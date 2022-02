Abuso de poder y cuestiones de ética ligadas a un capitán de la policía

David Boruchowitz, entonces detective del Condado Nye, en una rueda de prensa en Pahrump en 2007. (Foto de archivo AP/Jae C. Hong)

Angela Evans, la entonces directora general de la Valley Electric Association, habla en una reunión de embajadores en septiembre de 2018. (Archivo: Jeffrey Meehan/Pahrump Valley Times)

El profesor de Derecho de la UNLV Frank Rudy Cooper, que dirige el programa de la escuela sobre Raza, Género y Policía, dijo que hay pocas opciones si un alguacil electo no quiere disciplinar a un agente.

El sargento David Boruchowitz, de la Oficina del Alguacil del Condado Nye, durante un acto reciente en Pahrump. (Especial para Pahrump Valley Times)

Se ven líneas eléctricas cerca de la casa que compró la ex directora general de la Valley Electric Authority, Angela Evans. El alguacil del Condado Nye, el capitán David Boruchowitz, arrestó a Evans en 2019 por sospecha de malversación de fondos, diciendo que había hecho que la VEA enterrara las líneas eléctricas en su propiedad a costa de la agencia. El fiscal del distrito se negó a procesar el caso y ahora Evans está demandando al capitán y al departamento. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El alguacil del Condado Nye, el capitán David Boruchowitz, a la derecha, habla sobre cómo usar las cámaras montadas en las armas de Viridian Weapon Technologies durante el SHOT Show en el Sands Expo Convention Center en enero de 2019. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Conferencia de prensa del alguacil, Tony Demeo, Bob Beckett y el detective David Boruchowitz. Horace Langford Jr. - Conferencia de prensa del departamento del alguacil, Tony Demeo, Bob Beckett y el detective David Boruchowitz.

En esta foto de archivo del viernes 28 de septiembre de 2007, el alguacil del Condado Nye, Tony DeMeo, en el centro, habla mientras está flanqueado por el detective David Boruchowitz, a la izquierda, y el fiscal del Distrito del Condado Nye, Robert Beckett, durante una conferencia de prensa en Pahrump, Nev. Se encontró a una niña a la que se vio agredir sexualmente en una cinta de video casera y está a salvo con sus familiares y con los funcionarios del alguacil, dijeron las autoridades el viernes. "Parece una niña de siete años muy feliz", dijo Boruchowitz en una conferencia de prensa el viernes.

PAHRUMP – En este pueblo del Salvaje Oeste, en pleno crecimiento de Nevada, un controvertido capitán de la oficina del alguacil es la cara pública de la autoridad, y a menudo consigue un perfil más alto que el alguacil, el fiscal del distrito o los comisionados del condado.

El capitán del alguacil del Condado Nye, David Boruchowitz, se ha colocado en primera fila en conferencias de prensa, investigaciones de alto nivel y en videos de redes sociales. También ha aparecido en reality shows policiales.

Pero el historial de Boruchowitz incluye acusaciones de conflicto de intereses, múltiples demandas y reclamaciones de responsabilidad civil, una investigación estatal sobre la celebración de “matinés de porno” en la oficina y una investigación del FBI sobre si mantenía relaciones inapropiadas con delincuentes.

Pese a las amplias acusaciones de que ha abusado de su poder durante años, ha escapado a una disciplina seria, lo que se opone al creciente movimiento a favor de la responsabilidad policial. Ahora cobra más que sus superiores. Y la alguacil Sharon Wehrly, a la que Boruchowitz, como antiguo presidente del sindicato, apoyó durante su primera campaña, lo ha ascendido repetidamente desde que asumió el cargo en 2015.

Leslie Peeler, que era comandante de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Pública del estado cuando investigó a Boruchowitz hace casi una década por mostrar porno en el trabajo, se sorprendió al escuchar que Boruchowitz había sido ascendido.

“Hemos despedido a gente por conductas no tan malas”, dijo Peeler, que se retiró en 2018. “Me molesta como profesional”.

Nuevos documentos judiciales ponen de manifiesto la más reciente controversia: Boruchowitz ayudó a formar un grupo de activistas del Condado Nye, “Members for Change”, para destituir a los dirigentes de la Valley Electric Association (VEA), al mismo tiempo que supervisaba un arresto de alto nivel en 2019 de la principal ejecutiva de la cooperativa, la directora general Angela Evans, según muestran las declaraciones.

De hecho, Boruchowitz pensaba postularse a un puesto remunerado en la junta, que pagaba hasta 28 mil dólares al año, según el testimonio de una demanda federal presentada por Evans. Alega que fue arrestada ilegalmente y que se violaron sus derechos civiles.

Members for Change trabajó para sustituir a la junta de VEA tras la preocupación por las tarifas eléctricas residenciales y los aumentos de precios de la banda ancha.

Boruchowitz también declaró que no informó al juez de paz que firmó la orden de inspección de la VEA sobre sus posibles conflictos en la investigación en curso. Y en una grabación de audio que realizó en febrero de 2019, Boruchowitz y el antiguo ejecutivo de la VEA, Ken Johnson, discuten de un sobre con dinero en efectivo que Johnson quería darle a Boruchowitz. Boruchowitz le dice a Johnson que no le dé el dinero en ese momento “para evitar cualquier apariencia de impropiedad”.

Días después de la grabación, Boruchowitz arrestó a Evans bajo la sospecha de malversación de fondos por haber usado supuestamente fondos de la asociación para pagar el entierro de líneas eléctricas en su casa, pero el caso era tan poco sólido que el fiscal del Condado Nye, Chris Arabia, se negó a procesarlo en diciembre de 2019.

La demanda que Evans presentó en octubre de 2020 contra Boruchowitz y el condado dice que este la privó de sus derechos constitucionales al “detenerla sin causa probable ni justificación y al engañar intencionalmente al tribunal para que concediera la orden de inspección que causó y permitió el arresto ilegal”. Perdió su puesto de directora general en julio de 2019 y dijo que la habían “destruido”.

“Tengo el máximo respeto por las fuerzas del orden. Máximo. Es como me educaron. Pero es un policía corrupto”, dijo de Boruchowitz en una entrevista con el Review-Journal el mes pasado. “Dirige el Condado Nye. Y la alguacil Wehrly no sabe lo suficiente sobre su trabajo”.

Aun así, Wehrly sorprendió a Boruchowitz con un premio a la excelencia de mando el año pasado. Ese mismo año, ganó 119 mil dólares, unos 18 mil dólares más que el salario base de Wehrly.

Boruchowitz, en los correos electrónicos enviados al Review-Journal, titulados “Caza de brujas periodística”, se ofreció inicialmente a proporcionar registros y una entrevista después de que la organización de noticias hiciera múltiples solicitudes de documentos públicos al condado.

“Está claro, por los registros públicos que está solicitando, que está recibiendo información del mismo grupo que me ha estado atacando durante años”, escribió sobre los abogados y ex funcionarios de Nye que han hecho acusaciones de mala conducta contra él. “Siempre he sido un libro abierto, participando de buen grado en entrevistas periodísticas y permitiendo a los periodistas ver lo que sea necesario para sofocar su caza de brujas alimentada por otra persona”.

Pero dos horas antes de la entrevista programada para enero en Pahrump, envió un correo electrónico diciendo que tenía que cancelarla, negándose incluso a salir de la oficina del alguacil para ser fotografiado. Más tarde envió un correo electrónico diciendo que solo aceptaría preguntas por escrito.

El Review-Journal se negó a proporcionarle preguntas, pero le envió un correo electrónico con temas a tratar y le sugirió una entrevista por Zoom. No respondió a ese correo electrónico. Wehrly también se negó a ser entrevistada, diciendo que no puede hablar de asuntos de personal ni de litigios pendientes. Su personal se negó repetidamente a facilitar los registros sobre el historial disciplinario de Boruchowitz en Asuntos Internos.

Preocupación por la mala conducta

El Condado Nye es conocido por tener una actitud libre, de todo tipo, hacia los burdeles legales, las tiendas de marihuana y los puestos de fuegos artificiales que atraen a los turistas que visitan Las Vegas. Con una población de unos 50 mil habitantes, la zona está experimentando un crecimiento constante, ya que sirve de comunidad de acogida para la gente que trabaja en el área metropolitana pero que desea casas más grandes en más terreno y a un costo mucho menor.

La ciudad de Pahrump sigue siendo el centro de población del Condado Nye, el tercero más grande del país por superficie, y contiene alrededor del 75 por ciento de los residentes totales del condado. La oficina del alguacil cuenta con casi 300 agentes, despachadores, trabajadores de correccionales y otro personal que cubre más de 18 mil millas cuadradas.

La propia Wehrly ha sido objeto de críticas por acciones y comentarios provocativos. En 2018 colocó carteles de contratación que, según sus críticos, eran anuncios de campaña política disfrazados. Dijo que su departamento no aplicaría el decreto de cierre estatal del gobernador sobre los negocios locales en marzo de 2020 para el COVID-19, e invocó a Hitler al negarse a aplicar la nueva ley estatal de verificación de antecedentes de armas en 2019.

Las políticas internas de la asociación y del alguacil prohíben a los funcionarios usar sus cargos por motivos personales.

Las directrices éticas de la American Correctional Association, sobre las que se reportó al personal del alguacil de Nye, prohíben obtener “beneficios personales” y “privilegios o ventajas personales” durante las acciones oficiales. Y las políticas del alguacil de Nye prohíben “los intereses financieros u otros intereses personales, directa o indirectamente, que sean incompatibles con el correcto desempeño de las funciones oficiales del empleado, o que tiendan o parezcan perjudicar la independencia de juicio o de acción del empleado en el desempeño de sus funciones oficiales”.

Frank Rudy Cooper, profesor de derecho de la UNLV y director del programa de la Facultad de Derecho Boyd sobre raza, género y policía, dijo que los funcionarios federales y estatales solo pueden intervenir cuando exista una pauta de violación de los derechos constitucionales.

“Esto puede ser más bien un problema político y la gente tiene que pedirle cuentas al alguacil”, dijo.

Caso de malversación frustrado

Evans fue arrestada el 26 de febrero de 2019 por sospecha de malversación de 3,500 dólares o más por acusaciones de que facturó a la VEA unos 89 mil dólares por trasladar líneas eléctricas bajo tierra en su propiedad personal en Pahrump, según los documentos. Tras revisar los registros, la policía redujo la estimación del trabajo a unos 75 mil dólares.

Pero los registros de la propiedad muestran que compró la casa después de que se completara cualquier trabajo de la VEA. En abril de 2019, Evans fue absuelta de cualquier conducta ilegal en un reporte que la VEA encargó.

En la declaración de la demanda de Evans, Boruchowitz admitió que nunca le reveló a la jueza de paz del Condado Nye, Lisa Chamlee, que firmó las órdenes de inspección, que él y Johnson formaron el grupo Members for Change. Testificó que creó el logotipo del grupo, creó el sitio web del grupo en Facebook y estableció una fila telefónica.

Chamlee declinó hacer comentarios a través de un administrador del tribunal.

Johnson, en una entrevista realizada en enero, dijo que Boruchowitz se distanció del grupo después de que se iniciara la investigación penal, pero no pudo comentar si Boruchowitz tenía un conflicto: “Esperaría que supiera lo que debe y lo que no debe hacer”, dijo.

En la declaración, Boruchowitz declaró que la NCSO nunca investigó sus acciones en el caso.

Wehrly declaró que sabía que Boruchowitz había considerado postularse a la junta directiva de la cooperativa energética. Dijo que no sabía que estaba en Members for Change, pero que no le preocupaba el posible conflicto.

“Lo habría considerado, sí”, dijo Wehrly en su declaración del 9 de junio de 2021. “Pero no sé si me habría realmente preocupado o no”.

Y en una grabación que Boruchowitz tomó en secreto de sus conversaciones con Johnson, que sus abogados tuvieron que entregar como parte de la presentación de pruebas, Johnson y Boruchowitz hablaron de dinero en efectivo.

“Oye, tengo un sobre para ti aquí”, dijo Johnson en la grabación.

“Si el sobre es tu mitad, quédatelo por ahora”, responde Boruchowitz. “El hecho de que esto pueda resultar criminal, guárdalo para evitar la… cualquier apariencia de impropiedad. Y luego, al final, podemos… podemos resolver lo que vamos a hacer. Vamos a mantenerlo limpio”.

Johnson le dice entonces a Boruchowitz: “No vayas a gastar un montón de dinero”. Johnson dijo al Review-Journal que el sobre contenía entre 50 y 100 dólares para pagar los anuncios del grupo en Facebook, y que el comentario de “gastar un montón de dinero” fue algo que dijo su padrastro después de dar dinero en efectivo a la gente. No está claro por qué Boruchowitz hizo la grabación.

Evans, en una entrevista y en documentos judiciales, alega que hubo una conspiración entre Boruchowitz y Johnson para violar sus derechos: “Eso se llama soborno”, dijo sobre la conversación grabada. “Y, ya sabes, tienes a esos dos individuos, todavía sueltos, haciendo un gran daño… ¿Dónde está la justicia ahí?”

Los abogados del Condado Nye han pedido al juez federal que desestime la demanda de Evans, argumentando que Boruchowitz tiene derecho a la inmunidad cualificada y que Evans no demostró que la política del condado o los fallos sistemáticos tuvieran como resultado la privación de sus derechos. Los abogados del condado también presentaron una respuesta a la demanda, negando que Boruchowitz y la oficina del alguacil realizaran un arresto falso y violaran los derechos constitucionales de Evans, y añadiendo que las acciones policiales estaban justificadas.

Evans trabaja ahora en Nuevo México en un puesto que paga menos de la mitad de su salario de directora general de la VEA y con mucha menos responsabilidad. “Siempre he intentado ser, ya sabes, la mejor persona que puedo ser”, dijo. “Pero mi carrera, mi reputación, todo se fue a la basura”.

Matinés de porno

Años antes del caso y la demanda de Evans, Boruchowitz estaba vinculado a los escándalos del área de Pahrump.

En 2013, dos investigadores del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Nevada entrevistaron a Boruchowitz después de que salieran a la luz acusaciones de que había estado mostrando videos de residentes adultos locales manteniendo relaciones sexuales -e incluso sexo con perros- en los alrededores de la oficina del alguacil, según el reporte del Departamento de Seguridad Pública revisado por el Review-Journal. Los videos procedían de una residencia en la que los agentes estaban investigando delitos sexuales contra menores.

En el reporte de la investigación del DPS, Boruchowitz, que entonces era detective, dijo a los investigadores que mostraba los videos a “mucha gente” no porque fueran pruebas o parte de una investigación, sino para “sobrellevar” y “aliviar la comedia”.

Las “matinés de pornografía” de Boruchowitz fueron reportadas en las noticias. Pero el reporte del DPS incluye nuevos detalles significativos y la admisión de Boruchowitz de su mala conducta, revelada por primera vez en este reportaje.

El sargento del DPS Todd Ellithorpe le preguntó a Boruchowitz si estaba de acuerdo en que “sus acciones eran extremadamente poco profesionales” y Boruchowitz respondió que “no era algo anormal dentro de la NCSO”. Dijo a los investigadores que la unidad de delitos callejeros mostraba ampliamente por la comisaría “algo de porno de violación gay” que incautaron en una redada y que un sargento tenía colgada en su mesa una foto explícita de una persona usando un juguete sexual.

Boruchowitz dijo a los investigadores que mostrar porno era “una práctica habitual” y que la agencia estaba “jodida”. En el interrogatorio, Boruchowitz admitió que su comportamiento era poco profesional y probablemente no era súper respetuoso con los residentes del Condado Nye, según muestran los documentos.

Pero cuando Ellithorpe le dijo a Boruchowitz que en la mayoría de los organismos policiales del país mostrar porno sin un propósito oficial es un delito susceptible de ser despedido, Boruchowitz respondió que “definitivamente no hay nada en nuestra política al respecto”.

El DPS se negó a hacer público el reporte, alegando que la privacidad de Boruchowitz tenía más peso que el derecho del público a conocerlo.

Peeler, cuyos agentes llevaron a cabo la investigación, dijo que la ley estatal solo permitía a sus agentes investigar un caso si les llamaba la agencia, y entonces tenían que dejar que los funcionarios y fiscales locales se ocuparan de sus conclusiones. “Teníamos las manos atadas”, dijo.

Tras la investigación del DPS, el alguacil Anthony DeMeo, que falleció en 2019, puso a Boruchowitz en situación de baja administrativa.

Las matinés de porno de Boruchowitz pusieron en peligro la condena de un delincuente sexual. Jaysan Gal fue declarado culpable de incesto, lascivia con un menor, estupro y promoción de la actuación sexual de un menor en 2018, y un juez lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El año pasado, el Tribunal Supremo de Nevada ordenó un nuevo juicio para Gal, en parte, multando el hecho de que el juez del juicio no permitiera el interrogatorio sobre la parcialidad de Boruchowitz después de que Gal lo demandara por mostrar cintas sexuales que incluían a Gal. El actual abogado defensor de Gal no respondió a la solicitud de comentarios. El condado llegó a un acuerdo en el caso civil de Gal contra Boruchowitz por 35 mil dólares, según los registros.

A Arabia le preocupaba volver a juzgar el caso una década después de la investigación original. “Estos casos pueden ser muy difíciles de procesar incluso en circunstancias ideales”, dijo. “Ahora nos enfrentamos a otro juicio y va a ser muy difícil”.

El FBI investiga la mala conducta

Boruchowitz fue ascendido a sargento dos años después de la investigación de los matinés de porno y dos semanas después de que Wehrly asumiera el cargo. Ese mismo año, el FBI investigó las acusaciones de que mantenía relaciones inapropiadas con delincuentes.

El FBI dijo que no publicaría el reporte de 2015 por razones de privacidad. En una declaración, Wehrly confirmó la investigación del FBI, pero restó importancia a las acciones de Boruchowitz.

“Puedo decirte que hubo una investigación del FBI al respecto, y al concluir la investigación del FBI, no hubo delito y lo que recomendaron fue la disciplina”, dijo. Boruchowitz declaró que recibió una suspensión de 10 horas por mantener una “relación inapropiada” con una persona en libertad condicional.

En las declaraciones no se incluyeron detalles de las acusaciones de mala conducta, pero el Review-Journal habló con dos ex reclusas del Condado Nye que dijeron que el FBI las entrevistó sobre la supuesta mala conducta de Boruchowitz. El Review-Journal les concedió el anonimato porque las mujeres temían por su seguridad.

Una mujer dijo que Boruchowitz le hizo gestos lascivos y le sopló besos mientras la fichaba por un cargo de robo. Una segunda mujer, que admitió que era adicta a la metanfetamina en aquel momento, pero que dice que desde entonces ha permanecido limpia, dijo que Boruchowitz intentaba cultivarla como informante confidencial de drogas. Alega que le pidió que se presentara a realizar actos sexuales sin coito con él en cuatro ocasiones. Dice que accedió a sus peticiones porque temía que pudiera arrestarla por cargos de drogas.

La política del departamento de alguaciles prohíbe a los agentes tener relaciones personales con personas en libertad condicional o bajo palabra, así como con detenidos y personas con cargos por delitos graves. En 2018, Boruchowitz presentó, pero rápidamente desestimó, un caso ante un tribunal federal en el que alegaba que personas desconocidas lo estaban difamando falsamente e intentando que lo despidieran por la investigación del FBI. Sus abogados escribieron que el departamento de justicia se negó a procesar después de que el FBI les entregara el caso, según muestran los registros judiciales.

La portavoz del FBI, Sandra Breault, declinó una entrevista.

En 2017, Boruchowitz fue ascendido a teniente y dos años después a capitán. Su último ascenso se produjo unos seis meses después de que lanzara la polémica investigación sobre Evans y la VEA.