90 grados acercándose rápidamente para Las Vegas

El Valle de Las Vegas verá otro día nublado antes de que las temperaturas se acerquen y superen los 90 grados durante el resto de la semana.

El pronóstico del jueves es de 80 grados sin señales de lluvias dispersas que anteriormente dejaron el valle empapado y nublado los últimos días, según el Servicio Meteorológico Nacional. El valle permanecerá seco, pero las nubes oscuras se quedarán.

Una nube de embudo fue detectada el miércoles, anunció el meteorólogo Reid Wolcott. Una nube de embudo es el precursor de un tornado, pero el que se ve cerca de la comunidad de Providence en el extremo noroeste de la ciudad no alcanzó el suelo.

Here's a photo taken by Jason Miller this morning in northwest Las Vegas near Providence.

Anyone have a guess what it is?

If you said funnel cloud, you're right! #vegasweather #nvwx pic.twitter.com/tpLBeeY1WG

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 2, 2018