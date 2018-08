¡Abriendo caminos!… La Interestatal 11 unirá tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México

Representantes de agencias gubernamentales y legisladores republicanos y demócratas se unieron para inaugurar la I-11. Jueves 9 de agosto de 2018 en Boulder City, Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con la construcción de la nueva I-11 se reducirá el lapso de viaje entre Phoenix y Las Vegas. Jueves 9 de agosto de 2018 en Boulder City, Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El senador Dean Heller destacó que esta construcción une a Phoenix, Las Vegas y California, lo que permitirá concretar proyectos comerciales. Jueves 9 de agosto de 2018 en Boulder City, Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El congresista Rubén Kihuen recordó que este proyecto se generó en el 2013 gracias a la participación de legisladores federales y estatales. Jueves 9 de agosto de 2018 en Boulder City, Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La senadora Catherine Cortéz Masto también participó en el evento. Jueves 9 de agosto de 2018 en Boulder City, Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El tramo carretero recién inaugurado Interestatal 11 (I-11), conecta a la ciudad de Las Vegas con Phoenix y viceversa. Es la primera fase de un proyecto que unirá tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México.

La apertura de 15 millas permitirá al viajero ahorrar tiempo y dinero, pero sobre todo seguridad, ya que cruza el área de la presa Hoover, donde el congestionamiento vial, después de los ataques a las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se tornó caótico por el establecimiento de retenes.

La histórica apertura de la primera fase I-11, se llevó a cabo el jueves 9 de agosto de 2018, en el mirador que permite tener una vista espectacular del lago Mead, ahí funcionarios electos de ambos partidos se unieron a residentes del Sur de Nevada, la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada (RTC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) para celebrar la apertura de las primeras 15 millas.

El costo de la primera fase ascendió a $318 millones de dólares y generó cerca de 4,000 empleos. Este es el primer paso, en la frontera entre Arizona y Nevada, para crear una ruta comercial entre México y Canadá. Las Vegas y Phoenix son las únicas ciudades (con más de 1 millón de residentes) que no están conectados por una carretera interestatal.

Los automovilistas, después de la inauguración, pudieron transitar por la carretera: Welcome to Las Vegas, The Gateway to Boulder Dam, como en antaño se referían a la atracción que dio origen a esta ciudad.

El comisionado del Condado Clark, Larry Brown, fue el anfitrión del evento, al que asistieron más de 500 residentes y numerosos funcionarios, incluido el director de Servicios de Campo de la Administración Federal de Carreteras, Peter Osborn; los senadores Dean Heller y Catherine Cortéz Masto; los congresistas Dina Titus y Rubén Kihuen; el senador estatal de Nevada, Joe Hardy; el comisionado del Condado Clark, Jim Gibson; el alcalde de Boulder City y miembro del consejo del RTC, Rod Woodbury; y la presidenta de la Cámara de Comercio, Mary Beth Sewald.

“Este es un gran día para Boulder City y su futuro”, dijo el alcalde Woodbury. “La sección de I-11 de Boulder City tiene la distinción de ser la primera etapa en el corredor de CANAMEX que une Las Vegas con Phoenix y finalmente Canadá con México. Más de 300 residentes de Boulder City obtuvieron una experiencia avanzada de caminar, correr y andar en bicicleta por la I-11 en junio y la respuesta fue extremadamente positiva y alentadora”.

En Nevada, NDOT está investigando rutas y recabando información de los residentes sobre el futuro corredor I-11 de Las Vegas.

Los funcionarios del estado prevén que la I-11 se dirigirá desde el noroeste de Las Vegas a lo largo de una ruta mejorada de U.S 95 a Tonopah. NDOT está revisando cuatro opciones usando una combinación de carreteras existentes y nuevas líneas de tráfico que conducen a la I-80 en el norte de Nevada. Las opciones fueron discutidas en una serie de reuniones estatales en marzo. Están en evaluación y los resultados se presentarán en la próxima ronda de reuniones.

“Estamos emocionados y contentos de ver completada esta fase y especialmente la colaboración con RTC y Boulder City para completar cada fase antes de lo previsto”, dijo el director de NDOT, Randy Malfabon, agregando que “esperamos la próxima fase de la I-11 en Nevada y lo que contribuirá a nuestra economía en el futuro”.

El comisionado del Condado Clark, Larry Brown , dijo que “hoy nos pone un paso hacia el cierre de la brecha interestatal entre Las Vegas y Phoenix y la creación de una conexión que cambiará para siempre la región del oeste de Intermountain… Un día, cuando I-11 se extienda a Canadá hacia el norte y a México hacia el sur, se recordará que todo comenzó aquí en Boulder City, Nevada”.

En entrevista con El Tiempo, el senador republicano Dean Heller reconoció el trabajo de las personas que realizaron esta construcción, y también destacó los empleos ya generados y los que se crearán a futuro.

“Esta infraestructura llevó una gran responsabilidad, este proyecto hace una gran diferencia. Se generaron 4,000 empleos, eso desarrolla la economía creando otros miles de trabajos porque es un puente de comercio entre las dos ciudades, eso es genial, es algo grande para Las Vegas y para Phoenix. Es importante también para Estados Unidos porque Phoenix, Las Vegas y California estarán unidos, esto aumentará el comercio en el futuro”, acotó el senador Heller.

Por su parte, el congresista demócrata Rubén Kihuen recordó ante este periódico el origen del proyecto, el cual data del año 2013 cuando legisladores federales y estatales analizaron las virtudes que tendría una construcción de tal magnitud.

“Recuerdo que en el 2013 pasamos una propuesta que básicamente ayudaría con fondos estatales a poder establecer este proyecto, cinco años después aquí estamos en la primera fase… Es bueno para la economía porque ahora podemos importar y exportar más rápido, eventualmente este proyecto va a conectar con México y Canadá. Así que es importante para la creación de empleos, el inter-comercio y para conectar países y ciudades de suma importancia”, aseveró el congresista Kihuen.

Por último, el congresista Kihuen explicó que además de aliviar el congestionamiento vial, esta construcción reducirá las horas de viaje entre Phoenix y Las Vegas, además de reforzar la relación económica entre las ciudades y los países antes mencionados.