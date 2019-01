Abogados de todo el país se reunieron en Las Vegas

American Bar Association llevó a cabo su convención anual de dos días, donde uno de los temas centrales fue inmigración. Sábado 26 de enero de 2019 en el hotel y casino Caesars Palace. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La abogada Lynda Shely fue una de las presentadoras de la conferencia ‘The Power of Wellness’ (El poder del bienestar), una de las sesiones más concurridas. Sábado 26 de enero de 2019 en el hotel y casino Caesars Palace. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La abogada Terry Harrell anota las ideas de los participantes de la conferencia ‘The Power of Wellness’ (El poder del bienestar). Sábado 26 de enero de 2019 en el hotel y casino Caesars Palace. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Las Vegas fue sede de la convención anual de la American Bar Association (ABA), evento que aconteció el viernes 25 y sábado 26 de enero en el hotel y casino Caesars Palace. Cientos de abogados de distintas partes del país se reunieron para intercambiar ideas y capacitarse sobre diversos temas legales que repercuten a la población estadounidense.

Uno de los temas abordados fue la presencia y las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los juzgados estatales, la cual –de acuerdo con ABA- ha sido controversial en los últimos años debido a que la aplicación de la ley de inmigración puede interferir en los procedimientos judiciales estatales.

“Hablamos sobre las cuestiones en la frontera con México, específicamente con asilo, personas que están tratando de llegar a Estados Unidos para pedir asilo político. Como sabemos, muchas de esas personas provienen de Centroamérica y los agentes de la patrulla fronteriza han estado bloqueando el camino a las aduanas de migración”, comentó el profesor de Derecho en la Universidad de Denver, César Cuauhtémoc García Hernández.

García Hernández es miembro del comité de migración de ABA, en entrevista con El Tiempo compartió que la organización tiene dos proyectos en las ciudades fronterizas de San Diego (California) y Harlingen (Texas) –respectivamente-, cuyo objetivo es tener presencia de abogados para ayudar a las personas que están tratando de pedir asilo político en el país de ‘las barras y las estrellas’.

“Históricamente la posibilidad de pedir asilo ha sido fácil. Cualquier persona que pueda llegar a Estados Unidos –no digo que sea fácil llegar- tiene derecho a pedir asilo, eso es muy claro bajo la ley de migración y no ha cambiado. El problema es que en los últimos años y más bajo la administración del presidente Trump, la patrulla fronteriza está bloqueando la entrada de personas al territorio estadounidense y si no están en Estados Unidos no hay manera de pedir asilo, la ley es muy clara”, dijo el abogado García Hernández.

De acuerdo con ABA, los acusados, testigos, víctimas y otros participantes en procesos judiciales temen a ser detenidos por ICE si se presentan en tribunales penales u otros tribunales estatales de la aplicación. Esto puede originar la no comparecencia, lo que perturba los procesos penales y otros procedimientos.

“La comisión de migración tiene muchos años enfocándose en atender a los migrantes detenidos en condición bajo custodia, sea de adultos o menores. Hemos estado pendientes de la población de detenidos en los últimos años bajo el presidente Trump, un número de personas que bajo el presidente Obama había llegado a niveles récord (incremento)”, acotó el abogado García Hernández.

Además de ICE y migración, otros temas abordados durante la convención fueron procesos judiciales, bienestar, el empoderamiento de las mujeres, equidad, entre otros.

