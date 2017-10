Aarón Ford y Nelson Araujo anunciaron candidaturas

El senador estatal por el Distrito 11, Aarón Ford (Foto cortesía), anunció su candidatura para Procurador General de Nevada; mientras que el asambleísta por el Distrito 3, Nelson Araujo (Foto archivo El Tiempo), informó que buscaría convertirse en el próximo Secretario de Estado en las elecciones del 2018.

“Planeo hacer todo lo que pueda para proteger a los ‘dreamers’ de Nevada, y defender a los 13.000 beneficiarios de DACA”: Aarón Ford, candidato a Procurador General de Nevada. Foto Cortesía.

“Creo que un candidato con mis ideas puede impactar a esa oficina en este tiempo con las herramientas que podemos llevar”: Nelson Araujo, candidato a Secretario de Estado de Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo/ Archivo El Tiempo.

Recientemente el senador estatal por el Distrito 11, Aarón Ford, anunció su candidatura para Procurador General de Nevada; mientras que el asambleísta por el Distrito 3, Nelson Araujo, informó que buscaría convertirse en el próximo Secretario de Estado en las elecciones del 2018. En exclusiva para El Tiempo, ambos legisladores demócratas hablaron sobre sus respectivas postulaciones.

Nacido en Dallas, Texas pero desde hace muchos años radicado en Nevada, Aarón Ford explicó porque desea convertirse en Procurador General del ‘Estado de Plata’:

“En los últimos años, la oficina del Procurador General en Nevada se ha convertido en un vehículo partidista para avanzar en una agenda ideológica extrema que está muy lejos de la corriente principal. Los nevadenses se merecen algo mejor por parte de sus oficiales, seré un Procurador General que siempre pondrá a las familias primero”, expresó Ford.

El candidato opinó que el país se encuentra en un clima político incierto, por lo cual considera importante que Nevada tenga un Procurador General que deje de lado la política y enfoque el uso de todas las herramientas legales necesarias para proteger a las familias

“Mantendré a los nevadenses a salvo y trabajaré para ayudar a fortalecer la clase media, estaré para cualquier persona que intenté tomar ventaja de ellos. Tomaré a los estafadores que afectan a nuestros ancianos, compañías de seguros que niegan atención, contaminadores que envenenan nuestro aire y agua, y a los criminales y traficantes de drogas que se aprovechan de nuestras familias. También voy a luchar por las comunidades vulnerables”, acotó Ford.

Pero, ¿Por qué los ciudadanos deben votar por Aarón Ford?, el candidato responde al tiempo que envía un mensaje a la población hispana del estado:

“Como senador estatal, luché para proteger a los nevadenses, empujé para pasar la licencia por enfermedad pagada y pasé la propuesta más fuerte de la transparencia farmacéutica en la nación. También he trabajado para reformar nuestro sistema de justicia para ser duro e inteligente en el crimen.

Creo que el Procurador General de Nevada debe adoptar el mismo enfoque, centrándose en ir tras violentos criminales y narcotraficantes, apoyar a las víctimas de delitos, reducir la reincidencia y evitar el abuso de sustancias.

Voy a trabajar especialmente duro para detener a los que tratan de estafar y aprovecharse de la comunidad latina, y haré que sea una prioridad ayudar a la gente a entender sus derechos como ciudadanos o inmigrantes. También planeo hacer todo lo que pueda para proteger a los ‘dreamers’ de Nevada, y defender a los 13,000 beneficiarios de DACA que viven y trabajan en Nevada. Seré abogado del pueblo”, indicó.

Originario de Las Vegas pero de ascendencia salvadoreña, a sus 29 años de edad Nelson Araujo tiene clara su meta de convertirse en el primer latino en la historia de Nevada en ser elegido Secretario de Estado.

“Fue decisión difícil porque lo que tuve que hacer fue identificar qué impacto puedo tener en la comunidad a otro nivel. Siempre he tenido interés en la posición de Secretario de Estado, esa oficina se enfoca en las elecciones, además de negocios y empresas.

Es una posición a la cual le he tenido más pasión y sinceramente creo que un candidato con mis ideas puede impactar a esa oficina en este tiempo con las herramientas que podemos llevar”, comento Araujo.

Egresado de UNLV, Araujo aseguró saber la importancia de tener que visitar todas las localidades del estado, rurales y urbanas, para poder hablar con la población y tener un discurso sobre las dificultades que han enfrentado los pequeños empresarios cuando han querido abrir sus negocios, además de facilitar el proceso para votar.

“Nuestra campaña se va a tratar mucho en modernizar el proceso de votación, mediante aplicaciones o creando oportunidades específicas para veteranos. Abrir las puertas para darle más días a la comunidad para votar temprano, cerrar ese tiempo que hay ahora entre el último día del voto temprano al día final de la elección. Vemos en Nevada que se termina el día de la votación temprana y llega el día de la elección, por varias razones muchas personas pierden esa oportunidad de ir a votar”, dijo el candidato a secretario de estado.

Sabedor de que dicha oficina es la tercera más influyente a nivel estatal, Araujo reconoció que serán 13 meses de campaña de mucho trabajo para poder identificar los problemas en cada comunidad.

“Tenemos que asegurarnos de que sea para el pueblo y que se pueda controlar más fácilmente por el público… Empezando con la sección de los negocios, en los últimos tres años no ha habido suficiente acción, no hemos entrado a la nueva década y no hemos introducido nuevos métodos para que empresarios puedan acceder a esa información y obtener sus licencias. Tenemos bastantes jóvenes que tienen muchas ideas y no saben dónde empezar para poder abrir su negocio, es importante que nosotros como oficina seamos accesibles y vayamos a las comunidades para informarles que hay opciones para ellos”, aseveró Araujo.

Pero, ¿Por qué los ciudadanos de Nevada deberían votar por Nelson Araujo?, él mismo lo responde:

“Tenemos una gran oportunidad de elegir a alguien que sinceramente quiere a nuestro estado, que quiere ver a nuestra comunidad participar más en el proceso, que quiere abrir las puertas para nuestros empresarios pequeños, y alguien que quiere enfocarse en renovar esa oficina para que sea modelo en otros estados”, concluyó.