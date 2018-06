5 muertos y varios heridos tras tiroteo en un periódico de Annapolis

ANNAPOLIS, Md. – La policía informa que cinco personas murieron y varias otras fueron “gravemente heridas” en un tiroteo en un edificio que alberga un periódico de Maryland.

El jefe de policía interino del Condado de Anne Arundel, William Krampf, confirmó las muertes el jueves durante una conferencia de prensa.

El gobernador Larry Hogan mencionó anteriormente que hubo “varias muertes y varias personas están en el hospital”.

El teniente Ryan Frashure, de la policía del Condado de Anne Arundel, afirma que el edificio está ahora seguro y que el sospechoso ha sido detenido.

Un reportero de The Capital Gazette tuiteó que una sola persona disparó a la sala de redacción y mató a varios empleados. Phil Davis, que cubre los negocios y la política para el periódico, tuiteó que el hombre armado disparó a través de la puerta de vidrio a la oficina.

“Un solo tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”, tuiteó. Los funcionarios se negaron a confirmar oficialmente si alguien fue asesinado.

Añadió: “No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras se está debajo de su escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero”.

El vocero del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, Marc Limansky, reportó que los oficiales estaban registrando el edificio.

Otro portavoz de la policía, el teniente Ryan Frashure, puntualizó en una conferencia de prensa: “Tuvimos una situación de tirador activo dentro de ese edificio. Nuevamente tenemos heridas. No puedo dar la medida de esas lesiones en este punto”. Dijo que los oficiales deben buscar otros peligros, como bombas y otros disparos.

Arminta Plater, portavoz de un hospital cerca del periódico, anunció que dos pacientes habían llegado allí pero que no sabía de sus condiciones.

En los informes de televisión, se podía ver a las personas que salían del edificio con las manos en alto, mientras la policía les instaba a salir por un estacionamiento y los agentes convergían.

Un empleado de una gasolinera cerca de la escena del tiroteo describió una avalancha de actividad policial en la zona mientras permanecía sentado en su lugar de trabajo, todavía abierto.

En una entrevista telefónica, Carlos Wallace, quien trabaja justo al final de la calle de las oficinas del periódico, calculó que “docenas de docenas” de vehículos policiales y ambulancias habían corrido hacia la escena con las sirenas a todo volumen.

“El camino está bloqueado realmente bien. Es como docenas de vehículos de emergencia, coches de policía de todo tipo, vehículos explosivos, vehículos con arietes, todo tipo de cosas”, agregó Wallace alrededor de las 3:50 p.m. del jueves.

El periódico es parte de Capital Gazette Communications, que también publica Maryland Gazette y CapitalGazette.com. Es parte del Baltimore Sun Media Group.

El gobernador de Maryland: Larry Hogan, emitió un comunicado diciendo que estaba “absolutamente devastado” por la tragedia. Las autoridades manifestaron que el presidente Donald Trump había recibido información al respecto. La portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Waters, expresó a los periodistas: “nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018