último sábado del mes para ayudar a algunos de los muchos residentes de Las Vegas que están batallando por sobrevivir ese último fin de semana hasta que lleguen sus beneficios.

62. Serving Our Kids aumentó su programa de bolsas de comida para el fin de semana, proporcionando entregas semanales de alimentos a las familias de más de cuatro 600 estudiantes en riesgo desde el jardín de infancia hasta el octavo grado en 185 escuelas del sur de Nevada.

63. Direct Care to Kids, una asociación formada entre Comunidades en las Escuelas de Nevada, la Fundación de Educación Pública y Spread the Word Nevada, entregó más de 25 mil kits con material académico, libros y artículos de higiene personal a los estudiantes en riesgo para ayudarles a participar en el aprendizaje a distancia.

64. Ninth Island Aunties, un grupo dedicado a llevar el espíritu Aloha a diversas partes de la comunidad, hizo donaciones semanales de alimentos, agua y refrigerios, suficientes para alimentar a 100 personas a la vez, al equipo de difusión de crisis de HELP of Southern Nevada y al Shannon West Homeless Youth Center.

65. Lutheran Social Services of Nevada han alimentado a más de 11 mil familias a través de sus distribuciones de alimentos de emergencia relacionados con la pandemia.

66. Con la Pascua Judía cayendo durante los primeros días de la pandemia, los voluntarios de Jewish Family Services Agency entregaron cestas de matzo, pescado gefilte y otros alimentos básicos a los ancianos judíos y a los sobrevivientes del Holocausto a tiempo para el Séder.

67. Health Plan of Nevada y Southwest Medical dieron un paso adelante para ayudar al proyecto Just One a proporcionar 10 mil 500 comidas a la semana a las personas sin hogar de Las Vegas.

68. Los voluntarios del Just One Project entregaron alimentos a los ancianos en los Q7 de Audi prestados por Silvercar por Audi.

69. En respuesta a la creciente necesidad de sus servicios, SHARE Village Las Vegas amplió sus servicios de despensa a dos veces al día, siete días a la semana, ofreciendo artículos de desayuno listos para comer, carne y productos frescos.

70. Un evento de distribución de alimentos el 2 de abril en Palace Station, patrocinado por Three Square y Central Church en Henderson, llevó a una línea de autos de cuatro millas que se extendió hasta Rainbow Boulevard.

71. La organización sin fines de lucro Hope for the City organizó un evento de inmersión en las despensas de Central Church en Henderson. El grupo ha creado más de 375 bancos de alimentos y ha regalado más de nueve millones de libras de comida a casi 750 mil personas desde el comienzo de la pandemia.

72. Cuando los oficiales y voluntarios del Foreign Wars Post 10047 no preparaban comidas gratis, la comandante del puesto, Angie Morelli, estaba ocupada haciendo cubrebocas para los miembros y cambiándolas por paletas de comida.

73. Project 150, que presta servicios y apoyo a estudiantes de preparatoria en situación de riesgo, comenzó a organizar una recolección diaria de alimentos en la acera el 17 de marzo. En un periodo de cuatro semanas, el grupo proporcionó a más de 800 estudiantes bolsas de comida para sus familias, el equivalente a más de seis mil 500 comidas.

74. Las empresas del Valle dieron 600 mil dólares en efectivo y donaciones en especie para apoyar el Isolation-Quarantine Complex, que proporcionó dos mil 200 noches de refugio para las personas sin hogar de la zona que estaban infectadas o en alto riesgo de contraer COVID-19.

75. Voluntarios de AT&T recogieron desayunos calientes donados por McDonald’s y los entregaron al personal y a los pacientes del ISO-Q a las 6:30 a.m. todos los días desde la apertura del complejo el 13 de abril hasta su cierre el 30 de junio.

76. Angela Edgeworth, propietaria del fabricante de zapatos para niños Pediped, adquirió mil cubrebocas médicos que donó al ISO-Q.

77. Comprehensive Cancer Centers of Nevada donó 10 mil paquetes de protector solar al personal, voluntarios y pacientes del ISO-Q.

78. En marzo, cuando algunos trabajadores del hospital estaban tapando con cinta las bolsas de basura para usarlas como PPE, Tao Group Hospitality donó 800 ponchos al UMC.

79. Ese mismo mes, con agua embotellada tan escasa como el papel higiénico, Little Darlings ofreció su inventario de 30 mil cajas de agua a familias necesitadas.

80. Con la transición temporal de Cox Communications a la asistencia técnica virtual y a la solución de problemas, los técnicos no pudieron entrar en los hogares de los clientes. Así que la compañía donó cinco mil de las fundas protectoras de zapatos que esos representantes habrían usado al personal de UMC como protección extra.

81. El programa “Show You Care” en el Distrito reunió mensajes de video de la comunidad para ser reproducidos en asilos y centros de cuidado locales donde las visitas se habían prohibido.

82. Make-a-Wish Southern Nevada estableció “Messages of Hope” para solicitar notas, videos y fotos de aliento para sus niños gravemente enfermos cuyos deseos se retrasaron por la pandemia.

83. Como co-propietaria de Demi’s Gift Baskets, Demi Hou trabaja con los conserjes todos los días. Pero cuando esos conserjes se quedaron sin trabajo durante el cierre, donó 100 canastas llenas de golosinas y tarjetas de regalo a los miembros de la Southern Nevada Concierge Association.

84. Heather Marianna, dueña de la tienda Beauty Kitchen en Boulder City, preparó 200 kits de auto-cuidado para dar a los trabajadores esenciales.

85. AAA Nevada ofreció asistencia gratuita en carretera a todos los socorristas y trabajadores sanitarios.

86. Los socorristas no sólo han recibido golosinas, sino que también han entregado. El 7 de mayo, los bomberos del Condado Clark, Las Vegas y North Las Vegas entregaron 25 pizzas, aperitivos y refrescos al personal médico y a los miembros de la Guardia Nacional que trabajaban en el centro de pruebas COVID-19 en el campus Shadow Lane de la UNLV.

87. La pandemia pospuso el viaje de Gavin Hinds a SeaWorld para su noveno cumpleaños, pero su día fue memorable por el Departamento de Policía de Henderson. Gavin se sorprendió con la llegada de cinco vehículos, con las luces y las sirenas encendidas, que llevaban a los agentes que cantaban y repartían calcomanías.

88. SafeNest creó una microescuela en su campus para atender a los estudiantes que se alojaban en el refugio de violencia doméstica. Con el cierre de los edificios escolares del CCSD, se establecieron dos aulas para ayudar a los niños con su instrucción virtual, mientras que los miembros del personal y los voluntarios estaban disponibles como recursos adicionales.

89. El centro de duelo sin fines de lucro Adam’s Place inició Zoom Camp Cope, una reunión en línea durante la orden de permanencia en el hogar, para ayudar a los niños y adultos a lidiar con la pérdida en un momento en que no podían estar con amigos o familiares.

90. En septiembre, Catholic Charities of Southern Nevada puso la primera piedra de su pabellón de comedor al aire libre. El comedor al aire libre cubierto por una carpa fue diseñado teniendo en cuenta la pandemia, incluyendo 280 asientos socialmente distantes para la comida comunitaria gratuita diaria de la agencia. El espacio también está destinado a servir como un refugio diurno temporal.

91. Un grupo de artistas del Strip, incluyendo cantantes, coristas, imitadores y Piff el Dragón Mágico visitaron 13 hospitales del valle el 12 de agosto para agradecer a los trabajadores de cuidados de salud como parte de la iniciativa #MaskUpNV.

92. Un desfile de unos 160 vehículos decorados con letreros y globos celebraron a los médicos de Southwest Medical el 30 de abril.

93. Más de mil estudiantes del campus suroeste de Legacy Traditional School recorrieron el estacionamiento de la escuela el 4 de mayo en vehículos decorados con globos, banderas y letreros para mostrar a sus profesores lo mucho que se les echaba de menos.

94. Cindy Hebert, profesora de tercer grado de The Meadows School, fue honrada con un desfile sorpresa desde un vehículo en el que participaron docenas de sus alumnos para celebrar su cumpleaños 69.

95. En mayo y junio, los campus de Opportunity Village organizaron desfiles en automóvil para que los clientes de la organización pudieran reunirse brevemente con los miembros del personal, a distancia, por primera vez en meses.

96. Salvation Army Southern Nevada distribuyó cuatro mil equipos de seguridad (incluyendo cubrebocas, guantes, desinfectante, toallitas y jabón) a las personas sin hogar en un solo día.

97. Voluntarios de Rebuilding Together Southern Nevada and Republic Services entregaron equipos de seguridad en el hogar (incluidas máscaras faciales, jabón, desinfectante, linternas y artículos de primeros auxilios) a los residentes del Historic Westside.

98. Cuando se cerraron los negocios no esenciales, el mayorista de flores Greenfield and Company donó su inventario a cualquiera que necesitara animarse, 600 ramos fueron destinados a los que hicieron donaciones a Three Square, mientras que otros fueron recogidos por los locales que los entregaron a hospitales, asilos de ancianos y otros necesitados.

99. El esfuerzo nacional HonorAndThank.com comenzó en el valle. Kathleen Kilmer, cuya hermana es enfermera de urgencias, inició el sitio web para que los usuarios pudieran expresar su gratitud a los trabajadores de la salud en ciudades específicas o en instalaciones individuales.

100. Bárbara Grantham pasó dos décadas cruzando Estados Unidos con su difunto marido camionero. Cuando los restaurantes comenzaron a cerrar o a convertirse en autoservicios, lo cual era imposible para cualquier persona en un camión de 18 ruedas, Grantham comenzó a hacer paquetes de atención para los camioneros. Las cajas que repartía en la parada de camiones Petro en North Las Vegas contenían jugo, agua, galletas, cereales, atún, jabón, pasta de dientes y otras necesidades. Decidió usar su cheque de estímulo para cubrir los gastos. “Sólo vivo de mi Seguridad Social, pero es dinero extra”, le comentó Grantham al Review-Journal. “¿Qué voy a hacer con él? ¿Comprar un sofá? ¿Un nuevo vestido? ¿Un nuevo par de zapatos? Decidí gastarlo en la gente”.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia del presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson, quien junto con Miriam Adelson es fundador del Campus Educativo Adelson.