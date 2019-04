Abril es el Mes Nacional de Concientización Sobre la Agresión Sexual

abril 18, 2019 - 11:20 am

En la foto, desde la izquierda: Melissa Ramos, Electra Skrzydlewski y Serena Evans, explicaron cómo se introduce la legislación, cómo se mueve a través del sistema y, posteriormente cómo se convierte en la ley. Lunes 8 de abril de 2019 en The Rape Crisis Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Daniele Staple, directora ejecutiva del RCC mencionó que el objetivo principal era informar a los asistentes sobre cómo hacer que sus voces se escuchen; como voluntarios, sobrevivientes, amigos y aliados. Lunes 8 de abril de 2019 en The Rape Crisis Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Daniele Staple, directora ejecutiva del RCC mencionó que el objetivo principal era informar a los asistentes sobre cómo hacer que sus voces se escuchen; como voluntarios, sobrevivientes, amigos y aliados. Lunes 8 de abril de 2019 en The Rape Crisis Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Daniele Staple, directora ejecutiva del RCC mencionó que el objetivo principal era informar a los asistentes sobre cómo hacer que sus voces se escuchen; como voluntarios, sobrevivientes, amigos y aliados. Lunes 8 de abril de 2019 en The Rape Crisis Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

En la foto, desde la izquierda: Melissa Ramos, Electra Skrzydlewski y Serena Evans, explicaron cómo se introduce la legislación, cómo se mueve a través del sistema y, posteriormente cómo se convierte en la ley. Lunes 8 de abril de 2019 en The Rape Crisis Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Yo pregunto” alienta y da poder a todos y todas, sin importar el escenario, a pedir consentimiento, escuchar y aceptar respuestas sin presionar o coaccionar a otra persona.

Rape Crisis Center (RCC) incluyó el tema “Yo pregunto” como un mensaje clave para educar a las personas, desde una edad temprana, sobre cómo solicitar y obtener consentimiento para cualquier tipo de contacto físico y en todo tipo de relaciones.

Los anterior fue dado a conocer en la mesa redonda efectuada en las instalaciones del RCC, el lunes 8 de abril de 2019, como parte de las actividades que se están llevando a cabo en abril, el Mes Nacional de Concientización Sobre la Agresión Sexual (SAAM, por sus siglas en inglés).

Daniele Staple, directora ejecutiva del RCC, organizó una mesa redonda, en la que se analizaron los mecanismos de defensa sobre temas legislativos, críticos para combatir la violencia sexual a nivel federal y estatal.

Al foro acudieron Melissa Ramos, representante del congresista Steven Horsford; Electra Skrzydlewski, representante regional de la senadora Catherine Cortéz Masto; y Serena Evans, especialista de la Coalición para Acabar con la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual en Nevada. La mesa redonda permitió compartir experiencias sobre la manera que se hace una legislación a nivel federal y estatal, el impacto y la manera en que las personas pueden colaborar para implementarla y mejorarla antes de ser aprobada.

El objetivo principal analizó la posibilidad de cambiar “lo que es” en lo que “debería ser”.

El panel explicó a las presentes, todas mujeres, el sistema legislativo y su proceso. Mencionaron la iniciativa AB176 que fue introducida en la sesión 80, que se lleva a cabo en Carson City y la cual fue patrocinada por el asambleísta Steve Yeager y la senadora Nicole Cannizaro. La propuesta establece un decreto de derechos a sobrevivientes de asalto sexual, entre los que incluye tratar con especialistas, tener acceso a información sobre el kit forense, y ser tratados con dignidad y respeto.

En el senado, hay tres iniciativas a consideración: SB383, SB 332 y SB368, la primera prohíbe una conducta sexual entre un agente del orden y la persona arrestada o en custodia, la segunda establece el estudio para examinar el hostigamiento y discriminación desde K-12 y estudios superiores y, la tercera incrementa la protección para evitar asaltos sexuales y tráfico humano.

“Vengo de parte del congresista Steven Horsford y esta noche hablamos de cómo las víctimas de violencia doméstica pueden hablar con los congresistas y compartir sus historias, para que, a partir de ellas, se puedan cambiar las leyes y tener mejor ayuda”, mencionó a El Tiempo Melissa Ramos, quien destacó la importancia de conocer el proceso legislativo, “todo empieza con que la gente comparta sus historias, las anécdotas son base de las piezas legislativas. Cuando hablamos de las leyes y la importancia que tienen en la protección de nuestras comunidades, se hace necesario reflexionar en la implementación de leyes. Las mujeres han ido viendo que su voz es importante, los congresistas las escuchan, por eso las incentivamos para que se expresen”.

Por otro lado, Wendy Losada, intercesora de víctimas en el RCC, manifestó a El Tiempo que “esta mesa redonda es buena, no solo para las víctimas de este vergonzoso flagelo, sino para toda la comunidad, por medio de esta información podemos entender cómo funciona el proceso legislativo, cómo se hacen las leyes. En ocasiones queremos ayudar, pero no sabemos cómo, entonces es importante entender que -como parte de la comunidad- podemos ir a la Legislatura y hablar con los legisladores sobre las iniciativas de ley”.

La comunidad puede participar en este proceso, muchas veces no estan de acuerdo con ciertas leyes, entonces tienen el derecho y la oportunidad de ir y manifestar su postura ante los legisladores. “Nosotros somos parte de ese cambio. Estos temas afectan a todos, es muy importante involucrar a los varones, no es agenda de partidos políticos, ni tampoco atañe únicamente a las víctimas, nos afecta a todos. Yo recomiendo este tipo de foros porque la educación es lo más importante, sin educación no podemos progresar”, terminó diciendo Losada.

La mesa redonda fue gratuita y abierta al público.

Las actividades sobre el Mes Nacional de Concientización Sobre la Agresión Sexual continúan con “Denim Day”, que este año se llevará a cabo el 24 de abril. Será el vigésimo aniversario de una polémica decisión que tomó la Suprema Corte de Italia, al revertir una convicción por violación sexual. El panel que sirvió de jurado, hace 20 años, concluyó que la víctima debió asistir a su atacante porque ella vestía pantalones de mezclilla muy ajustados y al bajarlos, el sexo fue consensual. Esta terrible decisión llamó la atención a nivel mundial y, debido a ello, se celebra el “Denim Day”.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.