12 de noviembre, día clave para el futuro de DACA

“Creo que algunos tienen ese miedo de meter la documentación y que esa información vaya a ser usada en contra suya”, dijo Aarón Luna en referencia el futuro de DACA. Viernes 18 de octubre de 2019 en la Biblioteca del Este de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El próximo 12 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzará a escuchar argumentos a favor y en contra de la permanencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual ha llegado a esta instancia debido a múltiples demandas que argumentan que el actual Gobierno Federal decidió cancelarlo de manera incorrecta. Esta situación mantiene en suspenso a más de 7,000 jóvenes beneficiarios de este programa, conocidos como ‘dreamers’.

“Me interesa seguir el movimiento de esta situación porque han sido tantas cosas que han pasado. Nos deja la incertidumbre de ¿qué nos va a pasar a nosotros los ‘dreamers’ con nuestros permisos? En un momento sabemos que lo tenemos asegurado por dos años más, pero podemos pasar a que en uno o dos meses se va a terminar”, comentó Aarón Luna, beneficiario de DACA.

Luna recibió DACA en 2012, ahora a sus 27 años de edad, este programa le ha permitido obtener una beca para continuar su preparación académica en Nevada State College, donde cursa la licenciatura en Educación con concentración en Física. Anteriormente, también trabajó en una organización no lucrativa de ayuda a la comunidad migrante.

“El problema con esta situación es que cada dos años tenemos que estar ahorrando para poder pagar estos permisos que a su vez, por las mimas situaciones que pasan en las cortes, no sabemos si valga la pena hacer esa inversión. Esa situación crea una tormenta de ansiedad, no solamente para los beneficiarios, sino para las familias que dependen de los ingresos que tienen los ‘dreamers’”, dijo Luna, quien es originario de Michoacán.

De acuerdo con el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés), solamente el 27 por ciento de los beneficiarios de DACA, cuyos permisos vencen en enero de 2020, han solicitado la renovación. Para Luna, este hecho puede deberse a la incertidumbre que existe sobre el futuro del programa o a pensar que la información brindada puede usarse en su contra; sin embargo, el ‘dreamer’ considera que los jóvenes sí deben renovar.

“Creo que algunos tienen ese miedo de meter la documentación y que esa información vaya a ser usada en contra suya… En mi caso no tengo miedo, porque sé que no tengo ningún historial criminal o migratorio que se pueda usar en contra mía en el futuro. DACA me ha ayudado a tener un trabajo estable, pero también la beca que tengo ahora depende mucho de que mi permiso esté válido. Si no lo renuevo, mi beca sería terminada”, compartió Luna.

– Posibles escenarios para DACA

Para analizar los posibles escenarios que se pueden presentar en la Corte Suprema, El Tiempo se comunicó con la abogada de inmigración Kathia Pereira, quien explicó que por un lado se escuchará a los demandantes argumentar que la forma en que el presidente Donald Trump canceló DACA es incorrecta. Mientras que los opositores al programa argumentarán que el mandatario tuvo la facultad legal de eliminarlo mediante una orden ejecutiva, tal como lo hizo el presidente Barack Obama para implementarlo.

“La Corte Suprema ahora tiene que decirnos si la forma en que el presidente Trump lo canceló es válida o no y según eso tenemos solamente dos escenarios: Uno, en el que DACA se cancela inmediatamente y los ‘dreamers’ con permisos de trabajo podrán laborar hasta el último día. El otro es donde se diga que el presidente Trump no canceló DACA apropiadamente”, acotó Pereira agregando que en el segundo caso el programa seguiría vigente.

¿Cuánto tiempo podría demorar la Corte Suprema en tomar una decisión?

“Realmente no hay una fecha, generalmente cuando no son casos súper importantes, la corte escucha argumentos en estos meses y emite su decisión como para mayo o junio del próximo año. No es porque sea el tiempo que la corte haya decidido tomar, sino porque no hay nada que los apure. Si la corte quisiera, podría dar su decisión al día siguiente, en una semana o en unos meses después”, respondió la especialista.

Recientemente, el presidente Trump pidió a la Corte Suprema terminar con DACA y dijo que permitiría que los ‘dreamers’ permanecieran en el país, aunque no dio más detalles. Muchos beneficiaros de este programa consideran que al no dar una solución, estas palabras los deja nuevamente en ‘las sombras’.

Al respecto, Pereira opinó que, “en realidad el presidente tiene razón en que la única forma de mantener a los ‘dreamers’ permanentemente en Estados Unidos es que el Congreso haga una ley. Pero él no tiene ningún poder para presionar a la Corte Suprema de ninguna forma, ya que es completamente autónoma del Poder Ejecutivo”.

La abogada comentó que en la actualidad el Congreso se encuentra en época electoral, por lo que no cree que vayan a hacer algo positivo referente a los temas migratorios. “Los congresistas lo que quieren es tocar temas que les añadan votos”, dijo.

Por otra parte, Pereira aseguró que no puede comprender el hecho de que solo el 27 por ciento de los ‘dreamers’ antes mencionados estén renovando sus permisos, por lo que les pidió hacerlo desde un año antes de que este expire.

“No puedo entender por qué es que no están renovando, imagino que deben estar pensando que para qué renovar si DACA se va a cancelar. Exhorto a todos los ‘dreamers’ a que renueven un año antes de que se venza el permiso, porque si la renovación está dentro de la oficina de inmigración antes de que la Corte Suprema tome una decisión, aunque la decisión sea en contra, el permiso de trabajo se va a procesar”, sugirió la especialista.

Para renovar DACA, se les recomienda a los interesados tener su solicitud anterior y utilizarla como guía. Además de llenar las formas I-821D, I-765, I-765WS y G-1145, esta última es opcional para ser notificado por mensaje de texto de que se ha recibido la solicitud.

“Hay que tener fe y estar positivos, no creo que los ‘dreamers’ vayan a ser deportados ni que pase algo terrible. El peor de los casos, si la Corte Suprema fallara en contra, sería una llamada de atención al Congreso, y pedirle a Dios que el Congreso en un buen día decida hacer su trabajo y decida hacer algo por todos nuestros ‘dreamers’”, aseveró Pereira y concluyó recomendando que las solicitudes de renovación sean enviadas antes del 12 de noviembre próximo.