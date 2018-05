ACTION for Trade considera aumento económico en Nevada mediante TLCAN

ARCHIVO.- Las banderas de Canadá, Estados Unidos y México en un escenario antes de una conferencia de prensa en Washington el 16 de agosto del 2017. Foto Jacquelyn Martin / AP.

“El presidente Trump incluso dijo en su último discurso sobre el Estado de la Unión que ‘protegerá la propiedad intelectual estadounidense’”: Brian Pomper, director ejecutivo de ACTION for Trade. Foto Cortesía.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue firmado por primera vez en 1992 con el objetivo de generar vínculos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo permite reducir costos para impulsar el intercambio comercial entre dichos países.

En los últimos meses han surgido noticias sobre posibles cambios al TLCAN que busca impulsar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para analizar en qué consistes estos cambios y las repercusiones que puede tener en el estado de Nevada, El Tiempo se comunicó con el director ejecutivo de ACTION for Trade, Brian Pomper.

ACTION for Trade es una coalición nacional de organizaciones de las industrias biofarmacéutica, cinematográfica, de grabación, publicación y tecnología, cuya misión es garantizar que los acuerdos comerciales contengan reglas que permitan a los creadores e innovadores del país recibir una compensación justa por su trabajo.

“Cuando el TLCAN se firmó por primera vez en 1992, el mundo se veía muy diferente. Internet estaba en su infancia. Los nuevos medicamentos biológicos aún no se habían inventado, la transmisión digital de música, películas y programas de televisión estaban a décadas de distancia. Veintiséis años después, es apropiado modernizar el TLCAN para reflejar esas nuevas realidades. Un nuevo TLCAN debe incluir fuertes protecciones de propiedad intelectual para garantizar que Estados Unidos continúe a la vanguardia de la creatividad y la innovación, y que nuestra economía continúe creando empleos bien remunerados”, aseveró Pomper.

De acuerdo con ACTION for Trade, el Congreso solicitó al presidente Trump negociar un acuerdo que ‘”promueva la protección adecuada y efectiva de los derechos de la propiedad intelectual”, por lo que la actual administración ha puesto este tema como un objetivo en su intento de renegociar el TLCAN.

“El presidente Trump incluso dijo en su último discurso sobre el Estado de la Unión que ‘protegerá la propiedad intelectual estadounidense mediante una estricta aplicación de nuestras reglas comerciales’. Lo alentamos a él y a su administración a cumplir esa misión con fuertes protecciones para la propiedad intelectual en un acuerdo final”, acotó Pomper.

Sobre el impacto en el ‘Estado de Plata’, director ejecutivo de ACTION for Trade agregó que las industrias intensivas IP (empresas que crean empleos bien remunerados y estimulan el crecimiento económico resultante de las inversiones en investigación y desarrollo) contribuyen en gran medida a la economía de Nevada.

“Por ejemplo, la industria biofarmacéutica respalda más de 10,300 empleos y genera $ 2.6 mil millones en actividad económica. Y la industria del cine y la televisión paga $ 391 millones a los 10,000 trabajadores que emplea en el estado. Aquellos que trabajan en industrias intensivas en IP ganan salarios 45 por ciento más altos que aquellos en campos que no usan IP. El futuro de estos empleos, salarios y productos depende de fuertes protecciones para la propiedad intelectual en el TLCAN”, dijo Pomper.

Pomper considera que los senadores Dean Heller y Catherine Cortéz Masto podrían apoyar fuertes protecciones para la propiedad intelectual en el TLCAN, de esta manera asegurarían que la próxima generación de empleos bien pagados y de crecimiento económico sean producidos en Nevada.

“Significa exigir a Canadá y México que sean transparentes sobre cómo establecen los precios de nuevos medicamentos innovadores. Con demasiada frecuencia, establecen precios que no reflejan por completo la inversión realizada por las empresas de Estados Unidos. Además, para valorar completamente la propiedad intelectual, el TLCAN debe incluir 12 años de exclusividad de datos para medicamentos biológicos avanzados.

La protección de estos datos asegurará que los innovadores puedan recuperar sus costos de investigación y desarrollo, que son necesarios para descubrir la próxima generación de curas y tratamientos”, mencionó Pomper.

Uno de los objetivos principales de esta coalición es combatir la piratería mediante dichas protecciones a la propiedad intelectual. Es importante mencionar que dado que actualmente no es pública la propuesta de la Administración Federal sobre el TLCAN, ACTION for Trade no tiene una posición a favor o en contra.