58 Nuevas cruces en honor a las víctimas del 1º de octubre regresan al Strip de Las Vegas — LIVESTREAM

Greg Zanis colocó 58 cruces cerca del letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas” el lunes por la noche, un movimiento inesperado después de que el Condado de Clark solicitó un cambio de sede.

Zanis, de los suburbios de Chicago, colocó las cruces en el monumento conmemorativo después del tiroteo en el festival Route 91 Harvest del 1º de octubre de 2017, y nuevamente un año después. Este año, el condado le pidió que las instalara fuera del centro de gobierno del condado desde el mediodía hasta las 2 p.m. del martes, citando preocupaciones de seguridad peatonal.

This is part of an ongoing series observing the two-year anniversary of the Oct. 1, 2017, shooting at the Route 91 Harvest Festival. See all of our coverage here.