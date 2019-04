Abre sus puertas la Biblioteca del Este de Las Vegas – VIDEO

abril 24, 2019 - 10:15 am

El gerente de la Biblioteca del Este de Las Vegas, Salvador Ávila, otorgó a El Tiempo un recorrido exclusivo días antes de la apertura. Lunes 22 de abril de 2019 en Biblioteca del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Tres salas para estudiar “Think Tank”. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Área de libros usados “La Tiendita”. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Biblioteca del Este de Las Vegas cuenta con diversos salones tecnológicos y áreas de lectura tipo “lounge” que la hacen un recinto atractivo para la comunidad. Esta ubiada en una zona de alta población latina. Lunes 22 de abril de 2019 en Biblioteca del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Cafetería “Café con Leche” completa con una ventana exterior para realizar órdenes, operada por el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

10,775 pies cuadrados de espacio con materiales bibliotecarios. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Zona para adolescentes “Teen Sphere” donde los jóvenes pueden disfrutar de programas y de un espacio dedicado para ellos. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kiosco de auto-servicio en la entrada con puntos de orientación, información sobre el edificio y lista de eventos. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Espacio para actividades familiares “EL28 Lab”. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Área de libros usados “La Tiendita”. Lunes 22 de abril de 2019 en La Biblioteca East Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En noviembre de 2017, se dio a conocer el proyecto que daría como resultado, la edificación del moderno inmueble que alberga la Biblioteca del Este de Las Vegas (East Las Vegas Library). En esa ocasión, la alcaldesa Carolyn Goodman pidió a los arquitectos que respetaran a los árboles enraizados en el predio de 8.5 acres, situado sobre Bonanza Road, entre las calles 28 y Wardelle, en el “corazón” del barrio hispano de la ciudad. “Eso pasó en efecto, muy pocos árboles tuvieron que ser removidos porque estaban dentro del proyecto (de construcción), pero la idea era no cortarlos, si salimos a la plaza se pueden ver. La biblioteca cumplió con esa promesa. De los árboles que sí tuvimos que remover, hemos reusado la madera para que de alguna manera se quedaran aquí”, comentó el gerente de la biblioteca, Salvador Ávila, durante un recorrido previo –exclusivo- con El Tiempo, el periódico hispano de mayor circulación en Nevada.

La biblioteca se construyó en terrenos que alguna vez fueron una comunidad de apartamentos, cerca de la Eastern y la carretera 95, al este de la ciudad, una zona en donde el 93.7% de la población es de origen latino, y de ellas, un 71% son familias jóvenes que devengan un salario anual situado por debajo de la línea de pobreza.

La nueva biblioteca dará servicio a 19 centros educativos de todos niveles: 14 primarias, dos secundarias y tres preparatorias.

“Hay salones que tienen tecnología que no existe en otras bibliotecas. Si se ocupan todas las computadoras, también tenemos laptops que la gente puede usar. Hay otros espacios dedicados al aprendizaje para niños y programas educativos que no existen en otras bibliotecas”, comentó Ávila, destacando que “algunos estudios han indicado que la población latina usa tecnología en un porcentaje más alto que la población en general. Vamos a tener programas para niños y jóvenes que incluyen tecnología que no tienen a su alcance en sus hogares”.

Sobre el personal que labora en las instalaciones, explicó que cuando la mesa directiva tomó la decisión de construir el edificio, se habló con cada empleado (de Las Vegas Library) y se les compartieron las expectativas de la nueva biblioteca y cómo iba a ser un mercado un poco diferente al que tenían. “Se les dio la opción de venir y si no estaban cómodos con el movimiento, el distrito los iba a reacomodar. Puedo decir que más del 90 por ciento del personal eligió venir”, acotó Ávila, orgulloso de su personal.

Un rasgo que salta a la vista es que la mayoría de letreros están en inglés y español, Salvador Ávila, mencionó que “esa decisión (de ponerlos en español) la hace el Distrito Bibliotecario, ellos deciden cuántos anuncios se ponen en español; para ser honesto sí me dieran una lista de 50 palabras (nombres de secciones) para traducir, pero no traduje todos. Hay secciones que no requieren traducción”.

El Tiempo observó cómo trabajadores, bajo la coordinación de Steve Rice -director de Servicios Generales- colocaban letreros amarillos en forma de diamante, lo que significa esperanza y auxilio para jóvenes del área, ya que la biblioteca pertenece al programa Safe Place de Nevada Partnership for Homeless Youth (NPHY), un esfuerzo dedicado a brindar un lugar seguro para niños y jóvenes sin hogar o en situación de crisis. “Me ha tocado activar el programa con jóvenes, el proceso es muy serio, hay un protocolo que debe seguirse cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los jóvenes. En la biblioteca, el Safe Place lo tomamos muy en serio”, puntualizó Ávila.

Esta biblioteca contará con un acervo de entre 45,000 y 50,000 artículos en total, 75% de esta colección es nueva, 25% son artículos semi-nuevos, y 10% de la colección va a ser en español. Para mantener las operaciones laborales con puntualidad, contarán con 40 empleados en total.

La nueva biblioteca también contará con la cafetería “Café con Leche” que servirá una variedad de alimentos y bebidas para los clientes de la biblioteca, con una ventana exterior de servicio donde los clientes pueden ordenar sin tener que entrar al edificio. Otro punto de acceso exterior conveniente es la ventana de servicio para automóviles, donde los clientes pueden recoger y regresar sus libros y materiales desde la comodidad de sus vehículos.

“El Distrito Bibliotecario de Las Vegas y del Condado Clark quiere invitar a todos los miembros de la comunidad del este de Las Vegas a que tomen la ventaja de esta nueva ‘gema’ que se instaló para apoyar a la comunidad y que ojalá logre la meta que tiene la gente, vamos a tener herramientas y recursos a su alcance para todas las edades. Totalmente gratis. El reto es que ya no hay excusa para que la comunidad no pueda salir adelante”, dijo Ávila al invitar al público del área a visitar la biblioteca, los padres de familia y tutores hallarán interesantes y valiosas herramientas. Se acabaron los pretextos.

“No se cómo leer en español o en inglés, no puedo ayudarle a mi hijo con salir adelante, quiero empezar un negocio, necesito ayuda con mi resume para encontrar un trabajo, quiero aprender tecnología, quiero imprimir mi resume.. Todo lo anterior será posible en la nueva bibliteca. Ya no hay excusas, todo va a estar al alcance los siete días de la semana”, precisó el gerente.

Para hacer uso de las facilidades, se seguirán los mecanismos y protocolos de las demás bibliotecas, “tenemos un salón de usos múltiples, con bastante tecnología, que está al alcance de la comunidad. Se puede rentar”, agregó Ávila.

En el sitio web, la biblioteca tiene una base de datos amplia de libros, incluye textos en español, revistas, música, documentales y programas para aprender inglés, entre otros.

La Biblioteca del Este de Las Vegas se encuentra localizada en el 2851 East Bonanza Road (a la altura de la calle 28th Street), Las Vegas, NV 89101. El número de teléfono de la sucursal es: (702) 507-3500.

Horario de operación: lunes a jueves de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Viernes, sábado y domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La biblioteca también ofrecerá muchos programas gratuitos y recursos electrónicos para la creatividad, educación y desarrollo laboral, tanto en la sucursal, como en la página web del Distrito Bibliotecario: www.LVCCLD.org