20 arrestos en una noche por la NHP

Se efectuaron 20 arrestos por conducción bajo la influencia de sustancias el sábado por la noche por el comando DUI de la Nevada Highway Patrol (NHP).

The numbers are in. Despite our best efforts to alert the public that the DUI Strike Team would be out in force last night, 20 motorists still made the poor decision to get behind the wheel impaired. #duistriketeam #lasvegas #nhpsocomm pic.twitter.com/eYPrwiofcc

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) December 13, 2020