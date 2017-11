Adam Laxalt busca la gubernatura de Nevada

“El sueño americano es real”: Adam Laxalt, aspirante a gobernador de Nevada. Miércoles 1 de noviembre en Brady Industries. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Ante más de 200 personas reunidas en Brady Industries, el republicano Adam Laxalt inició campaña para buscar la gubernatura de Nevada en 2018. Acompañado de su madre, a quien definió como “madre soltera”, el político de 39 años de edad aseguró que “el sueño americano es real” y habló sobre su historia personal.

“Estoy orgulloso de mi historia familiar. Pero al igual que las historias de muchas personas, la realidad es frecuentemente más compleja”, aseveró Laxalt, quien dijo también disfrutar de su vida personal siendo guía para sus dos pequeñas hijas, Sophia e Isabella.

Adam Laxalt, actual procurador general de Nevada, aseveró que durante su carrera política ha trabajado para perseguir criminales, situación que continuará en caso de convertirse en gobernador. Además de prometer crear más y mejores trabajos para los residentes del ‘Estado de Plata’ y enfocar recursos en protección al consumidor.

“Quiero hacer a Nevada seguro, debemos tener comunidades seguras”, acotó el aspirante a gobernador durante su discurso del 1 de noviembre.

Adam expresó que parte de su ideología política la adquirió del ex presidente Ronald Reagan y de de su abuelo Paul Laxalt, quien fue gobernador de Nevada y senador federal.

El republicano finalizó su discurso con la frase “Dios bendiga a América”, posteriormente bajó del escenario para saludar a sus seguidores y responder preguntas de los medios de comunicación reunidos en el inmueble.

Sin embargo no todo fueron opiniones a favor de la postulación de Laxalt. Al exterior del edificio la organización Battle Born Progress y grupos aliados se manifestaron en contra del aspirante, ya que no olvidan que en el año 2015 fue él como procurador general quien introdujo a Nevada a la lista de los estados opositores a la orden ejecutiva de DAPA y extensión de DACA, propuesta por el entonces presidente Barack Obama.

“Si debe haber algo bueno en él (Adam Laxalt), no creo que sea una persona horrible, pero sí creo que tiene el interés de los multimillonarios, más que de la gente que vive en Nevada… Lo que yo sé de él no es nada bueno.

Es muy interesante, él no se da cuenta que mucha de la gente que vive en Nevada son latinos, esa gente son los que van o no a votar por él. Si sigue haciendo cosas contra la comunidad inmigrante no creo que vaya a ganar”, opinó la organizadora de Battle Born Progress, Verna Mandez.

Otro aspecto que estos grupos activistas recordaron fue sobre la regulación de antecedentes penales para las personas que quieran comprar armas de fuego en el ‘Estado de Plata’, votada en 2016 como la Propuesta 1.

Al respecto la subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann, declaró: “Como fiscal general no ha hecho su trabajo en varias cuestiones, especialmente con la Propuesta 1, los nevadenses el año pasado votaron por eso. Una medida para extender las revisiones a personas que quieran comprar un arma en el estado de Nevada, incluyendo ventas privadas. Él abiertamente dijo que no iba a seguir los deseos de los votantes de Nevada, eso es un insulto. No ha hecho su trabajo como fiscal, ¿cómo va a hacer su trabajo como gobernador si no ha cumplido?”, sentenció.

Para conocer más sobre el aspirante republicano a la gubernatura de Nevada, Adam Laxalt, visite www.adamlaxalt.com