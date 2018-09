2 nevadenses serán agregados al Gaming Hall of Fame

Richard Haddrill.

Dos líderes de juegos con lazos a la industria de casinos de Nevada estarán entre los cuatro hombres inscriptos en el Salón de la Fama del Juego de la Asociación Estadounidense de Juegos este año.

La asociación anunció el jueves la Generación del Salón de la Fama de 2018, que incluye al ex presidente de la Junta de Control de Nevada Gaming, Philip Hannifin, y al ejecutivo de Bally Technologies y Scientific Games, Richard Haddrill.

La asociación también anunció que Peter M. Carlino, un ex ejecutivo de Penn National Gaming, y Steven Perskie, un ex legislador, juez y regulador de juego de Nueva Jersey, también serán admitidos en una ceremonia planificada en la Global Gaming Expo en Las Vegas. La exposición se realizará del 8 al 11 de octubre.

Philip Hannifin

Hannifin sirvió tres términos en la Junta de Control desde 1971 hasta 1977 en una era en la que los reguladores estaban tratando de librar al estado del crimen organizado y fomentar la inversión corporativa en Nevada por parte de Wall Street.

Hannifin se convirtió en director y vicepresidente ejecutivo de Summa Corp., predecesor de Howard Hughes Corporation, de 1977 a 1984. Fue presidente de Harrah’s West, predecesor de Caesars Entertainment Corp., de 1984 a 1986, director y vicepresidente ejecutivo de MGM Grand de 1987 a 1991, director de Riviera Holdings Corp. de 1993 a 1998, y director y vicepresidente ejecutivo de Fitzgeralds Corp. desde 1991 hasta su retiro en el 2000.

Con Summa, MGM Grand y Harrah’s, su liderazgo fue fundamental para el desarrollo de megaresorts que definieron el Strip.

Como director de la junta de Fitzgeralds, ayudó a que la compañía pasara de ser propietaria de una propiedad única en Reno a ser una operación nacional en siete ubicaciones.

Richard Haddrill

Haddrill, CEO de Bally Technologies desde 2004 hasta 2014 y actualmente vicepresidente ejecutivo de Scientific Games, con sede en Las Vegas, es conocido por impulsar los avances tecnológicos en la industria del juego.

En su puesto en la junta directiva de Scientific, es mentor de ejecutivos, respalda fusiones y adquisiciones, brinda orientación estratégica y aprovecha las relaciones de larga data con los principales operadores de juegos para ayudar a impulsar los ingresos y las nuevas iniciativas.

Haddrill lideró la expansión en la Clase II y los juegos de video lotería y el desarrollo del popular juego Powerball de lotería multiestatal. Ayudó a impulsar la legislación de Racino y lideró el desarrollo radical del Sunland Park Racino de Nuevo México.

También conocido en Las Vegas como filántropo, Haddrill ha formado parte de los consejos del Smith Center for the Performing Arts y Boy Scouts of America.

Peter M. Carlino

Carlino tomó el timón en Penn National Gaming de su padre, Peter D. Carlino, quien recibió una de las licencias de carreras de pura sangre originales de Pensilvania en 1972. El hijo lideró el crecimiento de Penn National desde un único hipódromo hasta un propietario multijurisdiccional diversificado de propiedades de juego en toda América del Norte y continúa presidiendo la junta de Penn.

Steven Perskie

Como legislador estatal en Nueva Jersey, Perskie lideró los esfuerzos para legalizar los primeros casinos fuera de Nevada. Sus esfuerzos llevaron a la revitalización de Atlantic City, y fue nombrado presidente de la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey en 1990, sirviendo en esa capacidad hasta 1994.