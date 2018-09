Abrirán el viernes las puertas de la exhibición del tiroteo de Las Vegas en museo

Un guante de boxeo gigante firmado por ex boxeadores profesionales está en exhibición el lunes 24 de septiembre de 2018 en el Museo del Condado de Clark en Henderson. Fue utilizado para honrar a las víctimas asesinadas en el tiroteo del festival Route 91 Harvest y es parte de la exhibición del museo llamada "How We Mourned: Selected Artifacts from the October 1 Memorials". (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye