Abogado de lesiones personales acusado de acoso, robo y amenazas. Se enfrenta a inhabilitación

El abogado Bradley Bellisario ha sido acusado de acosar a su ex esposa, dos veces. Se le acusa de decirle a otro hombre que sus clientes de cárteles le darán una “colombian bowtie”. Se le acusa de amenazar a una fiscal.

enero 20, 2022 - 11:08 am

Una recopilación de las fotos de arrestos del abogado de Las Vegas Bradley Bellisario desde 2018 hasta 2021. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Jason Elleman, presunta víctima de acoso del abogado Bradley Bellisario, posa para un retrato en las oficinas del Review-Journal el 10 de enero de 2022, en Las Vegas. Elleman dice que habla para que nadie más experimente lo que él vivió. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Fotos del anillo que, según Stacie Klein, desapareció tras contratar a Bradley Bellisario para que la representara en un caso de sucesión. El anillo, que pertenecía a su difunto hermano, fue valorado en más de cinco mil dólares. (Stacie Klein)

Pero son las acusaciones de que el abogado de lesiones personales de Las Vegas estafó a sus clientes cientos de miles de dólares las que podrían costarle la licencia de abogado.

Bellisario -que está representado por el hijo de la alcaldesa Carolyn Goodman, Ross Goodman- ha sido detenido al menos cinco veces por varios cargos y ha presentado tantas demandas que dos jueces distintos del Tribunal de Distrito lo han declarado “litigante vejatorio”.

Una investigación del Colegio de Abogados del Estado de Nevada también descubrió que desde 2019 se habían malversado más de 260 mil dólares en fondos de clientes, lo que dejó a los clientes de Bellisario sin ingresos adecuados y con deudas médicas.

Bellisario fue suspendido temporalmente en junio. A principios de este mes, el Colegio de Abogados presentó una recomendación de inhabilitación al más alto tribunal del estado, que se espera que pronuncie al respecto a finales de este año.

“Bellisario suponía una amenaza sustancial de daño grave para el público”, le dijo al Review-Journal Daniel Hooge, consejero jefe del Colegio de Abogados del Estado para la disciplina de los abogados, en una declaración escrita. “La investigación del Colegio de Abogados del Estado descubrió que Bellisario había malversado fondos de clientes”.

El Colegio de Abogados del Estado también está investigando a Bellisario por otros tres asuntos que aún no son de dominio público, dijo Hooge.

Bellisario se negó a hacer comentarios para este reportaje, y Goodman no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.

Durante una audiencia celebrada en noviembre, Goodman le dijo a la juez de distrito Crystal Eller que su cliente está sufriendo consecuencias permanentes y colaterales.

“Ya no ejerce la abogacía, le han quitado a sus hijos, ya no puede estar en sus vidas”, dijo Goodman. “Sigue defendiendo el primer caso contra su ex esposa, y ahora tiene este nuevo caso”.

Un caso de divorcio volátil

Bellisario, de 36 años, obtuvo su licencia de abogado en Nevada en diciembre de 2014 y era propietario del bufete Bellisario Law, donde ejercía derecho de lesiones personales, divorcios y negligencias médicas.

Después de que él y su ex esposa, Emily Cardona, se separaran en 2019, empezó a tener sus propios problemas legales.

Lo que siguió fue una cascada de detenciones, demandas y órdenes de protección del tribunal.

El 16 de septiembre de 2019, Bellisario entró presuntamente en la casa de Cardona y destruyó varios televisores, muebles y aparatos de iluminación, según un reporte del Departamento de Policía Metropolitana.

Cardona le dijo a los agentes que su entonces esposo había derribado la puerta de su dormitorio, la había agarrado por los hombros y la había empujado contra la cuna de su bebé delante de su hijo de cuatro años.

Bellisario fue detenido al día siguiente y se enfrentó a cargos de invasión de morada, acoso y agresión.

Bellisario fue puesto en libertad condicional durante 90 días por el cargo de agresión, según los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas. Se sometió a asesoramiento y realizó 24 horas de servicio comunitario.

Una vez cumplidos los requisitos, se desestimó todo el caso, como parte de las negociaciones con los fiscales.

El 22 de junio de 2020, Cardona informó a la policía que Bellisario había acudido a su casa y había estrellado su Ford F-150 contra dos coches, la puerta del garaje y un poste de luz, según los registros judiciales.

En ese momento, ella estaba en el parque con sus tres hijos pequeños.

“Nos dirigimos corriendo al coche porque pensaba que en cualquier momento podría aparecer en el parque y matarme allí”, declaró, según las transcripciones del gran jurado.

Llevó a los niños a la casa de su padre, donde se quedaron mientras el padre de Cardona los defendía con una escopeta contra Bellisario, que se presentó en la puerta de la casa, dicen las transcripciones.

En relación con ese suceso, Bellisario fue acusado de destrucción maliciosa de la propiedad y de acoso a Cardona entre el 1º de enero de 2020 y el 26 de julio de 2020.

Se declaró inocente, y el caso se ha aplazado hasta finales de este año.

El divorcio de la pareja finalizó en diciembre, y a Cardona se le concedió la custodia exclusiva de los niños. A través de su abogada, Amanda Roberts, Cardona declinó hacer comentarios sobre este reportaje. Roberts tampoco quiso hacer comentarios.

Acusaciones adicionales

Bellisario ha presentado varias demandas contra los implicados en su divorcio y en el proceso penal, incluido un fiscal del Condado Clark, Cardona, sus abogados y otros, acusándoles de defraudar al tribunal.

Un reporte policial afirma que el 30 de julio envió un correo electrónico a la fiscal adjunta Brianna Lamanna y le pidió que llegara a un acuerdo con él por 100 mil dólares.

“Dada la negativa del condado a ayudar cuando me puse en contacto con la policía, la fiscalía, etc., y tu insistencia en perpetuar las mentiras de mi ex que sabes que son falsas, voy a llevar este asunto contra ti de forma agresiva”, escribió Bellisario, en parte. “Espero tener noticias tuyas. Buena suerte con tu pequeño”.

Fue acusado de un cargo de envío de una carta amenazante por referirse a su hijo y se ha declarado inocente, según los registros judiciales. Lamanna ya no lleva el caso de acoso.

Tras la presentación de numerosas causas civiles, los jueces le han ordenado que no presente más demandas contra los implicados en su caso penal y de divorcio sin un abogado y sin el permiso del tribunal.

En octubre, Bellisario volvió a ser acusado de acoso, esta vez por un amigo de su ex novia. Después de que la mujer pusiera fin a su relación con Bellisario, este empezó a creer que Jason Elleman y la mujer habían tenido una aventura, según un reporte de la Policía Metropolitana.

Elleman le dijo a la policía que eso no era cierto, pero aun así fue acosado con mensajes de texto y llamadas telefónicas de Bellisario, que lo llamó 28 veces en dos horas.

El informe policial cita un mensaje de texto que dice: “Soy abogado de clientes narcotraficantes a los que he dicho que no es mi problema”. Disfruta del colombian bowtie (improperio). No sobrevivirás”.

La “corbata colombiana” es una forma de mutilación en la que se saca la lengua de la víctima a través de un corte en la garganta, según la policía.

El acoso continuó después de que Bellisario dejara numerosas reseñas negativas en la página de Yelp del trabajo de Elleman que se remontan a 2016, según el reporte. También se le acusa de crear perfiles falsos en redes sociales para ponerse en contacto con Elleman y de publicar la dirección de su casa.

Bellisario se ha declarado no culpable del cargo de acoso.

Durante la audiencia de noviembre, Goodman defendió a su cliente en lo que denominó desvaríos inducidos por el alcohol.

“No hubo ninguna acción afirmativa”, dijo. “Es alguien detrás de un teclado que está enfadado, que envía mensajes de texto”.

A Elleman se le concedió una orden de protección temporal contra Bellisario, que se declaró inocente en el caso.

“Ya no confío en nadie”, le dijo Elleman al Review-Journal. “Solo estoy constantemente preocupado y paranoico. Quiero volver a tener una vida normal”.

Mal uso de los fondos de los clientes

Otra clienta, Stacie Klein, dijo que contrató a Bellisario en 2016 tras la muerte de su hermano, Jaceson Klein.

Presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Nevada afirmando que Bellisario dejó de asistir a las audiencias judiciales y no ha devuelto las pertenencias de su hermano, entre ellas un valioso anillo y una Range Rover. Calcula que ha perdido casi 30 mil dólares.

“No hay palabras para esto. Es una pesadilla. Es mentalmente agotador”, le dijo al Review-Journal.

Bellisario negó haber actuado mal.

La investigación del Colegio de Abogados del Estado de Nevada descubrió que docenas de clientes de Bellisario han perdido dinero, y aún deben miles de cuentas médicas que se suponía iban a ser pagadas con su acuerdo.

En menos de una semana, 56 mil dólares del fondo fiduciario de clientes de Bellisario fueron depositados en su cuenta personal, según los resultados.

En 2020, su cliente Christine Heath recibió una indemnización de 125 mil dólares tras un accidente de coche, según los documentos. Personalmente, Heath recibió 32 mil dólares.

Pero en lugar de pagar las cuentas médicas del accidente, Bellisario tomó honorarios de abogado sustancialmente mayores y pagó un préstamo personal, según la investigación del colegio de abogados.

Durante una audiencia celebrada el 27 de octubre, Heath declaró ante el Colegio de Abogados del Estado que todavía se enfrenta a deudas y a cobradores.

“Me ha dicho muchas veces que les ha enviado el cheque y que no sabe por qué no lo tienen”, declaró. “Entonces me dijo que me conseguiría la información. Pero nunca lo hizo y luego desapareció”.

En julio de 2020, Bellisario recibió 65 mil dólares para resolver las demandas por daños personales de Minervo-Felipe Aguilar, su padre y su hermano. Los tres recibieron 14,348 dólares en total, pero Bellisario nunca pagó sus cuentas médicas y dejó de responder a ellas, según los registros del colegio de abogados.

En abril de 2020, Bellisario recibió 25 mil dólares para resolver reclamos por daños personales de su cliente Andrew DeJong. No desembolsó los fondos ni se comunicó con su cliente en relación con el acuerdo, según el colegio de abogados.

El 4 de enero se presentó una recomendación de inhabilitación, y se espera que el Tribunal Supremo de Nevada emita una sentencia al respecto en un plazo de seis meses.

Bellisario nunca respondió a la reiterada correspondencia del colegio de abogados sobre su investigación, según los registros. Sin embargo, envió un correo electrónico el 5 de abril sobre sus cuotas de afiliación, según los documentos.

“No deseo formar parte de una organización que se niega a proteger a sus propios miembros de los delitos perpetrados por otros miembros de esa organización”, escribió.

El sitio web de la Secretaría de Estado de Nevada muestra que su empresa se disolvió.