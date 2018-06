Adam Laxalt y Steve Sisolak, ‘cara a cara’

junio 20, 2018 - 10:00 am

El demócrata Steve Sisolak y el republicano Adam Laxalt se ennfrentarán en la contienda electoral por la gubernatura de Nevada. Fotos El Tiempo.

Adam Laxalt contó con el apoyo de cientos de sus seguidores para su cierre de pre-campaña. Lunes 11 de junio, en el 7395 South Pecos Rd. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El candidato Steve Sisolak celebró el triunfo con sus seguidores. Martes 12 de junio en el hotel y casino Aria. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La elección primaria finalizó sin mayores contratiempos en todo el estado de Nevada. El martes 12 de junio quedaron definidos los candidatos de cada partido que buscarán ganar la elección general de noviembre.

Vale la pena destacar que se rompió el record de participación para unas elecciones de ‘medio término’, como se conocen a las votaciones en las que no se incluye la ‘silla presidencial’.

El Tiempo estuvo presente en el cierre de campaña de los triunfadores rumbo a la gubernatura del estado, el republicano Adam Laxalt y el demócrata Steve Sisolak.

El lunes 11 de junio, el republicano Laxalt se reunió en su sede de campaña con una gran cantidad de seguidores, modesta pero muy cálida recepción, tuvo el candidato que arrasó con sus contrincantes en la elección primaria.

Por otro lado, el demócrata Sisolak, albergó una fiesta de celebración en el Orovada Ballroom del hotel y casino Aria, el martes 12 de junio, justo el día de la elección primaria en todo el estado.

Ambos candidatos tienen la consigna de ganarse la confianza del electorado y uno de ellos se convertirá en el sucesor de Brian Sandoval en la gubernatura del estado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Estado, para la elección primaria de 2018, hubo en Nevada un total de 1,442,774 personas elegibles y registradas para sufragar; el martes 12 de junio votaron 146,120 personas, el voto anticipado fue de 157,196, y 26,056 se abstuvieron de marcar su boleta, para totalizar 329,372 votos.

El aforo a las urnas fue de 22.81 por ciento del electorado total, eso significa que el 77.19 por ciento de los residentes con posibilidad de votar, no lo hicieron. El abstencionismo es un lastre de la democracia, es injustificable que no se ejerza esa responsabilidad cívica.

Adam Paul Laxalt obtuvo 101,617 votos, un 71.49 por ciento del sufragio republicano, mientras que Steve Sisolak se agenció 72,726 votos, un 50.03 por ciento del voto demócrata. Este último libró una difícil contienda frente a la comisionada Chris Giunchigliani, quien obtuvo una respetable cifra de 56,491 votos.

En orden cronológico, El Tiempo presenta el primer ‘Cara a Cara’ entre estos candidatos, quienes respondieron a este medio de comunicación, cuestionamientos sobre distintos temas de interés para los nevadenses.

“Quiero empezar por agradecerles a ustedes por el apoyo que me han dado desde el inicio de esta campaña, su servicio como voluntarios es altamente apreciado”, manifestó Adam Laxalt refiriendose a sus seguidores, y añadió que, “somos el movimiento de base más dinámico de Nevada. Como fiscal del estado he luchado por los intereses y derechos de todos los ciudadanos por igual, le hemos dado voz a las víctimas de asalto sexual; a los ex combatientes les proporcionamos un programa de asistencia legal, el primero en el país; también asistimos a las víctimas de tráfico humano en Nevada, un lastre que debe acabar”.

El republicano también habló sobre sus rivales de contienda. “Mis oponentes no tienen un record que les de credibilidad, que sustente sus alegatos y plataformas. Son los candidatos más progresistas que ha habido en el estado en los últimos años, y eso no es bueno para Nevada”, destacó.

“¿Puedo contar con ustedes para llegar a Carson City?”, cuestionó, recibiendo una ovación abrumadora.

“El gobernador Sandoval ha realizado un excelente trabajo en diversificar la economía del estado, nunca antes habíamos tenido tantas opciones para incrementar nuestro potencial en ese sector y, respecto a la industria de la marihuana, en la que se estableció -al elaborar la iniciativa de legalización- que un impuesto de 15 por ciento se destinaría a la educación, nos aseguraremos de que eso se aplique en realidad”, comentó a El Tiempo, el candidato republicano Adam Laxalt.

Laxalt fue enfático en que una de sus prioridades será hacer respetar las leyes y brindar seguridad a la población. “Hemos visto a un par de candidatos que quieren más impuestos, regulaciones más estrictas y estado ‘Santuario’. No queremos que Nevada se convierta en un estado ‘Santuario’. Creo en el excepcional sueño que representa nuestro estado, Las Vegas era un desierto de arena hace algunas décadas, ahora es el hogar de millones de personas que han triunfado aquí”.

Por su parte Steve Sisolak, acompañado de sus familiares más cercanos, llegó agradeciendo el apoyo a sus seguidores en el salón Orovada, dentro del hotel y casino Aria. “esta campaña dará oportunidad a los demócratas de mostrar un verdadero liderazgo para todos los residentes del estado. Quiero presentarles a mi mamá, quien siempre me ha inculcado valores que ahora me dan fortaleza para seguir sirviendo con identidad a mi gente”, destacó, agregando que, “el apoyo que me han dado en este proceso es fundamental para poder llegar a ser gobernador del estado”.

Una de las organizaciones que más apoyaron a Sisolak fue el sindicato de Carpinteros, Concilio Regional del Suroeste, que aglutina a casi 54 mil miembros.

“A los maestros debemos incrementarles el salario, el cuidado de salud debe ser accesible para todos, tenemos una estrategia para lograr mayores beneficios para la comunidad”, puntualizó Sisolak, externando que “ya hemos tenido una charla abierta con mi colega Chris Giunchigliani y coincidimos en que vamos a servir a toda la gente del estado, de norte a sur y de este a oeste, todos en una misma dirección”.

El demócrata solicitó el apoyo de sus seguidores. “Quiero pedirle al electorado una oportunidad de servirle, de compartir nuestras necesidades y juntos, hallarles una solución pronta y duradera”, aseveró.

Sobre el tema migratorio, Sisolak expresó que, “tenemos que creer en nuestra capacidad para resolver los problemas que más nos afectan, vamos a proteger a los ‘dreamers’ de la presente administración que los ha utilizado como ‘moneda de cambio’”.

El candidato resaltó las diferencias que tiene en su plataforma con respecto a su contraparte republicano que enfrentara en noviembre, en la elección general.

La contienda, ya empezó.