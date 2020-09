5 vehículos se queman en incendio en el estacionamiento de Four Queens

Al menos cinco vehículos se incendiaron en el primer nivel del estacionamiento de Four Queens el jueves temprano.

Nadie resultó herido, pero los daños se estimaron en 500 mil dólares, según el Departamento de Bomberos de Las Vegas.

“Cuando los bomberos llegaron a la escena, un fuerte fuego y un espeso humo negro se veía desde el primer nivel del estacionamiento de seis pisos”, según un comunicado. “Al menos tres coches estaban ardiendo justo encima de la acera del Boulevard Casino Center en la esquina de la Avenida Carson. Los bomberos tardaron unos 20 minutos en controlar el fuego”.

F20H. TOC: 1:43AM 222 E Carson Ave at least 5 vehicles on fire on 1st level parking deck if 4-Queens Hotel/Casino – fire is OUT, no inj’s, cause U/I, some dmg to structure, crews checking for hot spots, Crews picking up. #PIO1NEWS Ward: 3 Incident #0338499 pic.twitter.com/kqHV3xCcXa

