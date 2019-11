Activistas piden reducir costo de insulina

Activistas locales realizaron una mesa redonda para abordar la crisis de insulina asequible en Estados Unidos. Foto Cortesía.

Habitantes de Nevada piden al Congreso negociar con la industria farmacéutica para reducir precios de insulina. Foto Cortesía.

Distintos activistas locales se han unido para abordar la necesidad de que los legisladores en el Congreso tomen acciones ante los elevados costos de la insulina y otros medicamentos recetados para las personas que padecen diabetes. El objetivo es claro, pedirle al gobierno negociar con la industria farmacéutica para obtener precios más asequibles que ayuden a la comunidad.

De acuerdo con un comunicado enviado por Institute for a Progressive Nevada (IPN), la insulina ha estado en uso desde 1922. En la última década, las corporaciones de medicamentos recetados han triplicado el costo de los tipos populares de insulina, aumentando el precio de algunos hasta en un 800 por ciento.

“Me diagnosticaron con diabetes este abril. Pasé una semana tratando de controlar mi azúcar y adaptarme a pagar cientos de dólares en costos de medicamentos. El 13% de los latinos son diagnosticados con diabetes, pero debido a la gran codicia farmacéutica, nuestras comunidades son atacadas por compañías que se preocupan más por las ganancias que las vidas de mi familia y mía”, comentó Rudy Zamora, paciente con diabetes, quien también funge como director de Chispa NV.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estima que la diabetes afecta a cerca de 30 millones de personas en Estados Unidos, muchos de los cuales requieren insulina como parte de su tratamiento. El alto costo de la insulina ha dejando el medicamento fuera del alcance de un gran número de pacientes.

Al respecto, la integrante de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN) y paciente con pre-diabetes, Amanda Khan, expresó que “es moralmente incorrecto que las compañías farmacéuticas saqueen continuamente a los pacientes que dependen de este medicamento para vivir. Es clave que recordemos que uno de cada cuatro pacientes con diabetes raciona su insulina porque no pueden pagar su receta completa, con el riesgo de muerte. La excusa de la ‘innovación’ no justifica poner vidas en peligro. Todos merecen acceso a la medicación que necesitan”.

Health Care Cost Institute examinó el gasto bruto por persona por tipo de servicio: hospitalización, consulta externa, procedimiento profesional, insulina y tratamiento sin insulina, entre 2012 y 2016. Se encontró que durante 2016 los pacientes con diabetes tipo 1 gastaron un aproximadamente $5,705 en insulina (por persona). Mientras que el gasto por persona en tratamientos que no requieren insulina fue cerca de $4,119, que incluye suministros y otros medicamentos recetados.

“Creo que la atención médica no es un privilegio, es un derecho humano. Cada comunidad se ve afectada por la diabetes, pero las familias de bajos ingresos y las comunidades de color se ven afectadas de manera única, no solo por los altos precios de los medicamentos, sino por la falta de acceso a la atención médica. Las grandes empresas inundan esas comunidades con alimentos poco saludables que aumentan el riesgo de diabetes”, acotó el presidente de All Shades United, Stretch Sanders.