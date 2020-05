13 organizaciones locales reciben recursos para ayudar a afectados por pandemia

United Way of Southern Nevada (UWSN) informó cuales son las primeras 13 organizaciones sin fines de lucro que recibirán recursos económicos para ayudar a la comunidad afectada por la crisis causada por el COVID-19. Esto como parte del Fondo de Asistencia de Emergencia y Necesidades Comunitarias.

Exterior del edificio de United Way of Southern Nevada (UWSN), situado sobre West Flamingo Road. Miércoles 6 de mayo de 2020 en la zona oeste de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En entrevista con El Tiempo, la directora de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de UWSN, Janet Quintero, explicó que este recurso económico es una combinación de fondos privados y del Gobierno de Nevada. Para determinar a las organizaciones que recibirán dichos fondos, se convocó a un comité conformado por especialistas que ya han trabajado anteriormente en programas federales administrados por UWSN.

“Estimamos que con todas las personas que ahora no tienen un ingreso y con toda la necesidad de los gastos básicos, se requieren al menos cinco millones para ayudar a nuestra comunidad del sur de Nevada. Contamos con casi dos millones, necesitamos tres millones más para asegurarnos que toda la comunidad reciba la ayuda que necesita”, comentó Quintero.

El objetivo es que las 13 organizaciones tengan la capacidad para ayudar a las personas afectadas mediante el cubrimiento de gastos como alimentos, vivienda y servicios básicos. Algunas de las organizaciones seleccionadas son: Nevada Partnership for Homeless Youth, Catholic Charities of Southern Nevada, Salvation Army, Lutheran Social Services of Nevada, U.S. Vets Las Vegas, Family Promise of Las Vegas, East Valley Family Services, entre otras.

Sobre las necesidades más recurrentes entre la comunidad hispana, Quintero mencionó que “la número uno es la vivienda, ayuda con gastos de renta o hipoteca. Al principio muchas personas nos dejaban sus mensajes en español, pero gracias a que se nos han unido vario oradores la información ya está disponible en varios idiomas. A pesar de que el gobernador prohibió los desalojos, había muchas personas en nuestra comunidad preocupadas por eso”.

De acuerdo con UWSN, 50 organizaciones solicitaron –en total- más de cinco millones de dólares del Fondo de Asistencia Emergencia y Necesidades Comunitarias. Actualmente se cuenta con casi dos millones, por lo que continúan recibiendo donaciones de personas o agencias que tengan la posibilidad de aportar.

“Otra duda es si estos fondos van a estar disponibles para personas que no tienen estatus de ciudadano o para quienes son indocumentados. La respuesta es sí, los fondos que se recaudaron de fuentes privadas y que están siendo administrados por United Way no piden como requisito tener número de Seguro Social”, explicó Quintero.

Se les sugiere a los interesados llamar a Nevada 2-1-1 o al 1-866-535-5654, donde podrán recibir atención en español y tras responder algunas preguntas básicas se les podrá canalizar al programa que califican.

“Esta es la fase uno, conforme seguimos recibiendo fondos habrá más fases y más agencias a las que se les estará dando este recurso. Nos gustaría seguir compartiendo esta información con El Tiempo”, concluyó Quintero.

Para más información, visite: www.uwsn.org/covid19

