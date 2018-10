3 personas detenidas después de un enfrentamiento al este de Las Vegas

La policía y SWAT rodearon un vecindario del extremo este del valle el miércoles 17 de octubre de 2018, mientras buscaban a un sospechoso en un tiroteo el martes que llevó a la policía a una persecución de alta velocidad por la ciudad. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

Tres personas están bajo custodia después de un tiroteo el martes que condujo a una persecución de alta velocidad y una barricada de una hora de duración el miércoles por la mañana.

El martes, un hombre disparó a personas cerca del mediodía en el valle noreste, destacó el teniente Dave Sims del Departamento de Policía Metropolitana. Justo antes de la 1 de la madrugada del miércoles, los oficiales notaron una camioneta que coincidía con la descripción de un vehículo involucrado en el tiroteo.

Cuando la policía intentó detener el vehículo, este aceleró y condujo a los oficiales a una persecución de alta velocidad a través del valle. Sims dijo que los agentes decidieron perseguir la camioneta porque creían que estaba involucrado en un crimen violento.

Alrededor de la 1:30 a.m., la camioneta se estrelló con una limusina cerca de Spring Mountain Road y Mel Torme Way antes de continuar de regreso hacia el valle noreste. No se reportaron heridos graves en el accidente, afirmó Sims.

Media hora más tarde, el hombre saltó de la camioneta en Bluehill Avenue, en un vecindario cerca de Carey Avenue y Mt. Hood Street, y huyó a pie.

Sims reportó que la policía estableció un perímetro alrededor del vecindario y creía que el hombre estaba encerrado en una casa. SWAT asumió la respuesta táctica, y los residentes de las casas cercanas tuvieron la opción de refugiarse en el lugar o evacuar a la Escuela Primaria Helen Herr en la misma calle.

Alrededor de las 7 a.m., los negociadores de SWAT convencieron a tres personas a abandonar la casa y fueron detenidos. Sims notificó que la policía cree que uno del trío es el acusado que intentaban encontrar. La relación entre el sospechoso y las otras dos personas no está clara.

“Estamos realmente preocupados por los ciudadanos en este caso”, comentó Sims durante la barricada. “Sólo queremos mantener a todos a salvo”.

Esta es una historia en desarrollo, vuelva más tarde para consultar las actualizaciones.

36.206808, -115.039860