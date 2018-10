Abre G2E con un discurso sobre mujeres en puestos directivos

La periodista Sharon Delaney McCloud dio inicio al discurso de apertura de Global Gaming Women en la Global Gaming Expo 2018 con una discusión sobre la falta de mujeres en las suites C de la industria el lunes 8 de octubre de 2018 en The Venetian. (Richard N. Velotta / Las Vegas Review-Journal @RickVelotta

La industria del juego ha tomado nota de un problema en la sala de juntas: la falta de mujeres.

Sharon Delaney McCloud, una emisora ganadora del Premio Emmy, pronunció el primer discurso de apertura en la Global Gaming Expo de esta semana en el Sands Expo and Convention Center y The Venetian. El foco fue la representación femenina en los consejos corporativos.

La Global Gaming Expo es la reunión más grande de ejecutivos de la industria del juego en el mundo.

La diversificación de la sala de juntas se ha convertido en un tema clave en la industria del juego y se puso en primer plano a principios de este año cuando Steve Wynn renunció como presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts Ltd. a raíz de las acusaciones de acoso sexual. Él ha negado todas las denuncias hechas contra él.

Los críticos de la compañía afirmaron que tener más mujeres en los consejos corporativos reduciría la probabilidad de que los empleados denuncien una amplia conducta sexual inapropiada.

Cuando Wynn renunció, tenía nueve miembros de la junta directiva, de los cuales solo una era mujer. En ese momento, los seis empleadores de juego más grandes de Las Vegas tenían solo ocho mujeres entre sus 57 directores, y solo dos de los directorios tenían una representación femenina superior al promedio del 21.2 por ciento para las compañías S&P 500, según Catalyst, una defensora sin fines de lucro para mujeres en negocio.

La junta de Wynn ahora tiene cuatro mujeres de un total de 11 miembros de la junta.

McCloud destacó que la promoción a posiciones de liderazgo es el mayor desafío que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo, y establecer la presencia ejecutiva es clave para el avance de las mujeres en la escala corporativa, y pueden llegar a ellas a través de gravitas, comunicación y apariencia.

McCloud agregó que además de que las mujeres ocupan el 21 por ciento de los asientos de la junta corporativa en las compañías Fortune 500, tienen el 21 por ciento de los cargos de oficial ejecutivo.

Ella dijo que las mujeres están constantemente caminando sobre una cuerda floja en su intento por mostrar la presencia ejecutiva.

“Para las mujeres, tenemos que ser bien adaptadas y no amenazantes. También tenemos que ser atractivas, pero no provocativas, inteligentes, tranquilas, directas, pero no contundentes, porque no queremos parecer abrasivas”, detalló McCloud. “Hay sesgos injustos en que los hombres que tienen mucha confianza son seguros de sí mismos, pero las mujeres que tienen mucha confianza no necesariamente se describen de esa manera”.

La presencia ejecutiva es importante, destacó, porque los roles de liderazgo se otorgan a quienes miran y actúan el papel.

“La presencia por sí sola no la hará ascender”, describió McCloud, “pero la ausencia impedirá su progreso”.

Dijo que los estudios han demostrado que las personas basan sus percepciones en un 55 por ciento por lenguaje corporal, un 38 por ciento por transmisión vocal y un 7 por ciento por el contenido entregado. Recomendó sentarse y pararse erguida, moverse con porte, nunca echarse para atrás y sonreír cuando sea apropiado.

También sugirió hablar sin ser aguda, mantenerse al tanto y ampliar las ideas de otras mujeres.

Una empleada de un casino tribal en Arlington, Washington, aseguró que estaba feliz de ver el problema planteado dentro de la asociación.

Shauna Williams, directora de servicios para huéspedes del casino Angel of the Winds, señaló que era positivo que McCloud expresara su preocupación por las luchas que enfrentan las mujeres en una industria dominada por hombres.

“Hay una percepción diferente en el enfoque para diferentes géneros, incluso si está inconsciente, incluso si no es un intento deliberado y sesgo”, respondió Williams, quien recalcó que ha luchado con el avance en sus 15 años en la industria.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera el Sands Expo and Convention Center y The Venetian.