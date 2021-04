55 presos que contrajeron COVID murieron, activistas afirman que era evitable

Al escribir su última carta a su madre, Johnny Nunley estaba aterrorizado por la posibilidad de morir a causa del virus que asolaba su cuerpo.

“Me dijo: ‘Ahora mismo no me siento normal, no tengo energía, me duelen los ojos, no puedo saborear la comida y todo huele igual; apesta’”, dijo Donna Davis, leyendo la carta.

Los temores de Nunley se hicieron realidad. El hombre de 56 años murió de COVID-19 el 3 de diciembre en la prisión estatal de High Desert, cuando su familia dijo que estaba a punto de salir en libertad condicional por cargos de asalto.

Los registros forenses del Condado Clark identificaron a Nunley como uno de los 55 presos de Nevada que murieron tras dar positivo a la prueba de COVID-19, según datos del 29 de marzo facilitados por el Department of Corrections (NDOC).

Davis dijo que antes de que su hijo muriera, se quejó por teléfono de que se sentía cada vez más enfermo. Agregó que debió haber recibido un mejor tratamiento médico.

“Es como si adoptaran la posición de que era solo un recluso, ¿qué diferencia hay?”. cuestionó Davis.

Los activistas “se quedaron de brazos cruzados”

El Department of Corrections se negó a identificar a los 55 presos que, según los registros, murieron tras dar positivo a las pruebas del virus.

Pero utilizando los registros de las oficinas forenses de Nevada y de los departamentos del alguacil, el Review-Journal identificó a 39 de ellos. Todos eran hombres.

Los que no fueron identificados se consideraron casos pendientes, porque una agencia aún no había confirmado y catalogado independientemente su causa y forma de muerte. O bien sus casos caían bajo la jurisdicción de la Oficina del Alguacil del Condado Pershing, que no respondió a las solicitudes de comentarios. Lovelock Correctional Center está situado en el Condado Pershing.

Desde el comienzo de la pandemia, entre todas las prisiones del estado, el Northern Nevada Correctional Center, en Carson City, es el que más presos ha visto morir después de que dieron positivo: 30, según datos del Department of Corrections.

La Nevada Sentencing Commission se ha negado en dos ocasiones a sugerir al gobernador Steve Sisolak que reduzca la población penitenciaria para minimizar la propagación de la enfermedad. El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo de Nevada también denegó una petición para liberar a presos vulnerables y de edad avanzada a causa del virus.

Los datos estatales hasta el miércoles muestran 4,500 casos de coronavirus entre los presos del estado desde el inicio de la pandemia y 980 casos entre los empleados de la prisión.

El preso más joven que se ha confirmado que murió a causa del COVID-19 es Jeremy Heathmon, de 37 años, que según los registros estaba cumpliendo una condena de entre dos y seis años por cargos de robo. Murió en la prisión estatal de High Desert el 27 de noviembre, en medio de un aumento de casos en la prisión estatal.

En ese momento, los activistas imploraron al Estado que interviniera. Pero no se produjo ninguna acción.

Sarah Hawkins, una defensora pública del Condado Clark y presidenta de Nevada Attorney’s for Criminal Justice, declaró que el sistema penitenciario ha “dado largas” a quienes buscaban respuestas durante toda la pandemia. Mencionó que los activistas sospechan que más de 55 presos han muerto a causa del virus.

“Lo que hemos estado escuchando del NDOC no coincide con lo que estamos escuchando de la gente que está realmente en custodia”, señaló Hawkins.

What we have been hearing from NDOC does not match what we’re hearing from folks who are actually in custody.

SARAH HAWKINS, a Clark County public defender and president of Nevada Attorney’s for Criminal Justice