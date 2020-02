5 momentos destacados del debate presidencial demócrata en Las Vegas

febrero 20, 2020 - 10:25 am

Los candidatos presidenciales demócratas, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, a la izquierda, la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, y el ex vicepresidente Joe Biden hablan durante una pausa en el debate de las elecciones primarias presidenciales demócratas del miércoles, 19 de febrero de 2020 en Las Vegas, presentado por NBC News y MSNBC. (AP Photo/John Locher)

Seis candidatos presidenciales demócratas se lanzaron bombas en el más ardiente debate de la carrera por la nominación hasta ahora, luchando en cuestiones sobre política, personalidad y algunos pecados. Aquí mostramos cinco momentos destacados del debate de NBC/MSNBC del miércoles en Las Vegas.

Bloomberg se tropieza

En su primera aparición en el debate de la carrera, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, fue criticado por su riqueza y por las acusaciones de acoso sexual en su empresa homónima. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, le preguntó a Bloomberg si liberaría a las ex empleadas de los acuerdos de confidencialidad que habían firmado con su empresa.

“Ninguna de ellas me acusa de hacer nada, salvo que tal vez no les gustó un chiste que conté una vez”, respondió Bloomberg.

Presionado por Warren y el ex vicepresidente Joe Biden sobre si liberaría a las mujeres de los acuerdos, Bloomberg se opuso: “Ya he dicho que no pondremos fin a estos acuerdos porque se hicieron de forma consensuada y tienen todo el derecho a esperar que se mantengan en privado”, aseveró.

Los amigos de Bernie Sanders

Sanders defendió a sus partidarios de Twitter, quienes, según Culinary Local 226, habían “atacado con saña” a los líderes del sindicato después de que un volante que calificaba a los candidatos en materia de atención de la salud dijera que el plan de Sanders “Medicare para Todos” pondría “fin a la atención de la salud de Culinary”.

Sanders respondió que “el 99.9 por ciento” de sus 10.6 millones de seguidores en línea eran buenas personas, “y si hay algunas personas que hacen comentarios feos o que atacan a los líderes sindicales, yo repudio a esas personas. No son parte de nuestro movimiento”.

Sin embargo, eso no fue suficiente para el ex-alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, “pero el liderazgo significa lo que sacas de la gente. Es cómo inspiras a la gente a actuar”, dijo. “El liderazgo también es cómo motivas a la gente a tratar a otras personas”.

El capitalismo a prueba

Sanders no se retrajo de su autoimpuesta etiqueta de “socialista democrático”, o de su agenda de proveer cuidados de salud como un derecho y nivelar la brecha de la riqueza. “Tenemos una grotesca e inmoral distribución de la riqueza”, apuntó Sanders.

Pero eso generó burlas de Bloomberg: “No puedo pensar en una forma que haga más fácil que Donald Trump sea elegido que escuchar esta conversación”, mencionó Bloomberg. “No vamos a deshacernos del capitalismo, otros países lo intentaron; se llama comunismo, y no funcionó”.

Y Buttigieg comenzó el debate apuntando tanto a Bloomberg el multimillonario como a Sanders el socialista: “No deberíamos tener que elegir entre un candidato que quiere quemar este partido y otro que quiere comprar este partido, podemos mejorar”, puntualizó.

¿Qué significa un nombre?

La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, fue atacada por la moderadora Vanessa Hauc, corresponsal de Noticias Telemundo, por no saber el nombre del presidente de México. Klobuchar respondió que el hecho de olvidar un detalle no significa que no esté familiarizada con la política latinoamericana, lo que llevó a Buttigieg a seguir adelante, señalando que Klobuchar es miembro del Comité de Comercio, que supervisa la política comercial.

“Usted está literalmente en el comité que supervisa estas cosas y no pudo hablar con literalmente lo primero sobre la política del país a nuestro sur”, enfatizó.

“¿Estás tratando de decir que soy tonta? ¿O te estás burlando de mí, Pete?” respondió Klobuchar, defendiendo su historial y señalando (repetidamente) que Buttigieg no ha estado “en la arena”.

Warren ataca

Luchando en las encuestas, Warren tuvo su mejor presentación hasta ahora. Conocida por sus largas y torpes propuestas políticas, se quejó de que el plan de salud de Buttigieg era como un “PowerPoint” y el de Klobuchar como “una nota Post-it”.

“Soy más un tipo de Microsoft Word”, respondió Buttigieg.