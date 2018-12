Abogados: Dozier carece de “necesidades humanas básicas” en su condena de muerte

diciembre 7, 2018 - 11:24 am

El preso de condenado a muerte, Scott Dozier, comparece ante la jueza de distrito Jennifer Togliatti en el Regional Justice Center el 11 de septiembre de 2017, en Las Vegas. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

Ely State Prison el 10 de julio de 2018. (Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Abogados defensores afirman que el asesino condenado Scott Dozier se ha deteriorado en la oscuridad de la prisión mientras espera que se le conceda el deseo de su muerte.

Dos veces después de que las órdenes de los jueces de Las Vegas demoraran su ejecución, lo colocaron en una celda aislada y fue vigilado de cerca en caso de cometer un posible suicidio.

Desde entonces, regresó al aislamiento en una enfermería de la prisión estatal de Ely, donde ha estado condenado a muerte durante más de 11 años después de haber sido condenado por dos asesinatos.

Las condiciones de reclusión, que duraron hasta 29 días a la vez, fueron tan extremas que sus abogados le pidieron a un juez federal que le dijera al director de la prisión de Nevada que suspendiera la práctica.

En documentos judiciales presentados a fines de la semana pasada en Reno, los defensores públicos federales que representan a Dozier escribieron que había sido privado de “necesidades humanas básicas”.

Una portavoz de la prisión se negó a comentar sobre el litigio.

La ejecución de Dozier se detuvo en julio, por segunda vez en nueve meses, después de que una compañía farmacéutica demandara al sistema penitenciario, argumentando que el Departamento de Correcciones de Nevada había obtenido su sedante a través de un subterfugio. Dozier sería el primer prisionero ejecutado en Nevada desde 2006.

El recluso, quien renunció a sus apelaciones a fines de 2016, fue sentenciado a morir en 2007 luego de un asesinato en primer grado y condenas por robo en el asesinato de Jeremiah Miller. Dozier tuvo una condena por asesinato en Arizona antes de ser llevado a Nevada para enfrentar cargos por la muerte de Miller.

Hace poco, en octubre, a Dozier se le quitó la ropa de la prisión, a excepción de la ropa interior y una camiseta sin mangas, y fue forzado a entrar en una celda con solo un colchón y una manta anti-suicida, una que no pudiera romperse, dijeron sus abogados. Fue confinado a la unidad sin tiempo de ejercicio y se le negaron lentes, medicamentos, libros y correo. Durante cuatro días, no pudo ducharse porque no le habían ofrecido una toalla.

“Su confinamiento se había vuelto intolerable y estaba teniendo efectos graves y negativos en su psique”, escribieron los abogados en una moción para una orden de restricción temporal.

De vez en cuando, los abogados escribieron que a Dozier también se le negaron las llamadas legales, mientras que los funcionarios de la prisión le confiscaron su investigación legal y sus “documentos privilegiados” a sus abogados, ya que una lucha separada por el suministro de drogas de Nevada llegó a la Corte Suprema del estado.

“Dozier estuvo confinado en estas condiciones, con la puerta principal cerrada y casi en total oscuridad, las 24 horas del día”, escribieron los abogados defensores Lori Teicher, David Anthony y Timothy Payne. “Inexplicablemente, el personal de la prisión estatal Ely fueron testigos de este deterioro al citar el potencial de Dozier para autolesiones como la base para justificar su confinamiento continuo”.

Está representado por los mismos defensores públicos federales que intentaron garantizar que su ejecución se lleve a cabo de manera humana. El esfuerzo finalmente llevó a un retraso en noviembre de 2017.

Más tarde, ese mismo mes, enviaron a Dozier a una unidad de cierre segregada de 23 horas y se le negó el tiempo de recreación, mientras que otros prisioneros podían “mezclarse y socializar”, según sus abogados. Los abogados escribieron que la atención médica y las necesidades de salud mental de Dozier se han descuidado y que notaron un cambio en su apariencia física.

El personal de la prisión “lo reprendió y lo acusó de ser deshonesto y narcisista, le dijo que no estaba dispuesto a creer nada de lo que él dice y que notó que “han terminado con él”, afirma el documento de la defensa.

Durante una visita sin contacto el 11 de octubre, “Dozier parecía estar en un estado emocional grave, llorando intermitentemente, encogiéndose mientras los guardias cercanos vigilaban, e interactuando con el abogado de una manera inusualmente desanimada”, según el archivo. “Físicamente, el Sr. Dozier estaba descuidado y sin afeitar y parecía tener problemas de sueño”.

Doce días después, sus abogados notaron cortes en el cuello y la muñeca que, según Dozier, fueron autoinfligidos. Se quejó de falta de sueño y dolor en el hombro y la cadera.

Los abogados notaron que : “parecía cansado, descuidado y demacrado”.