17 divertidos tuits sobre Nevada en las elecciones

Mientras los estadounidenses en Nevada (y el resto del país) alternan entre páginas web esperando los resultados de las elecciones del 2020, algunos usuarios de redes sociales están canalizando sus frustraciones en la creación de imágenes y videos que combinan la ansiedad electoral con la cultura pop.

Varios memes en Twitter reseñan el prolongado proceso de conteo de votos de Nevada y el nerviosismo que conlleva esperar a que el estado cuente sus votos.

¿Y si Nevada contara como Brian McKnight?

Nevada counting ballots pic.twitter.com/GC85ZFZdMd — Liz Jenkins (@ej11lizzie) November 5, 2020

¿O como en “Blue’s Clues”?

This is the Nevada vote counters' ritual for each mail-in ballot- #Elections2020 pic.twitter.com/CIAYsCl1oR — Brian Koch – BLACK LIVES MATTER (@Thisisntflying) November 5, 2020

Algunos usuarios de Twitter opinan que Nevada necesita acomodar sus prioridades.

America: NEVADA PLEASE JUST COUNT WHY ARE YOU TAKING A BREAK?! Nevada: https://t.co/RV5xGfNZAq — #13 Colin Kulpa (@ColinKulpa) November 5, 2020

Otros creen que es hora de traer refuerzos.

Otros memes vienen de “Spongebob Squarepants”.

waiting on Nevada to determine the future of the United States pic.twitter.com/IL0oaHxUWd — aloe (@enbybae) November 5, 2020

Nevada when asked to continue counting the ballots: pic.twitter.com/BAX6xBCDft — Barstool News Network (@BarstoolNewsN) November 5, 2020

Tal vez la gente sólo necesita ser más paciente con Nevada.

Live footage of Nevada working on those ballots pic.twitter.com/14RrZ2Ce8w — Miss Cuffy, Unstable Genius (@MissGFYCuffy) November 5, 2020

Algunas personas tienen ideas sobre el ritmo de Nevada.

this guy is faster than the people who are counting the votes in Nevada pic.twitter.com/9C0vsPs7Wu — Quai_ (@QuaiUnderscore) November 5, 2020

By the time Nevada counts these ballots jeez pic.twitter.com/Zc5Z57cDzx — Chloe (@ChloeMorello) November 5, 2020

Algunos nevadenses tienen sentimientos acerca de toda la atención recién recibida al Silver State.

Nevada election staff seeing the entire nation's attention on them: pic.twitter.com/zQnG3I0rfh — Victor Jacobo (@victorjacobo_) November 5, 2020

Nevada memes are my new favorite thing pic.twitter.com/82DCOIkOUk — Michael Gregory (@MochaTheLegend) November 5, 2020

nevada after getting attention for something other than area 51 pic.twitter.com/5lROP0U2G6 — sloane ! (@luvnekoma) November 5, 2020

All eyes on Nevada right now as we’re still waiting for the votes to all be counted be like: pic.twitter.com/3W6ZE6zxqt — Bryan (@TheFamousFilms) November 4, 2020

the whole country waiting on Nevada rn pic.twitter.com/Hs6R7WWE6Q — HOOD VOGUE is tired of poverty (@itskeyon) November 4, 2020

Otros creadores bromearon sobre los mapas de colores de la noche de las elecciones.

The 2020 election summed up pic.twitter.com/qWdwGZtt0p — Saint Hoax (@SaintHoax) November 4, 2020

Una cosa es segura. Ningún voto fue para Kanye.