28 latinos buscan cargos políticos en Nevada

De acuerdo con la organización Hispanos en la Política (Hispanic in Politics), los latinos representan el 37% de la población del Sur de Nevada, sin embargo en puestos políticos son menos del 10%, Para este ciclo electoral se han registrado 286 candidatos, de los cuales 28 fueron identificados como hispanos. Por tal motivo dicha organización no partidista realizó un evento informativo en el que reunió a 18 de estos aspirantes.

El demócrata Nelson Araujo, de ascendencia salvadoreña, busca convertirse en el próximo secretario de estado. Miércoles 6 de junio del 2018 en restaurante La Cabaña. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El Partido Demócrata tiene representación latina a nivel local con Marco Hernández, quien se postula para comisionado por el Distrito E. Miércoles 6 de junio del 2018 en restaurante La Cabaña. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El republicano Luis Vega, aspirante a asambleísta por el Distrito 4, exhortó a los jóvenes a involucrarse en la política para poder hacer el cambio. Miércoles 6 de junio del 2018 en restaurante La Cabaña. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“En un distrito donde somos tan grandes en población latina, ser tan pocos candidatos no es aceptable. Una de las razones de hacer este evento es para ampliar el conocimiento de los candidatos hispanos, cada uno de ellos es inteligente, muy calificado para el puesto que se postula, queremos que todo el mundo sepa esto y les den el apoyo”, expresó el presidente de Hispanos en la Política, Fernando Romero.

Una de las candidatas presentes fue la doctora Annette Teijeiro, quien se postula para ocupar el cargo de congresista por el Distrito 3 por el Partido Republicano.

“Mi familia ha estado aquí por más de 42 años, llevo más de 20 años mirando qué es lo que sale del gobierno para propuestas de leyes sobre salud, educación, es importante para nuestra comunidad. Soy republicana porque creo en las personas como individuales, no como colectivo, pienso que el gobierno debe tener muy poco que ver con nuestras vidas personales. Nosotros somos dueños de nuestras vidas”, aseguró Teijeiro cuya ascendencia es cubana y puertorriqueña.

Uno de los temas importantes para Annette es la salud, ya que considera que su ideal es darles la libertad a todas las personas para que puedan escoger el tipo de programa y negociar su atención médica, dijo estar en contra de que el gobierno controle este tema mediante la imposición de servicios médicos para la comunidad.

“Para los latinos en especial, el Obamacare fue un desastre para las personas que tenían que comprar el seguro, porque los latinos tienden a ser más jóvenes y están pagando el costo de seguro médico más alto que los anglosajones. Sí hay personas que se han acogido del Medicaid, pero es una cosa muy limitada, hay límites en medicina y atención.

La solución es tener una economía donde tengamos buenos trabajos que ofrezcan seguro médico, o tener la cantidad de dinero para pagar los gastos médicos. La solución no es dejar que el gobierno o las compañías de seguro controlen las cosas”, enfatizó Teijeiro.

Sobre la falta de experiencia que algunos cuestionan para un cargo de nivel estatal como la Secretaría de Estado, el demócrata Nelson Araujo fue categórico al afirmar que, “actualmente tengo bastante experiencia, soy el líder asistente de la asamblea, es un título que toma años poder recibir, yo lo obtuve en poco tiempo porque he trabajado muy fuerte para lograrlo. A la misma vez he trabajado con organizaciones no lucrativas. Fui el vicepresidente del comité que maneja todos los asuntos relacionados a las elecciones, tengo toda la experiencia que se necesita para este puesto”, comentó Araujo.

Nelson dijo estar comprometido en crear acceso para que las personas puedan registrarse para votar en las elecciones, además de buscar proteger a los empresarios que deseen invertir en el ‘Estado de Plata’. “Queremos crear maneras de poder asegurarnos de que esas empresas estén seguras cuando operen en Nevada, hemos visto que hay bastantes esfuerzos que han fallado bajo la Secretaría de Estado actual”, agregó.

Otro latino postulado para este ciclo electoral es Luis Vega, quien busca convertirse en asambleísta del Distrito 4 por el Partido Republicano.

“Quiero ayudar a nuestros veteranos, tenemos problema de muchos de ellos que viven en la calle, los jóvenes necesitamos hacer algo y no solo estar hablando de lo que es malo, debemos ayudar. Mis padres me inculcaron el trabajo, en el servicio militar aprendí a ayudar a gente que no pueden defenderse”, mencionó Vega.

Luis añadió que uno de sus objetivos es crear programas que ayuden a los veteranos sin hogar o que tienen adicciones a los opioides, de esa manera buscará regresarles un poco de lo que han hecho por su comunidad. “Es importante para los jóvenes entrar en la política, debemos hacerlo por las futuras generaciones”.

El Partido Demócrata tiene representación latina a nivel local con Marco Hernández, quien se postula para comisionado por el Distrito E.

“Nunca he estado en política, será mi primera vez y estaré orgulloso de ser el representante del Distrito E. Este distrito ha sido uno de los más descuidados, estoy cansado, eso viene a consecuencia de que en los últimos años fui parte de una liga de béisbol local, lo he impulsado a los jóvenes, tratando de llegar a lugares donde tenemos problemas de drogas o jeringas (usadas para introducir sustancias nocivas al cuerpo) en los parques”, acotó Hernández.

Marco aseveró que buscará trabajar en la seguridad de las distintas áreas del Distrito E, ya que las calificó como inseguras y como un sitio no apto para las familias que ahí habitan. “Soy una persona que no está espantada a trabajar cerca de la gente que debemos representar, sinceramente creo que de los dos partidos hemos visto desconfianza, pero vengo a trabajar para la gente, esa es la diferencia”, concluyó.