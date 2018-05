A cerrar 3 restaurantes de Mario Batali en Las Vegas Strip

Días después de que se presentaran nuevas acusaciones de mala conducta sexual contra el famoso chef Mario Batali, su empresa anunció que cerrará sus tres restaurantes de Las Vegas, que incluyen Carnevino Italian Steakhouse, B & B Ristorante y Otto Enoteca e Pizzeria. (Gabe Ginsberg)

Días después de que se hicieran nuevas acusaciones de mala conducta sexual contra el famoso chef: Mario Batali, su compañía anunció el viernes que cerrará sus tres restaurantes en Las Vegas el 27 de julio.

Los empleados de Carnevino Italian Steakhouse, B&B Ristorante y Otto Enoteca e Pizzeria, todos ubicados en The Venetian y Palazzo resorts, fueron informados de la decisión el viernes por la mañana en una carta del socio de B&B Hospitality Group, Joe Bastianich. B&B estima que 298 empleados se verán afectados por los cierres.

“Estos restaurantes han continuado teniendo éxito, y son un homenaje a cada uno de ustedes que trabaja en ellos y ofrece excelentes experiencias gastronómicas a nuestros huéspedes”, describe la carta de Bastianich. “Desafortunadamente, nuestro socio en estos restaurantes, Las Vegas Sands Corp., ha decidido poner fin a nuestra relación”.

Continúa para prometer: “Estoy comprometido a continuar nuestra con presencia en Las Vegas. Estoy empezando a explorar opciones, pero tomará un tiempo para ejecutarlas”.

Bastianich tiene previsto visitar los restaurantes el viernes para hablar con los empleados sobre los próximos dos meses de operación y sobre cómo la compañía planea ayudarlos a hacer la transición a nuevos puestos.

Las Vegas Sands Corp., es propietaria de The Venetian y Palazzo, pero no opera los restaurantes, emitió su propia declaración el viernes.

“Nos gustaría agradecer a los miembros del equipo de B&B Restaurant Group por su dedicación y muchas contribuciones a The Venetian y The Palazzo. Agradecemos el arduo trabajo y la energía del director de operaciones, Zach Allen, la chef y directora culinaria Nicole Brisson y el resto de este equipo. En este momento, no hay otros planes para el espacio”, informó el comunicado.

Aunque los trabajadores afectados son empleados de B&B, Las Vegas Sands declaró que les proporcionó un contacto para solicitar puestos vacantes dentro de la compañía.

Las noticias se producen a raíz del informe “60 Minutes” del domingo sobre la supuesta conducta sexual inapropiada de Batali. En la pieza, una mujer relató que se había despertado en el restaurante The Spotted Pig en Nueva York, donde Batali había invertido, recordando haberse sentado en el regazo de Batali la noche anterior, besándolo y vomitando en un baño. Le dijo al entrevistador Anderson Cooper que cree que había sido drogada y que Batali había hecho algo “muy mal”.

El segmento también contó con un ex gerente de The Spotted Pig quien afirmó que intervino luego de ver a Batali agredir a una mujer que ella creía inconsciente o semiconsciente. El Departamento de Policía de Nueva York está investigando las alegaciones planteadas en el informe “60 Minutes”. Batali niega las acusaciones.

Las últimas acusaciones siguen a informes de diciembre que alegan un comportamiento inapropiado de Batali hacia varias mujeres. Batali se apartó de la operación diaria del B&B después de esos informes, y las negociaciones para comprarlo de la compañía siguieron.

Un portavoz de B&B destacó que la decisión de cerrar los restaurantes de Las Vegas se hizo antes de que se emitiera el informe “60 Minutes”. Las Vegas Sands, aunque confirmó que tomó la decisión de cerrar los restaurantes, no hizo ningún comentario sobre el momento de la decisión.

The Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera The Venetian y Palazzo.