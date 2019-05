A tiempo para su finalización el estadio de los Raiders en Las Vegas

En casi todos los estándares, la mitad del estadio de Las Vegas de 1.8 mil millones de dólares está casi terminado.

Pero lo que sigue incompleto es un plan para trasladar a miles de personas hacia y desde el estadio cubierto de 65 mil asientos por la I-15 y Russell Road.

La infraestructura, el transporte y la movilidad para el estadio se revisarán el jueves cuando se reúna la Autoridad del Estadio de Las Vegas.

Paul Dudzinsky, director de proyecto de Mortenson-McCarthy Joint Venture, el contratista general que construye el estadio para Stadco, la subsidiaria de construcción de los Raiders, dijo que los trabajadores del hierro continúan instalando 26 cerchas que rodean el perímetro del estadio con la ayuda de dos grúas que las ensamblan en el lugar donde los trabajadores los atornillan al esqueleto de hierro del lugar.

Dudzinsky, un invitado en el episodio más reciente del “Vegas Nation Stadium Show” que debutó esta semana, comentó que se está haciendo especial hincapié en la seguridad con el alto trabajo aéreo realizado por los trabajadores con una capacidad de 120 a 140 pies en el aire.

Más de mil 200 trabajadores tienen empleos en el estadio que no solo se convertirá en el hogar de los Raiders para la temporada 2020 de la Liga Nacional de Fútbol, ​​sino que también se convertirá en el campo de juego para el equipo de fútbol americano de la UNLV, los Rebels. También se planifican conciertos y eventos especiales dirigidos a grandes audiencias en las instalaciones que se espera que reciban más de 40 eventos al año.

Se espera que se entregue un informe de estado sobre el progreso del estadio cuando la Autoridad del Estadio se reúna a las 4 p.m., en las cámaras de la comisión del Centro de Gobierno del Condado de Clark.

Una revisión también está programada en estrategias de transporte. Los Raiders indicaron en 2018 que se han identificado cuatro estacionamientos satelitales para que los fans se estacionen antes de ser trasladados al estadio. El equipo podría anunciar lugares de estacionamiento adicionales el jueves y proporcionar más detalles sobre los planes para aliviar la congestión durante los días de evento.

La semana pasada, representantes de diversas entidades gubernamentales (la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada, el Departamento de Transporte de Nevada y el Condado de Clark) anunciaron que formarán un comité para establecer un plan de transporte para un área de 6.6 millas cuadradas alrededor del estadio.

La primera reunión del Comité de Transporte del Distrito del Estadio está programada para ocurrir dentro de las próximas semanas.