2018 año electoral para el ‘Estado de Plata’

Fiscal general, Adam Laxalt (izquierda) y Steve Sisolak que supuestamente va al frente de la contienda, es el presidente de la Cámara de Comisionados del Condado Clark. | Fotos LVRJ.

“Jacky Rosen es una persona muy inteligente que no ha causado polémicas, cuando habla la gente la respeta por lo que dice y como lo dice”: Fernando Romero, presidente de Hispanos en la Política. Foto Cortesía.

“Va a estar débil el lado demócrata a raíz de lo que pasó con Rubén Kihuen, eso agregado que Anthony Stavros tiene buena reputación”: Jesús Márquez, analista republicano. Foto Cortesía.

El 2018 será un año electoral para Nevada, los ciudadanos del ‘Estado de Plata’ tendrán nuevamente que emitir su voto para elegir a gobernador, senador federal, congresistas y funcionarios estatales. Con el objetivo de exponer a los aspirantes más fuertes para las elecciones primarias, El Tiempo contactó a dos analistas políticos que expresaron su opinión en torno a cada una de las contiendas.

El presidente del grupo Hispanos en la Política, Fernando Romero, comentó que, “del lado demócrata tenemos a Steve Sisolak que supuestamente va al frente de la contienda, es el presidente de la Cámara de Comisionados del Condado Clark, tiene mucho dinero, más de $3 millones de dólares para conducir su campaña, de aquí a que se cierre el registro el 17 de marzo va a tener mucho más, lo que le va a faltar es el reconocimiento en todo Nevada. La otra aspirante es Chris Giunchigliani, es muy reconocida y respetada en el Sur de Nevada, pero también le falta que la conozcan en el norte del estado”.

En cuanto a la elección para el Senado, Romero calificó como difícil la contienda pero considera que la demócrata Jacky Rosen puede quedarse con el puesto, ya que aseveró que el reconocimiento del aspirante republicano Danny Tarkanian es negativo y que la situación política actual puede ser un factor en contra para la reelección del senador Dean Heller.

“Rosen es una persona muy inteligente que no ha causado polémicas, cuando habla la gente la respeta por lo que dice y como lo dice… Desafortunadamente para Dean Heller, a pesar de que nunca ha perdido una contienda, ha estado vacilando en varios temas que ha enfrentado el pueblo como la ley de salud y la reforma de impuestos, ha tomado su voto a favor del presidente Trump. Hasta el propio gobernador de Nevada, que es del mismo partido, decidió seguir el dictamen del pueblo y no el del presidente… No va a ser fácil para Dean Heller, lo veo ganando la contienda republicana pero no pienso que le gane a Jacky Rosen”, dijo Romero.

El presidente de Hispanos en la Política aseveró que para el Congreso Distrito 4 la tendencia es demócrata por los votantes registrados en dicha zona. “Parece que los ‘vientos están soplando’ a favor del alcalde de North Las Vegas, John Jay Lee.

La senadora estatal Pat Spearman está ganando algún apoyo pero no pienso que el respeto a ella y sus actuaciones en el Senado estatal la hagan ganar la postulación”.

Respecto a la contienda por el Distrito 3, Romero apuntó que actualmente existen 12 precandidatos, su análisis político da como favorita Susie Lee para ser la candidata demócrata, ya que es una persona reconocida en el Condado Clark por involucrarse en temas educativos y comunitarios.

Para conocer a los aspirantes del Partido Republicano; el analista republicano, Jesús Márquez, dijo que para la gubernatura del estado tanto el actual fiscal general, Adam Laxalt, como el tesorero de Nevada, Dan Schwartz, son competitivos y ambos tienen una muy buena oportunidad de ganar la contienda a cualquiera que sea el nominado demócrata.

Mientras que para el Senado ve difícil la elección primaria entre Danny Tarkanian y el actual senador Dean Heller. “Dean Heller tiene una primaria difícil contra Danny Tarkanian porque en una elección primaria siempre tienen que apelar más a la base, en este caso a la base republicana conservadora.

En este caso Tarkanian empezó mal su campaña estando un poco en contra del presidente Donald Trump, especialmente con la ley de salud Obamacare, eso le quitó puntos e hizo que la base se molestara mucho con él.

Dean Heller recapacitó, vio que había cometido un error y comenzó a estar más del lado del presidente Trump, especialmente en la reforma de impuestos, eso ha hecho que se vuelva a nivelar y tener una buena apariencia ante la base conservadora del Partido Republicano para pasar la primaria”, acotó Márquez.

De acuerdo con información pública mencionada por Jesús Márquez, de los tres aspirantes al Senado, Danny Tarkanian tiene registrados $278,000 dólares para su campaña, mientras que Dean Heller tiene $4 millones de dólares para su campaña. Por su parte la demócrata Jacky Rosen ha colectado cerca de dos $2 millones, pero tras los primeros gastos tiene momentáneamente $1.2 millones de dólares para su campaña.

“En el Distrito 4 (Congreso), como todos sabemos Rubén Kihuen ya no va a buscar una reelección. Del lado republicano tenemos a Stavros Anthony, que es actual concejal de Las Vegas y es muy popular en su departamento no solamente con republicanos sino apelando mucho al independiente.

A pesar de que este distrito tiene más votantes demócratas registrados, es viable y posible que un republicano gane como le pasó a Cresent Hardy hace dos elecciones… Va a estar débil el lado demócrata a raíz de lo que pasó con Rubén Kihuen, eso agregado que Stavros tiene buena reputación, puede posiblemente obtener un triunfo”, añadió Márquez.

En cuanto al Congreso Distrito 3, el analista republicano ve como los precandidatos conservadores más fuertes a Victoria Seaman, Scott Hammond y David McKeon. “Hammond y McKeon hablan español, Victoria es hispana pero no habla español”, finalizó Márquez.